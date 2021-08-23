5 наставлений святой Матроны Московской

Блаженная Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых у православных христиан. Она известна тем, что умела чудотворно исцелять больных, вела праведную жизнь и не любила пустых разговоров. Вся её жизнь является хорошим примером для подражания.

При жизни у неё всегда были паломники, люди приезжали к Матроне за несколько сотен километрови она благополучно их исцеляла, наставляла на путь верный и помогала душе вылечится.

До её кончины она сказала людям:

«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

1. Матушка всегда учила людей жить с Богом и довериться ему

Она всегда призывала верующим носить нательный крестик и ходить на таинства в церковь.

«Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причащением частым… Перед иконами пусть горят лампады».

2. Святая всегда говорила людям, что каждый получит по заслугам на Суде

И поэтому нет смысла смотреть и осуждать чужие поступки и грехи. Лучше смотреть на свои и пытаться исправиться. Ведь минуты бегут, близок час покаяния.

«Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвост. Что тебе до других хвостиков?»

3. «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого. »

Все, кто ходил к Матроне при жизни говорили, что она очень ласковая, говорила спокойным голосом и никогда не оставляла человека со своей бедой наедине. Поэтому обещала даже после смерти встретить каждого, кто просил её о помощи.

4. Она всем повторяла о необходимости церкви в нашей жизни

Матрона была уверена, что посещать храм — необходимо для спасения души. А если уж не хочется из-за того, что кто-то посмотрит косо, то нужно вспоминать её наставление…

«Ходи в храм и ни на кого не смотри, молись с закрытыми глазами или смотри на какой-нибудь образ, икону».

5. Святая была уверена, что все эти колдуны, гадалки — это мошенники, которые служат Сатане

Ведь православному христианину нужно доверять только Богу и его силе, а не каких-то там других людей.

«Для того, кто вошел добровольно в союз с силой зла, занялся чародейством, выхода нет. Нельзя обращаться к бабкам, они одно вылечат, а душе повредят»