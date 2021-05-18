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5 любопытных малоизвестных фактов о корабле, который спас пассажиров «Титаника»

100 лет назад произошла одна из крупнейших морских катастроф в истории – гибель «Титаника». Корабль затонул, столкнувшись с айсбергом. Об этой ужасной трагедии написано достаточно много, существует масса документальных и художественных фильмов. 

Имя потерпевшего кораблекрушение гиганта уже давно стало нарицательным. При этом как-то за кадром всегда остаётся единственное судно, пришедшее «Титанику» на помощь. Узнайте пять фактов о RMS Carpathia, которое спасло выживших после катастрофы «Титаника».

5 любопытных малоизвестных фактов о корабле, который спас пассажиров «Титаника»

1. Карьера капитана «Карпатии» после этого резко пошла в гору

Родился будущий капитан Рострон в Болтоне на северо-западе Англии в 1869 году. Артур Генри Рострон не был в то время столь знаменит. Многие газеты ошибочно писали его имя как «Ростром». Он провёл практически всю свою жизнь в море. Начал Артур карьеру моряка в 17 лет, после окончания военно-морского училища. После службы на различных судах, включая барки и железные клиперы, Рострон присоединился к компании Cunard Line в 1895 году. Вскоре он стал четвёртым офицером на RMS Umbria. Затем он служил на других кораблях Cunard и дослужился до первого офицера. После стал уже капитаном. Командование «Карпатией» Рострон принял в 1905 году.

Артур Генри Рострон.

Артур Генри Рострон.

После того, как произошло кораблекрушение «Титаника» к Рострону пришла настоящая слава. Всё благодаря его легендарным героическим действиям по спасению выживших. После этого капитан давал показания при расследовании Британской торговой палаты, ездил в Соединённые Штаты для выступления в Сенате. Конгресс наградил Рострона золотой медалью. Рострон продолжил карьеру морского капитана. Он командовал такими прославленными кораблями, как Мавритания и Лузитания. В 1928 году был назначен коммодором флота Cunard Line. В 1919 году коммодор Рострон был удостоен Ордена Британской империи, а в 1926 году стал сэром Артуром, рыцарем Ордена Британской империи.

Легендарная «Карпатия».

Легендарная «Карпатия».

2. Самый престижный капитан в истории компании Cunard Line твёрдо верил в морского змея

Капитан Рострон не стеснялся своего увлечения криптозоологией, изучением существ, существование которых наукой не было доказано. Артур Рострон утверждал, что однажды видел морского змея. Об этом он позже подробно написал в своих мемуарах «Дом на море». Это случилось у берегов Ирландии. Рострон заметил некий объект в воде и предупредил своего младшего офицера держаться от него подальше. Тот же постепенно приближался и Рострон утверждает, что они смогли хорошо его рассмотреть. Это было настоящее морское чудовище!

Артур был ужасно опечален, что у них не оказалось под рукой фотоаппарата. Рострон попробовал зарисовать увиденное. «Мне не удалось чётко рассмотреть морского змея, но мы были достаточно близко, чтобы понять, что его голова поднимается примерно на три метра над водой, а шея была очень тонкой», - написал он. Рострон никогда не отказывался от этих своих утверждений. Карьерному росту это никоим образом не препятствовало. Сегодняшним пилотам авиакомпаний, сообщающим о том, что они видели НЛО, не так повезло.

3. Подготовка капитана к спасению пассажиров «Титаника» была просто шедевром многозадачности

Гибель «Титаника».

Гибель «Титаника».

С того момента, как капитан Рострон был проинформирован о бедствии на «Титанике», каждый отдаваемый им приказ был направлен на то, чтобы добраться до места кораблекрушения как можно быстрее. При этом он тщательно готовил свой собственный корабль к приёму выживших и оказанию им необходимой помощи. Максимальная скорость для «Карпатии» составляла около 14,5 узлов, но Рострон сумел с помощью дополнительных кочегаров разогнать корабль до 17 узлов. Капитан даже приказал сократить систему обогрева корабля, чтобы к двигателям можно было направить больше пара.

5 любопытных малоизвестных фактов о корабле, который спас пассажиров «Титаника»

«Карпатия» спешит на помощь.

Дополнительная скорость была сопряжена со значительной степенью опасности. «Карпатии» по пути не раз приходилось уклоняться от айсбергов. Намного позже Рострон признался, что безопасность его команды и пассажиров «зависела от внезапного поворота колеса». При том, как судно совершало филигранное маневрирование, Рострон отдавал множество приказов. Он понимал насколько от этого зависело выживание пассажиров потерпевшего бедствие «Титаника». Капитан приказал спустить спасательные шлюпки своего корабля на случай, если они понадобятся. Он назначил трёх врачей на определённые участки для оказания медицинской помощи. Рострон лично наблюдал за обустройством мест на корабле, где выжившим будут предоставлены одеяла и горячие напитки, пока они оправятся от пережитого ужаса.

Всё было подготовлено, чтобы принять выживших.

Всё было подготовлено, чтобы принять выживших.

Капитан позаботился и о том, чтобы в трапе были установлены держатели для стульев и другие приспособления для подъёма на борт детей и раненых. Эти усилия не остались незамеченными выжившими пассажирами «Титаника». Когда «Карпатия» находилась на пути в Нью-Йорк с 705 спасёнными, был сформирован комитет в который вошла «непотопляемая» Молли Браун. Комитет занялся организацией сбора средств для премирования экипажа. Позже каждый моряк с «Карпатии» получит памятную медаль от благодарной группы выживших.

Шлюпки с пассажирами «Титаника».

Шлюпки с пассажирами «Титаника».

4. «Титаник» был не первым кораблем, отправившим экстренное сообщение, сообщив о своём бедствии «Карпатии» и другим судам

К 1912 году на многих судах имелось оборудование для беспроводной связи. Предназначалось оно в основном для удобства пассажиров, которые хотели отправить сообщение на берег. После катастрофы на «Титанике» все океанские суда оборудовали беспроводной связью и достаточным количеством спасательных шлюпок. Однако до этого дополнительные радисты на борту океанских лайнеров даже не были членами экипажа.

Репортёры пытаются взять интервью у выжившиж с «Титаника».

Репортёры пытаются взять интервью у выжившиж с «Титаника».

Гульельмо Маркони, великий пионер радиосвязи, посетил Сенат США, чтобы выслушать показания Гарольда Брайда. Молодой человек был одним из операторов беспроводной связи «Титаника». Некоторые сообщения Брайда о бедствии были перехвачены молодым русским иммигрантом по имени Дэвид Сарнофф на крыше универмага Wanamaker в Нью-Йорке. Вопреки распространённому мифу, «Титаник» не был первым кораблем, отправившим сигнал SOS. Эти сигналы использовались с 1908 года.

В самом начале радисты пострадавшего лайнера использовали более обычное сообщение CQD, обозначающее бедствие. Поскольку драгоценное время шло, операторы перешли на относительно новый призыв SOS. Он не означает «спасите наш корабль», а представляет собой просто три буквы, которые легко передаются и принимаются. Сигнал не может быть неверно истолкован: три точки, три тире и три точки. Сигнал бедствия приняли несколько кораблей вскоре после полуночи 15 апреля 1912 года. «Карпатия» была единственным судном, которое прибыло на место спустя четыре часа.

Спасённые на борту «Карпатии».

Спасённые на борту «Карпатии».

5. «Карпатии» удалось успешно уклониться от айсбергов, а вот от немецких торпед – нет

Двенадцать лет «Карпатия» провела в море. Через два года после героически проведённой Ростроном спасательной операции, корабль был реквизирован британским правительством. Судно стали использовать в качестве военного корабля во время Первой мировой войны. 17 июля 1918 года «Карпатия» была частью конвоя, направлявшегося в Бостон. Конвой был атакован немецкой подводной лодкой.

Все 57 пассажиров корабля спаслись в спасательных шлюпках. Из 223 членов экипажа лишь пятеро погибли от удара трёх торпед, которые в конечном итоге отправили легендарное судно на дно. В течение следующих 82 лет «Карпатия» оставалась погребённой в своей водной могиле. Останки корабля были обнаружены командой во главе с писателем Клайвом Касслером недалеко от восточного побережья Ирландии. Время и вода пощадили «Карпатию». На борту обнаружили лишь пробоины от уничтоживших судно торпед.

Поминутно расписано всё, что касается «Титаника», о героизме экипажа «Карпатии» упоминают редко.

Поминутно расписано всё, что касается «Титаника», о героизме экипажа «Карпатии» упоминают редко.

Легендарная «Карпатия» не часто упоминается. Существует масса исследований, где поминутно воссозданы действия экипажа «Титаника». Кто, что, как и зачем сделал, кто сделал достаточно, а кто не очень. «Карпатия» же всегда в тени. Хотя экипаж этого судна и его капитан сделали невозможное, чтобы спасти выживших.

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