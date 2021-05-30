5 знаков Вселенной, предвещающих скорые перемены к лучшему

Если сейчас вы не довольны своим положением, настроением и событиями, то обратите внимание на сигналы, которые явно указывают на то, что скоро все изменится к лучшему.

Вам хорошо наедине с собой

В большинстве своем люди очень боятся быть в уединении. Многим почему-то кажется, что человек должен постоянно общаться и окружать себя людьми, но это не так.

Если вы начали ловить себя на мысли, что тишина и уединение вас больше не тревожат, и вам, наоборот, очень комфортно и уютно в одиночестве, это и есть один из главных признаков того, что ваша жизнь вскоре круто изменится. Это время у вас есть для того, чтобы подумать, проанализировать настоящее, спланировать будущее. Вы готовы к грядущим переменам. Все, что вам необходимо сделать, — это просто позволить течь мыслям в том направлении, в котором им течь удобнее всего.

Изменение окружения

Очень важный признак грядущих перемен — исчезновение из вашей жизни людей, которые часто были с вами, или появление новых. Например, вы могли случайно повстречать на улице человека, с которым не виделись кучу лет, или того, кто понравился вам с первого взгляда своим мировоззрением, энергетикой.

Также изменения грядут, когда вы очень хотите общаться, случайно заводите новые знакомства.

Все хорошо, но вам тревожно

Любые подобные изменения в вашем окружении говорят о том, что скоро все изменится. Люди — один из главных вестников перемен, ведь именно окружающие меняют нашу жизнь сильнее всего.

Очень часто бывает так, что все в жизни хорошо, но вам тревожно на душе. Работа есть, любовь есть, стабильность тоже присутствует, но в глубине души есть какая-то странная мысль о том, что что-то не так.

Беспричинная тревога — это не дурной знак. Это сигнал того, что грядут перемены. Просто людям гораздо проще поверить в нечто плохое, нежели в хорошее. Появляется это ощущение из-за перестройки энергетических потоков, которые на тонком уровне воспринимает наша душа, наше биополе и чакры.

Вы реагируете на привычные вещи острее

На работе на вас упали новые задачи — начало казаться, что обязанности и дела никогда не кончатся. Вторая половинка задерживается на десять минут с работы — появляется очень сильное раздражение. В таком состоянии приятные воспоминания о прошлом могут быстро смениться на мощное и беспричинное раздражение. Это верный признак того, что перемены скоро произойдут. Просто ваша душа пока не может точно понять, что происходит. Вибрации Вселенной заставляют ваш внутренний мир изменяться.

Повторения

Вы постоянно натыкаетесь на одну и ту же рекламу, вы видите одного и того же человека или, к примеру, вы вы только подумали о чем-то, как тут же услышали разговоры на эту тему по телевизору или в интернете.

Это не случайность. Это Вселенная говорит о том, что пришло время глобальных перемен. Не бойтесь таких знаков судьбы.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2224109946433177725/

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