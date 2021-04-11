Почему Иван Грозный покровительствовал скоморохам

Какой юмор лучше: тонкий, полный метафор и недоговорок или грубый, беспощадный ко всем и вся? Каждый выбирает для себя, благо сегодня есть такая возможность. Но в прежние времена, при царях, особой альтернативы не было, потому что и простой народ, и знать смотрели лишь представления, даваемые скоморохами.

Их шуток боялись и ждали, самих же бродячих артистов то привечали, то гнали прочь — в зависимости от позиции действующего монарха. Разбираемся, почему большинство из них все же терпеть не могло скоморохов, а Иван Грозный чуть сам не стал таковым.

Жрецы не жрецы, а люди опасные

Скоморохи веселили русский народ еще в языческие, дохристианские времена. Некоторые историки даже считают, что первоначально они являлись чем-то вроде жрецов бога Велеса. Сложно теперь наверняка сказать, так ли это. Но абсолютно точно другое: скоморохи почти всегда были дерзкой, шумной и доставляющей изрядную головную боль властям оппозицией. Передвигаясь группами от селения к селению, бродячие артисты были одновременно и газетой, из которой можно было узнать все новости, и театром, и даже политическими просветителями. Потому что именно они формировали отношение народа к тому или иному событию, видной исторической фигуре, а также указам власти. Представляя любое событие в желаемом свете во время своих песен, шуток-прибауток и сценок, скоморохи были влиятельнейшими людьми. Они не церемонились и зачастую высмеивали видных политиков, государственных деятелей, за что их не любили ни представители власти, ни духовенство.

Главный покровитель скоморохов

Впрочем, был среди всех царей и особо ярый любитель их творчества — Иван Грозный. Казалось бы, мрачный, непредсказуемый и дикий характер самодержца предполагал полное непонимание шуток, веселья, но это было не так. Царь не только привечал артистов, но даже создал особый потешный двор, который был прообразом придворного театра. Особо талантливых весельчаков и балагуров Грозный даже «выписывал» из других городов. Также царь не давал своих любимцев никому в обиду и настолько искренне веселился с ними, что его было сложно узнать. Так, он мог вместе со скоморохами внезапно пуститься в пляс на пиру, спеть хулиганскую песню и вообще вести себя так, как один из них. Однажды князь Михаил Репнин во время очередного выступления артистов с возмущением отверг предложение царя вести себя так же, разделить с ними скоморошье веселье. Оскорбленный в лучших чувствах царь буквально через несколько дней отдал приказ лишить Репнина жизни. Это было сделано людьми царя прямо в церкви, а поведение князя царь охарактеризовал как «дурное». Сложно как-то комментировать произошедшее, но это еще раз говорит о непредсказуемости Грозного: от веселого угара он тут же мог переходить к нечеловеческой жестокости.

«Скоморохи», 1904 г. А. М. Васнецов. Государственная Третьяковская галерея

Конец веселью

Однако такое вольготное существование скоморохи вели далеко не всегда. Очень часто их преследовали, например, при архиепископе Никоне был даже издан специальный запрет, в котором гражданам стало запрещено пускать артистов к себе на порог. Под запрет попали также все их музыкальные инструменты — волынки, гусли, домры. Впустившего в свой дом скоморохов, как и их самих, ожидало битье батогами. Бывало, что сторонников подобных забав даже постигала еще более незавидная участь — ссылка.

«Скоморох», 2007 г. С. А. Кириллов



Скоморошьи забавы, песни и представления стали описываться как дьявольские, вредные для души. Постепенно количество артистов стало падать, точнее, они просто переквалифицировались в представителей других жанров. Стали медвежатниками, весельчаками на ярмарках и балаганщиками. А часть скоморохов даже пошла по преступному пути, сколачивая преступные группы самых разных размеров.

«Скоморохи в деревне», 1857 г. Ф. Рисс



Еще одна неприглядная сторона деятельности скоморохов в том, что, учитывая их образ жизни, они могли легко собирать сведения из богатых домов, продавать полученную информацию либо шантажировать с ее помощью. Некоторые ученые и вовсе настаивают, что термин «скоморох» произошел от лангобардского scamar(a), что так и переводится — «шпион».

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2189744878485506346/

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