"Порочная связь": императрица уступила своё место фаворитке Николая I

В своих мемуарах Ольга Николаевна, дочь Николая I, постоянно говорила о трепетном отношении между родителями. Однако, правда была куда печальнее. Нет, я считаю, что император действительно любил Александру Фёдоровну! Но, думаю, что его любви вполне хватало и на других придворных дам.

Княжну Софью Урсову считали хорошенькой глупышкой. На вопрос какую книгу она сейчас читает, княжна гордо ответила: "розовенькую, а моя сестра читает голубую". А что, у неё же не название спрашивали, потому детское сознание сперва подумало про цвет!

Софья была одной из трёх дочерей князя Урсова. Ей повезло больше остальных сестер, будто вся абсолютная красота досталась именно ей. Старшая и младшая сёстры тоже были хороши, но всё же уступали первенство Софье.

Мария Александровна

Софья Урсова обладала белоснежной, чистой кожей, волнистым каскадом тёмно-русых волос и яркими голубыми глазами. Её глаза, будто ограненные топазы, особенно приковывали к себе внимание кавалеров. Создавалось ощущение, будто Софья обладает прирожденным магнетизмом, очарованием, свежестью. Всё в ней было замечательно!

Родители показали Софью высшему свету достаточно поздно — в 16 лет. Она была как дозрелый фрукт, который мечтали заполучить многие претенденты на её руку.

Многие пытались говорить с Софьей о высоком, в надежде покорить её сердце. Однако, сама княжна была весьма простовата. Некоторые называли её богиней глупости, но в то же время красота и титул всё же ценились больше литературных познаний.

Софья имела право выбирать себе будущего мужа. Кандидатов было...огромное количество! В неё был влюблен князь Мещерский, граф Шереметев, декабрист Мусин-Пушкин, ирландец Эдвард Купер и даже сам Пушкин. Молва о красоте юной Софьи давно вышла за пределы российской империи, и теперь каждый мечтал заполучить такое сокровище себе в жёны.

Софья Радзивилл

Не стал исключением и сам Николай I. Однажды император заметил юную красавицу. По его велению Софья была доставлена из Москвы в Петербург. При дворе она стала фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны. Но все знали, что должность эта фиктивная. Знала ли императрица? Есть основание предполагать, что да.

Александра Фёдоровна держалась достойно. Со своей новоявленной фрейлиной была учтива и мила. Софья же выражала полную покорность и подчинение императрице. За свой смиренный нрав Александра Фёдоровна нашла для Софьи достойного жениха — князя Льва Радзивилла. Молодоженам тогда было по 28 лет.

Отношения Софьи и императора были непроницаемой загадкой для всего петербургского двора. Однако, слухи о нежном изъяснении Николая I быстро просочились до ушей всей знати. Лишь только Ольга Николаевна, дочь императора, всячески пыталась обелить репутацию отца.

Вероятно, что великая княжна писала свои мемуары больше для будущих поколений, дабы у нас с вами сложилось хорошее мнение о Николае I. Может быть, что сама Ольга обо всём знала или же попросту была невероятно наивна!

Портрет С. А. Урусовой Работа П. Ф. Соколова (1832)

Женщины при дворе Софью Радзивилл не любили. Завидовали. Но несмотря на это каждая говорила о совершенной красоте юной княгини. Красота Софьи не сделала её счастливой. Брак был обречён. Своего мужа, князя Радзивилла, Софья видела очень редко.

«Мне нужна семья, любимые люди и особенно мне нужно, чтобы меня любили» — Софья Радзивилл

Неизвестно как долго продлилась связь Софьи и императора, если таковая действительно имелась. Княгиня часто жила заграницей и любила бывать в Париже. Её с достоинством приняли при дворе Наполеона III.

Софья с детства знала, насколько она была красива. Современники часто описывали княгиню как капризную и надменную женщину. Под конец жизни Софья узнала об адюльтере мужа. Скандальные разбирательства длились долго. Радзивилл не только не признал вины, но и пытался лишь свою супругу содержания и имущества. Красавица княгиня Софья Радзивилл скончалась в 85 лет. Детей у неё не было, а вот молва о её юной красоте жила ещё много лет.

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