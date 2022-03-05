Поразительные факты о чувствах и поведении человека

Вы когда-нибудь задумывались, почему чувствуете и ведете себя так, а не иначе. Психология изучает, как работает наш мозг и психика, как это влияет на наше поведение, сознание и подсознание. Хотя каждый человек уникален и не похож на другого, существуют общие черты и особенности, свойственные большинству людей. Вот, 30 интересных психологических фактов, которые помогут объяснить наши чувства, поведение и реакции.
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Источник : https://test.temaretik.com/2427854145694206250
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