Поразительные факты о чувствах и поведении человека

Вы когда-нибудь задумывались, почему чувствуете и ведете себя так, а не иначе. Психология изучает, как работает наш мозг и психика, как это влияет на наше поведение, сознание и подсознание. Хотя каждый человек уникален и не похож на другого, существуют общие черты и особенности, свойственные большинству людей. Вот, 30 интересных психологических фактов, которые помогут объяснить наши чувства, поведение и реакции.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.