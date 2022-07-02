"Драгоценности" в консервных банках

Рыбные консервы – один из немногих продуктов, никогда не считавшихся в Союзе дефицитом. Однако поначалу народ категорически не желал есть рыбу из жестяных банок. Отрасль, в которую были вложены гигантские средства, терпела убытки. И ничего не помогало

Заправляла рыбным хозяйством страны Полина Жемчужина, супруга наркома Молотова. Вступив в должность за два года до начала войны, Жемчужина приобрела импортные рефрижераторы и оборудование, и работа закипела.

Полина Жемчужина

В течение нескольких месяцев на прилавках советских магазинов появилось около пятидесяти наименований рыбных консервов – поражающий воображение размах! Вся продукция была качественной и вкусной, но консервы валялись на полках – народ не воспринимал их всерьез.

Дабы помочь супруге, товарищ Молотов проявил такую изобретательность, перед которой впору снимать шляпу современным пиар-менеджерам. Да и в остроумии Вячеславу Михайловичу не откажешь.

С высокой трибуны Молотов заявил, что в стране появились контрабандисты, переправляющие за рубеж запаянные в консервные банки драгоценности. В подтверждение своих слов нарком тут же раскупорил баночку и извлек оттуда… жемчужное ожерелье. Вполне логичный выбор, если вспомнить фамилию Полины Сергеевны.

Слух о содержимом консервных банок разлетелся по стране с космической скоростью, и спустя несколько дней рыбные прилавки гастрономов заметно опустели. Конечно, сокровищ советские граждане не обнаружили, зато вкус продукта оценили сполна. Проблем с реализацией консервов наша рыбная промышленность больше не знала.