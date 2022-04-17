Как правильно поддерживать мужчину и нужно ли это делать

Желание помочь близкому человеку в трудный период его жизни вполне естественно.

Мужчина решает проблему, а женщина его поддерживает. Но если она делает это неправильно, в ответ получает не благодарность, а упреки или даже агрессию.

Как же правильно поддерживать мужчину? Нужно ли вообще это делать? Давайте разберемся.

Помощь во вред

Согласно исследованиям ученых из Университета Айовы, преждевременная и настойчивая поддержка может навредить отношениям пары. Этот вывод подтвердил социальный эксперимент, проведенный психологами. Исследовали реакцию мужчин, потерявших работу, на помощь их подруг/жен в поиске вакансий.

Итоги эксперимента разбирали на одном популярном американском телешоу. Приглашенные девушки поделились своими историями — большая часть мужчин так и не выразили благодарность за помощь в поиске работы, а несколько пар и вовсе распались. Девушки искренне недоумевали, почему их старания принесли обратный эффект?

«Я требую среднего внимания!»

Парни по своей природе добытчики и защитники. Они вполне могут справиться со своими вызовами и проблемами сами. Но иногда женщину не остановить в желании помочь любимому мужчине. Навязанная забота создает впечатление, что он без нее не обойдется.

А значит, он слабый.

Но тогда возникает вопрос — зачем быть с женщиной, рядом с которой мужчина становится слабым, требующим помощи? Поэтому, девушки, прежде чем входить в горящую избу и коня на скаку останавливать, подумайте, а не будет ли ваша помощь неуместной?

Например, если у мужчины проблемы на работе, не кидайтесь звонить его шефу или договариваться через знакомых о новой работе. Обнимите любимого, скажите, что верите в него. Выразите сочувствие, понимание и оставьте на время в покое. Будьте максимально нейтральны и сдержаны в желании развести тучи над его головой.

Невидимая поддержка

В Колумбийском университете провели интересное исследование: студентам театрального курса помогали во время выступлений, но так, чтобы они не осознавали этого. За кулисами стоял специальный человек, который просто общался с актерами, веселил их, снимал волнение перед выходом. Это значительно повысило качество игры студентов, что натолкнуло исследователей на вывод: невидимая поддержка работает!

Вкусный ужин после тяжелого рабочего дня, массаж, прикольные носки в подарок без повода, любимый фильм, помощь по хозяйству — это та невидимая поддержка, которую вы можете оказать своему мужчине.

Типичные ошибки женщин

Иногда женщины путают желание поддержать с потаканием мужчине. К примеру, он высказывает очевидную глупость, а она соглашается с ним, чтобы не расстроить или не разозлить.

Это большая ошибка. Видя, что мужчина заблуждается, лучше мягко, но доходчиво выразить свою позицию.

Не настаивать на ней, а дать понять, что есть и другие варианты. При этом не стоит использовать резкий тон или неуважительные формулировки. Если вы сделаете все правильно, то возражение не расстроит мужчину, а направит его мысли в конструктивное русло и поиск альтернатив.

Еще одна ошибка — неумение построить равноценные отношения. Если вы научились поддерживать своего любимого, то вправе рассчитывать на отдачу — такую же поддержку с его стороны. Если он ее не оказывает, задумайтесь, хотите ли вы быть с таким человеком.

Мужчина-паразит

Иногда мужчины могут злоупотреблять поддержкой и помощью. Как только вы поймете, что он паразитирует на ваших эмоциях или, что гораздо хуже, пользуется вашими ресурсами для решения своих вопросов, рвите эти отношения.

Союз с мужчиной-паразитом не сулит ничего хорошего: рано или поздно вы исчерпаете свои возможности и силы, а он найдет себе другого «донора».

Как поддержать своего мужчину: 10 советов

Как вы уже догадались, в вопросах поддержки мужчин важно одно — делать это правильно.

1. Советуйтесь с ним.

Даже если у человека в делах полный провал, помощь кому-то другому способна вселить в него некоторую уверенность в собственных силах. Поэтому если хотите поддержать мужчину, сделайте так, чтобы он помог вам. Как минимум хорошим советом. Это не обязательно должны быть какие-то важные ситуации, достаточно и бытовых моментов, в которых мужская помощь бывает просто необходима.

Также интересуйтесь его мнением. В любых вопросах, даже там, где с легкостью разберетесь сами. Сделайте этот реверанс, чтобы укрепить уверенность в себе у вашего любимого мужчины.

2. Исполняйте его маленькие желания.

Муж знает ваши любимые цветы и дарит их даже без повода. Приятно? Конечно же. Сделайте ответный шаг — исполните его маленькое желание.

К примеру, купите понравившуюся ему удочку, приготовьте утку, о которой он недавно упоминал в разговоре, замените батарейки в пульте — даже такая мелочь способна вызвать благодарную улыбку и поднять настроение.

3. Цените его.

И не просто цените, а хвалите — наедине или в присутствии других людей. Конечно, не стоит усердствовать и неестественно преувеличивать достоинства. Но отметить, как ровно он повесил полочку или как много наловил рыбы на рыбалке — вполне можно.

Если у вас есть дети, хвалите папу перед ними. Демонстрируйте вашу признательность за все хорошее, что он делает для вас. Выражение благодарности создаст положительную эмоциональную атмосферу. Такая семья для мужчины — надежный тыл и поддержка даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

4. Интересуйтесь его делами.

Вечером обсудите, как прошел день. Поинтересуйтесь, что было интересного, над чем ваш мужчина работает в данный момент, что нового узнал.

Напряженная работа требует разрядки. И возможность проговорить в спокойной обстановке сложные моменты — один из видов снизить эмоциональный накал вокруг ситуации. Будьте внимательным слушателем. Не критиком, не менеджером, дающим ценные указания. Просто выслушайте.

5. Вдохновение = восхищение.

Иногда мужчины, особенно женатые, жалуются, что жены перестали их вдохновлять. Жены же озадачены: а что это значит? Мужчины вкладывают в эти слова совсем неочевидный смысл. Для них вдохновение практически равно восхищению.

Вспомните, если вы чем-то восхищены, что и как вы говорите? Наверняка у вас приятный тембр голоса, тщательно подбираете слова, вкладываете в них позитивные эмоции, идущие от сердца. А теперь сделайте все то же по отношению к своему мужчине. Ведь, как известно, они смотрят на себя нашими, женскими, глазами.

Если вы будете искренне восхищаться своим мужчиной, то сможете окрылить его и вдохновить на самые впечатляющие достижения.

6. Поддерживайте его начинания и цели.

Как минимум не рубите крылья на старте, даже если вам они кажутся слишком амбициозными и нереальными. Если мужчина просит у вас помощи и вы не прочь ее оказать — сделайте это. Но все равно сохраняйте некую отстраненность. Ваша поддержка должна заключаться в одобрении его планов, а не в реализации их (вместо него).

Если его пригласили на корпоративный ужин, составьте ему компанию. Если он бежит марафон, встретьте его на финише. Будьте частью его побед и достижений.

7. Не заражайтесь его стрессом.

Ваш мужчина может быть расстроен даже или взбешен некими обстоятельствами. Но его эмоции не должны передаваться вам, ведь в таком состоянии вы не сможете его поддержать.

Не принимайте на свой счет его мрачный настрой. Проблемы мужчины не связаны с вами, а значит, его стресс не должен распространяться на вас. И еще. Если вы начнете переживать или того хуже — возмущаться/осуждать, то только накалите ситуацию, обострите его переживания.

8. Сохраняйте дистанцию.

Мужчины терпеть не могут давления, особенно в сложные периоды жизни. Если вы чувствуете, что у него не все гладко, выразите свою поддержку и предложите посильную помощь, сделайте что-то приятное, но ни в коем случае не навязывайте общение.

Лучше заняться своими делами, подождав, пока он почувствует в вас необходимость. Тогда ваши советы попадут на благодатную почву — он будет в них нуждаться и обязательно примет к сведению.

9. Слушайте больше, чем говорите.

Хорошего собеседника от плохого отличает умение слушать. При этом нужно помнить, что любой человек обожает говорить о себе. Наверное, вы знаете людей, которые во время общения словно ждут, когда собеседник замолчит, чтобы тут же начать свой длительный монолог. С такими людьми разговаривать не очень приятно, поскольку становится очевидно, что им неинтересен никто, кроме их самих.

Будьте для своего мужчины хорошим собеседником. Слушайте его, искренне интересуйтесь, задавайте наводящие вопросы. Так он увидит ваше небезразличие, проникнется благодарностью и почувствует поддержку.

10. Станьте якорем для своего мужчины.

То есть будьте в его глазах надежным, сильным и постоянным партнером. Находитесь рядом, когда больше всего нужны. Принимайте его сторону перед внешними угрозами. Умейте отвлечь и развеселить, выслушать и утешить.

Для любого человека (независимо от пола) важно иметь твердую почву под ногами. Олицетворение стабильности и прочности. Постарайтесь привнести в свой образ в глазах мужчины такие характеристики. И тогда ваша поддержка станет для него спасательным кругом.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2455159364407527858/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Что делать, если партнёр не хочет секса https://otari.mirtesen.ru/blog/43789540312/

«Проклятая страсть»: почему Лев Толстой просил помощи у Некрасова и Тургеневаhttps:// https://otari.mirtesen.ru/blog/43460829391/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!