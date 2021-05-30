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5 знаков Вселенной, предвещающих скорые перемены к лучшему

Если сейчас вы не довольны своим положением, настроением и событиями, то обратите внимание на сигналы, которые явно указывают на то, что скоро все изменится к лучшему.

5 знаков Вселенной, предвещающих скорые перемены к лучшему

Вам хорошо наедине с собой

В большинстве своем люди очень боятся быть в уединении. Многим почему-то кажется, что человек должен постоянно общаться и окружать себя людьми, но это не так.
Если вы начали ловить себя на мысли, что тишина и уединение вас больше не тревожат, и вам, наоборот, очень комфортно и уютно в одиночестве, это и есть один из главных признаков того, что ваша жизнь вскоре круто изменится. Это время у вас есть для того, чтобы подумать, проанализировать настоящее, спланировать будущее. Вы готовы к грядущим переменам. Все, что вам необходимо сделать, — это просто позволить течь мыслям в том направлении, в котором им течь удобнее всего.

Изменение окружения

Очень важный признак грядущих перемен — исчезновение из вашей жизни людей, которые часто были с вами, или появление новых. Например, вы могли случайно повстречать на улице человека, с которым не виделись кучу лет, или того, кто понравился вам с первого взгляда своим мировоззрением, энергетикой.
Также изменения грядут, когда вы очень хотите общаться, случайно заводите новые знакомства.

Любые подобные изменения в вашем окружении говорят о том, что скоро все изменится. Люди — один из главных вестников перемен, ведь именно окружающие меняют нашу жизнь сильнее всего.

Все хорошо, но вам тревожно

Очень часто бывает так, что все в жизни хорошо, но вам тревожно на душе. Работа есть, любовь есть, стабильность тоже присутствует, но в глубине души есть какая-то странная мысль о том, что что-то не так.
Беспричинная тревога — это не дурной знак. Это сигнал того, что грядут перемены. Просто людям гораздо проще поверить в нечто плохое, нежели в хорошее. Появляется это ощущение из-за перестройки энергетических потоков, которые на тонком уровне воспринимает наша душа, наше биополе и чакры.

Вы реагируете на привычные вещи острее

На работе на вас упали новые задачи — начало казаться, что обязанности и дела никогда не кончатся. Вторая половинка задерживается на десять минут с работы — появляется очень сильное раздражение. В таком состоянии приятные воспоминания о прошлом могут быстро смениться на мощное и беспричинное раздражение. Это верный признак того, что перемены скоро произойдут. Просто ваша душа пока не может точно понять, что происходит. Вибрации Вселенной заставляют ваш внутренний мир изменяться.

ОМ - вибрация вселенной. Киматика, золотое сечение #киматика - YouTube

Повторения

Вы постоянно натыкаетесь на одну и ту же рекламу, вы видите одного и того же человека или, к примеру, вы вы только подумали о чем-то, как тут же услышали разговоры на эту тему по телевизору или в интернете.
Это не случайность. Это Вселенная говорит о том, что пришло время глобальных перемен. Не бойтесь таких знаков судьбы.

Источник  : https://mistika.temaretik.com/2224109946433177725/

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