10 загадочных археологических находок

Археология – это постоянный поиск ответов. Информация о наших предках, как правило, собирается по кусочкам, а это означает, что мы редко получаем полное представление о том или ином человеке, цивилизации или событии.

Каждый день находят новые артефакты, но это не означает, что коллективные знания о нашем прошлом неуклонно растут. Некоторые открытия настолько причудливы, загадочны и уникальны, что они вызывают ещё больше вопросов вместо того, чтобы дать нужные ответы.

10. Резные фигурки, найденные на стоянке Лепенски-Вир

Мы начнём с резных фигурок, которые были обнаружены в Сербии на мезолитической стоянке Лепенски-Вир. Она представляет собой одно из самых ранних постоянных поселений на континенте и позволяет получить ценную информацию о древнейшем народе Европы, культуре «Железные Ворота».

Мы по-прежнему мало что знаем об этой древней цивилизации, которая когда-то занимала регион, окружающий Железные Ворота реки Дунай. Пожалуй, наиболее ярким примером являются жуткие скульптуры, найденные на стоянке Лепенски-Вир: их назначение и внешний вид до сих пор ставят учёных в тупик. Возраст скульптур оценивается примерно в 8000 лет. Одни изображают простые геометрические узоры, другие – человеческие лица, которые могут показаться довольно зловещими на первый взгляд.

У них большие, выпуклые глаза и открытый рот с уголками, опущенными вниз; такое выражение лица, скорее всего, говорит о страхе или печали.

Они были вырезаны из кварцевого песчаника, и около сотни из них были обнаружены с тех пор, как в 1960-х годах начались раскопки на стоянке Лепенски-Вир. Некоторые из резных фигурок выглядят довольно странно; археологи допускают мысль, что на самом деле они изображают не людей, а рыб. Скульптуры продолжают оставаться уникальным открытием и археологической тайной, которую учёные пока что не могут разгадать.

9. Руджм эль-Хири

Это сооружение известно под разными названиями: Колесо духов, Руджм эль-Хири (на арабском), Гильгаль-Рефаим (на иврите) или Голанский Стоунхендж. Как бы там ни было, несомненным остаётся одно: это самое загадочное древнее сооружение, обнаруженное на Ближнем Востоке. Руджм Эль-Хири – гигантский мегалит возрастом около 5000 лет, расположенный на Голанских высотах в Леванте. Вполне понятно, почему он заслужил сравнения со Стоунхенджем, но в отличие от своего английского аналога, Руджм Эль-Хири состоит не из огромных каменных плит, а из небольших груд базальтовых пород, которые вместе весят более 40 000 тонн.

Они разделены на пять концентрических кругов, самый большой из которых имеет диаметр более 150 метров. В центре находится пирамида высотой 4,5 метра, которая когда-то была могилой, прежде чем её разграбили расхитители могил. Это место было впервые изучено в конце 1960-х годов. С тех пор археологи тщательно исследуют его, но ответов было получено немного. Мы не знаем, кто его построил и с какой целью. Что могли здесь проводить: религиозные церемонии или астрономические наблюдения? Кого похоронили в центре такого сооружения? Вряд ли мы узнаем об этом в ближайшее время.

8. Могила морской свиньи

В 2017 году археологи начали раскопки крошечного острова Шапель-Дом-Хюэ у побережья Гернси. Они пытались найти средневековую церковь, но вскоре эта миссия отошла на второй план, когда они обнаружили нечто гораздо более странное – тело морской свиньи, похороненное в отдельной могиле. Морское животное было помещено туда почти 600 лет назад, но больше всего учёных интересовал вопрос: почему? Тогда остров населяли только монахи, поэтому поначалу все думали, что это был какой-то религиозный обряд – что-то новое в христианстве. Монахи употребляли морских свиней в пищу, так что это могли быть остатки обеда, но это не даёт ответа на вопрос, почему они потрудились выкопать яму, тогда как могли просто выбросить остатки в море, которое было всего в нескольких метрах. В конце концов, если это было именно то, что они делали с остатками, то археологи, вероятно, должны были найти гораздо больше могил.

В конечном счёте, учёные пришли к выводу, что мотив этого странного захоронения был простым и практичным – хранение пищи. Они думают, что монахи разделали морскую свинью и поместили её в землю (возможно, даже в рассол), чтобы сохранить и съесть позже. По какой-то причине они забыли об этом, что привело археологов 21-го века в тупик. Это наиболее правдоподобная версия, но даже учёный, который выдвинул её, признаётся, что она, вероятно, никогда не будет окончательно признана истинной или ложной, учитывая, что от Шапель-Дом-Хюэ практически ничего не осталось.

7. Сингапурский камень

Современная история Сингапура началась в 1819 году, когда он был основан как торговый пост сэром Стэмфордом Раффлсом, а через несколько лет превратился в британскую колонию. Однако есть истории, тексты, карты и легенды, которые говорят о том, что предыдущие поселения процветали в этом районе за столетия до западной колонизации. Однако исторические свидетельства об их существовании трудно найти, поэтому точный отчёт об истории доколониального Сингапура вряд ли удастся получить.

Тем не менее, есть один любопытный артефакт, который называется «Сингапурским камнем». Он хранится в Национальном музее Сингапура и представляет собой фрагмент песчаника, который когда-то был частью огромного монолита высотой и шириной три метра. Он датируется периодом между 10-м и 14-м веками. Получается, что он простоял сотни лет в устье реки Сингапур. Согласно легенде, его бросил туда легендарный силач по имени Баданг. Но самое главное – поверхность плиты была покрыта надписями, которые якобы содержали историю Сингапура. К сожалению, мы никогда не узнаем о ней. Монолит был разрушен в 1843 году, когда англичане взорвали его, чтобы расширить устье реки и освободить место для форта. Что случилось с остальными его частями, неизвестно, но единственный сохранившийся фрагмент – это Сингапурский камень, который сегодня хранится в музее и не собирается так легко прощаться со своими секретами.

6. Шлемы из черепов, найденные в Саланго

Самая тревожная находка в этом списке была обнаружена в Саланго (место раскопок на центральном побережье Эквадора) в прошлом году. Во время раскопок остатков древней культуры Гуанала археологи обнаружили 11 захоронений, датируемых примерно 100 годом до нашей эры. Из одиннадцати детей двое были младенцами: одному было около полутора лет, а другому – от 6 до 9 месяцев. Примечательными были их мрачные и необычные «головные уборы». Оба их черепа были помещены в два бóльших по размеру черепа, принадлежавших двум старшим детям.

Несмотря на то, что практика погребения может варьироваться от культуры к культуре, исследователи считают, что это первый известный пример использования детских черепов в качестве погребальных головных уборов. Как только учёные поняли, что именно они обнаружили, возник один большой вопрос: почему? И, по правде говоря, мы до сих пор не имеем ни малейшего представления. Любопытно, что останки младенцев были найдены в ряде других могил, но ни в одной из них не было «шлемов»: они были похоронены более традиционным способом.

5. Пенни из штата Мэн

Существует небольшая путаница относительно происхождения пенни из штата Мэн, который также называют монетой Годдарда. Все знают, что она собой представляет, а также когда и где её нашли. Большая загадка, которая вызвала много споров, заключается в том, как именно она там оказалась. Пенни из штата Мэн – это монета викингов, датируемая 11 веком, временем правления Олафа Кирре, короля Норвегии. Она была найдена в 1956 году двумя археологами-любителями, которые исследовали навозную кучу на прибрежной собственности человека по имени Годдард, недалеко от места старого индейского поселения под названием Наскиг-Пойнт. Вопрос состоял в том, что она там делала?

Наличие монеты викингов в одном из индейских поселений в штате Мэн наводит на мысль, что в какой-то момент пути этих двух культур пересеклись. Но пока единственная подтверждённая стоянка викингов в Северной Америке находится на оконечности Ньюфаундленда, в Канаде. Таким образом, любые открытия окажут большое влияние на историю как Европы, так и Америки.

Учёные неохотно принимают версию, связанную с монетой, но они всё равно пытаются найти объяснения тому, как она могла там оказаться. Если, конечно, это не чья-нибудь шутка. К этому моменту мы были почти уверены в подлинности пенни, но он мог быть подброшен Годдардом или одним из археологов. Это загадка, которая не даёт покоя исследователям на протяжении десятилетий и вряд ли будет решена в ближайшее время.

4. Проклятый аметист

Теперь перейдём к проклятым артефактам. В мире есть множество предметов и мест, на которые якобы наложены проклятия; самые известные примеры – это гробницы фараонов. Однако мы сосредоточимся на загадочном драгоценном камне.

Он известен как Делийский фиолетовый сапфир, хотя, по правде говоря, это на самом деле аметист. Его точное происхождение неизвестно, но до середины 19-го века он хранился в храме, посвящённом индуистскому богу Индре. Затем произошло Индийское восстание 1857 года, которое вызвало не только большое кровопролитие, но и массовые грабежи. Полковник Феррис из бенгальской кавалерии похитил драгоценный камень и привёз его с собой в Англию.

В последующие годы Феррис потерял здоровье и состояние; то же самое произошло и с его сыном, унаследовавшим аметист. В 1890 году писатель и член Королевского общества Эдвард Херон-Аллен завладел этим камнем. Невезенье стало преследовать его, как и других людей, которым он давал аметист. Однажды писатель выбросил камень в Риджентс-канал, но через несколько месяцев его вернули.

После этого решил, что драгоценный камень «проклят и запятнан кровью», поэтому он поместил его в банковский сейф вместе с письмом, содержащим историю аметиста. Через несколько лет после смерти Херон-Аллен его дочь отдала камень на хранение в Лондонский музей естественной истории. С тех пор им больше никто не владел.

3. Каменные шары Коста-Рики

На протяжении 800 лет Коста-Рика была родиной доколумбовой культуры Дикис (период между 8-м и 16-м веками). В настоящее время эта цивилизация вымерла, но она оставила после себя странное и загадочное наследие, которое впоследствии стало национальным символом Коста-Рики. Речь идёт, конечно же, о каменных шарах. Каменные шары, называемые петросферами, если быть точными, сделаны из грубой магматической породы, называемой габбро. Они сильно различаются по размеру: одни могут поместиться в руке, в то время как другие, самые большие из них, достигают более двух с половиной метров в диаметре и весят свыше 15 тонн.

Каменные шары можно найти в разных частях Коста-Рики, а также в музеях по всему миру. Они были погребены на протяжении веков под толстыми слоями осадочных пород, что спасло их от мародёров; их обнаружили в 1930-х годах, когда корпорации начали расчищать землю, чтобы освободить место для банановых плантаций. С тех пор каменные шары тщательно изучаются, но пока что исследователи не смогли сделать каких-либо значимых выводов. Они продолжают оставаться тайной, оставленной почти забытой культурой.

2. Гигантский кодекс

Гигантский кодекс – одна из крупнейших сохранившихся иллюстрированных рукописей в мире. Она содержит 620 страниц высотой 90 сантиметров, а книга целиком весит 88 килограмм. Более того, все признаки указывают на то, что рукопись была написана одним человеком, монахом, который жил в Богемии в 13-м веке – сегодня это часть Чешской Республики.

И всё же, это не то, что отличает Гигантский кодекс от остальных рукописей и наделяет его тёмной репутацией. На 290-й странице его создатель решил нарисовать огромное изображение Сатаны, из-за чего Гигантский кодекс получил второе название – «Библия дьявола». Мы не знаем, почему он это сделал. Это, понятное дело, не было стандартной практикой в то время, и породило легенду, согласно которой Гигантский кодекс был создан самим дьяволом. Монаха наказали, замуровав в комнате. Ему сказали, что он сможет спастись, если создаст книгу, в которой содержались бы все знания человечества, за одну ночь. Он принялся за работу, но вскоре осознал, что задача была невыполнимой, поэтому он заключил ещё одну сделку с Сатаной, продав свою душу в обмен на готовую книгу. Дьявол выполнил свою часть сделки, но включил своё изображение, чтобы напомнить всем об истинном авторе рукописи.

1. Голодающие Саккары

Египет представляет собой одну из самых известных цивилизаций древности, которая широко изучается на протяжении веков. И всё же, есть так много элементов из того периода, которые мы не до конца понимаем.

В качестве характерного примера рассмотрим «Голодающих Саккары», скульптуру – предположительно, из додинастической эпохи Египта – которая не похожа ни на одну другую. Она изображает две фигуры (возможно, мужчина и женщина), сидящие друг напротив друга. Они обнажены и имеют большие продолговатые головы. Скульптура сделана из известняка; на ней имеются надписи, язык которых не был установлен. Она называется «Голодающие Саккары» – в честь древнего захоронения в Мемфисе (Египет), но нет ничего такого, что указывало бы на то, что она была обнаружена именно там.

Вот, пожалуй, и всё, что мы можем сказать по этому поводу. В 1950-х годах она попала в руки Винсента Диниакопулоса, коллекционера антиквариата, который выставил её в своей частной галерее. Позже, в 1999 году, его жена Ольга пожертвовала всю коллекцию университету Конкордии в Монреале, Канада. Там она пробыла двадцать лет. Эксперты со всего мира обычно приходят к одним и тем же выводам: они никогда не видели ничего подобного, они не знают, о чём говорят надписи, и это, скорее всего, либо уникальный образец древнего искусства, либо подделка. Только время покажет, узнаем ли мы правду.