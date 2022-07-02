"Драгоценности" в консервных банках

Рыбные консервы – один из немногих продуктов, никогда не считавшихся в Союзе дефицитом. Однако поначалу народ категорически не желал есть рыбу из жестяных банок. Отрасль, в которую были вложены гигантские средства, терпела убытки. И ничего не помогало
Заправляла рыбным хозяйством страны Полина Жемчужина, супруга наркома Молотова. Вступив в должность за два года до начала войны, Жемчужина приобрела импортные рефрижераторы и оборудование, и работа закипела.Полина Жемчужина
В течение нескольких месяцев на прилавках советских магазинов появилось около пятидесяти наименований рыбных консервов – поражающий воображение размах! Вся продукция была качественной и вкусной, но консервы валялись на полках – народ не воспринимал их всерьез.
Дабы помочь супруге, товарищ Молотов проявил такую изобретательность, перед которой впору снимать шляпу современным пиар-менеджерам. Да и в остроумии Вячеславу Михайловичу не откажешь.
С высокой трибуны Молотов заявил, что в стране появились контрабандисты, переправляющие за рубеж запаянные в консервные банки драгоценности. В подтверждение своих слов нарком тут же раскупорил баночку и извлек оттуда… жемчужное ожерелье. Вполне логичный выбор, если вспомнить фамилию Полины Сергеевны.
Слух о содержимом консервных банок разлетелся по стране с космической скоростью, и спустя несколько дней рыбные прилавки гастрономов заметно опустели. Конечно, сокровищ советские граждане не обнаружили, зато вкус продукта оценили сполна. Проблем с реализацией консервов наша рыбная промышленность больше не знала.
А вы знали об этом?
Лев Гумилев сформулировал так называемую пассионарную теорию этногенеза, согласно которой русские сейчас находятся в предпоследней фазе своего развития, после – полное исчезновение. Если верить Игорю Панарину, автору издания «Информационная война и мир», именно в период нахождения Льва Николаевича в тюрьме «Кресты» в конце 1930-х годов он и начал свой путь к открытию нового направления в науке. Тогда ученого посетила идея о пассионарной теории этногенеза. Но даже само определение пассионарности Гумилев сформулировал лишь к 1990 году. Лев Гумилев называл пассионарностью (от лат. passio – страсть) эффект, который оказывает неравномерность распределения биохимической энергии живого вещества биосферы на поведение этнических коллективов в разные эпохи и в разных регионах. Лев Николаевич полагал, что пассионарный толчок, который и привел к образованию русского народа, произошел на Руси около 1200 года. Первая фаза завершилась созданием великого княжества Московского и освобождением от татаро-монгольского ига. Акматическая фаза пришлась на 1500-1800 годы, когда российский суперэтнос распространился. После 1800 года начался надлом, а вначале XXI века стартовала инерционная фаза, характеризующаяся тем, что народ благодаря накопленным ценностям живет будто «по инерции». Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что русские исчезнут чуть меньше чем через 700 лет.
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