Общие жены для народа: как благодаря безумным идеям анархистов, женщины перешли в общее пользование

Многие знают, что после свержения царя, собственность богатых помещиков стала народным достоянием. Однако, некоторые революционные идеи о всеобщем равенстве и вовсе казались безумными. Некоторые анархисты решили установить свои порядки во всем, в том числе и упразднить институт брака.

Русские анархисты считали, что брак ограничивает свободу женщин, ущемляя их права. Поэтому девушки и женщины от 17 до 32 лет должны были стать народным достоянием, для всеобщего пользования.

Таким образом они освобождались от обязательств и получали желанную свободу. Идея подобной "вакханалии" сразу получила одобрение самых активных "революционных элементов". После тайного голосования было принято решение о создании специального декрета, обобществляющего всех российских женщин и девиц, не достигших преклонных лет. Декрет сразу же был расклеен по улицам Москвы, вызвав негодование женщин, и радостные ухмылки мужчин.

Автором сего постулата стал некий Мартын Хватов, который был обычным пройдохой, пока не стал владельцем мануфактурной лавки и дома терпимости, заполучив эти заведения после Революции. Возможно, таким хитроумным способом он попросту решил подзаработать, ведь на постулате был приписан адрес его публичного дома, где каждый желающий мог воспользоваться данным правом.

Недостатка в "общественных женщинах" он тоже не испытывал, ведь обнищавшие после революции дамы сами напрашивались к нему на работу. Вскоре, справедливость восторжествовала, и Хватова за смелые идеи арестовали.

"Дом с общественными барышнями" был конфискован, а сам Хватов лишился всех своих сбережений. Однако, и у него нашлась заступница, в лице Александры Колонтай, которая занимала пост члена ЦК РКБ(Б). Она оказалась активной сторонницей свободных отношений, выступив за идеи Хватова.

Александра Колонтай

После этого самого Мартына освободили, без дальнейших разбирательств. На следующий день после произошедшего, он уже вновь заправлял своей лавкой, в которой и был лишен жизни, одним из анархистов, не поддержавших его идеи.

Произошедшие события стали настоящей сенсацией в столице, по результатам которой идеи Хватова все-таки нашли своих сторонников. Не последнюю роль в продвижении постулата стала сама Колонтай, активно агитируя своих последователей.

Чтобы избежать нежелательных сравнений, постулат получил новое название, став "Декретом о социализации женщин". Он появился уже в Саратове, от имени другого анархиста - Михаила Уварова. После этого, во Владимире и вовсе объявили о национализации всех девушек, достигших 18-летнего возраста.

Их всех обязали пройти обязательную регистрацию в "Бюро свободной любви", освободив лишь многодетных матерей. У них просто не было выбора, ведь всех недовольных ожидали большие штрафы и суровые наказания вплоть до лишения свободы.

Стоит отдать должное советской власти, которая пыталась бороться с подобным безобразием, и со временем идеи об "Общих женах" были забыты, не получив признания общества. Люди готовы были мириться со многим, но институт брака считали священным, не позволяя осквернять его подобным безобразием.

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А вы знали об этом?

K Первый раз Михаил Глинка женился в апреле 1835 года. Его избранницей стала Мария Иванова, с которой он познакомился в гостях у своих родственников Стунеевых. В Смоленской губернии на лоне природы их безмятежная жизнь напоминала идиллию. Однако, вернувшись в Петербург, Глинка словно прозрел: жена оказалась пустой, вздорной, мелочной и глуповатой. До Глинки дошли слухи, что жена неверна ему. Он отказывался в это верить, пока собственными ушами не услышал, как теща с прислугой обсуждали, как лучше устроить тайное свидание Маши с любовником. Михаил покинул дом, письменно предложив Маше развестись - без ссор и взаимных упреков, пообещав исправно высылать ей половину своих доходов.

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