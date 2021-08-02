Как в русской армии времён Первой мировой появлялись уклонисты

Первая мировая война стала страшным испытанием для русских солдат. Кроме врагов за линией фронта были и другие, более близкие: голод, плохое вооружение, разваливающееся обмундирование и неуверенность в своих командирах и товарищах.

По приблизительным оценкам, из окопов разными путями и способами убежали домой около двух миллионов человек. Большая часть, конечно, после февраля 1917 года, но начался процесс дезертирства гораздо раньше.

В 1914 году, когда Отечество призвало народ к бою, страна откликнулась небывалым воодушевлением. Чтобы исполнить свой долг, на призывные пункты явились 96% призывников, что было очень высоким показателем, ожидалось, что прибудут не больше 90%. Однако боевой настрой очень скоро испарился. По официальным данным, еще до 1917 года среди русских частей было выявлено 350 тысяч дезертиров. По сравнению с армиями других стран эта цифра огромна: у немцев и англичан «беглецов» было ровно в десять раз меньше. Основной причиной потери боевого духа стало время – когда все только начиналось, солдаты рассчитывали вернуться домой через несколько месяцев и, разумеется, с победой. На затяжные военные действия они не были готовы, ведь большинство были выходцами из деревень и сел, а в крестьянском хозяйстве без мужика долго не протянуть.

Русские солдаты в окопе

Существовал, конечно, определенный процент смекалистых призывников, которые старались на фронт не попадать, ведь убегать из окопов гораздо труднее, чем найти причину и способ остаться дома. Такие чаще всего симулировали нездоровье, а ответственные лица за взятки закрывали на это глаза (некоторые вещи со временем не меняются). Кому не повезло – пытались удрать по дороге к месту службы. Выпрыгивали из вагонов, покидали лагерь ночью и добирались домой своим ходом. Для тех, кто благополучно приезжал на фронт, оставалась еще лазейка – лазарет. Любая царапина, если ее расковырять, могла обеспечить нежелающим воевать хороший повод подольше полежать в кровати или, если повезет, то и получить долгожданную свободу – списание как негодного к службе. Поэтому были широко известные «народные средства» обратного действия, не дающие ранам заживать: соль и керосин.

Еще одни цифры, способные ужаснуть: в 1915 году 20% (пятая часть!) всех ранений, полученных русскими солдатами, была сделана ими самими. «Самострел» встречался и раньше. Чтобы не идти в атаку, солдаты наносили себе легкое увечье и отлеживались в госпитале. Стреляли чаще всего по рукам и ногам, но самым эффективным способом было повредить указательный палец правой руки. После такого нетяжелого ранения долгожданное списание было, считай, в кармане, так как солдат не мог нажимать на курок и признавался негодным к службе. Из-за этого членовредителей называли еще «палечниками». К 1915 году ситуация с самострелами настолько обострилась, что выявленных уклонистов начали расстреливать на месте. Жестокая мера оказалась эффективной и помогла справиться с этим явлением.

Со временем начала увеличиваться и сдача солдат в плен. Например, 7 декабря 1914 года три роты 8-го пехотного Эстляндского полка перешли к врагу. Солдаты запаслись белыми тряпками и размахивали ими. Через некоторое время на глазах офицеров сдалась немцам группа солдат 336-го пехотного полка. Часто сдающиеся просто задерживались в окопах при отступлении. Вражеская пропаганда в этом «тихом бою» переиграла нашу – лозунги о «защите интересов России» и о «верности царю и Отечеству» оказывались слабее обещанного немцами вознаграждения (за оружие и другое имущество, прихваченное с собой для сдачи). «За горох и чечевицу убегаю за границу» - эта шутка распространилась в действующих частях осенью 1916 года, когда в русской армии стала чувствоваться нехватка продовольствия. Всего в плен попало примерно 2,4 миллиона русских солдат. Считается, что существенная часть из этих бойцов сдалась добровольно.

Русские солдаты в немецком тылу

Но большинство солдат, принявших решение вернуться к мирной жизни, без особых затей просто старались улизнуть из окопов. Таких беглецов, если ловили, то судили, но страх наказания оказывался не так велик, как желание поскорее оказаться дома. Генералы Брусилов, Радко-Дмитриев, Иванов и другие предлагали стрелять дезертирам в спину и даже иногда формировали заградотряды, но справиться с тотальным бегством из армии даже такие меры были не в силах.

Интересно, что порой убегали из окопов даже не домой, а в соседние села и города, просто чтобы на несколько дней вспомнить нормальную жизнь. Затем многие возвращались в боевые части, сочинив какую-нибудь байку о причине отлучки. Некоторые во время этого «внеочередного отпуска» пропивали обмундирование и возвращались, когда деньги заканчивались. Другие начинали долгий путь домой, порой превращаясь по пути в грабителей и мародеров. Такие «бродячие дезертиры» иногда формировали небольшие отряды и доставляли массу хлопот полиции. Их пытались отлавливать чаще всего на железных дорогах, но одинокие полицейские не могли справиться с полуорганизованными и часто вооруженными бандами. По-настоящему вернуться к мирной жизни удалось, вероятно, не многим, дезертирам Первой мировой, ведь буквально через пару лет все эти люди, сбежавшие из окопов, столкнутся с новой войной и будут вынуждены опять делать выбор между мирной жизнью и оружием.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Ведь именно Запад, активно финансирующий кровожадных большевиков для развала страны ,втянул Россию в Первую мировую войну, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

А ведь ,если бы не это предательство большевистских нехристей, то после окончания Первой мировой войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого продажных большевистских фанатиков! К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России. Справедливости ради надо отметить, что наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Еще одной причиной, почему подобная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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