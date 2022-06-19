Картофель в пергаменте. Неделю уже готовлю - и всё равно едят с удовольствием!

Обалденные рогалики из теста на рассоле. Я их называю "По 5 копеек", так как это ну, совсем недорого, а при этом очень просто и невероятно вкусно! Нежнейшее тесто. На вкус как сдобное! Попробуйте приготовить и оставьте мне свой отзыв))

Все настолько просто, что получится у каждого! Рассол смешиваю с сахаром до растворения сахара, добавляю масло и перемешиваю. Частями добавляю муку и разрыхлитель, замешиваю мягкое тесто.

Оставляю тесто на столе минут на 20. Делю на две части. Каждую часть раскатываю в лепешку, разрезаю лепешку на 8 частей (как пиццу). Выкладываю на широкий край начинку и скручиваю, чтоб получился рогалик, опускаю одной стороной в сахар, выкладываю на противень и выпекаю в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут. Рогалики должны подрумяниться.

Ингредиенты:

• Рассол (или маринад) - 200 мл

• Мука - 400 г (примерно)

• Масло растительное (без запаха) - 80 мл

• Сахар - 50 г

• Разрыхлитель - 10 г