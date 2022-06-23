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Величайшее преступление Юлия Цезаря, за которое даже римляне хотели наказать его

По Римским правилам просто необходимо было беспощадно расправляться со своим врагами на войне. Преступления в ту эпоху были не аномалией, а обычным делом. Великий полководец Юлий Цезарь отлично справлялся со своим задачами, а когда выиграл, казнил 5000 вражеских солдат. Но другие его поступки даже на этом фоне выглядят безжалостными.

Своими успехами Юлий Цезарь смог добиться поразительных результатов. Его считали великим человеком, потому что таковым он показал себя на Галльской войне. Тогда же были проведены несколько походов практически без поражений, которые тоже закончились положительно для Римского императора. 

Величайшее преступление Юлия Цезаря, за которое даже римляне хотели наказать его

Величайшее преступление было совершено в 55 году н.э. Тогда усипеты и тенктеры, два племени перешли в Галлию. Все подробности тех сражений мы можем узнать из рассказов Юлия. Безусловно, со своих слов он многое преувеличивал. 

По словам диктатора, усипеты и тенктеры неподобающе вели себя на территории деревень и невежественно обращались с жителями. Во время переговоров они вели себя достаточно высокомерно, а на просьбы вернуться обратно на родину не откликались. Юлий Цезарь подозревал, что два племени готовят против него деяние. 

Величайшее преступление Юлия Цезаря, за которое даже римляне хотели наказать его

Все таки нетрудно догадаться, что высокомерием обладал скорее Юлий, потому что думал, что это его подчиненные, хотя никаких представлений на это не имел.

С ними он общался как с варварами. 

Также Юлий Цезарь писал о том, что два племени оказали нападение на легионеров, что не подтверждается никакими фактами. Однако, именно из-за этого Цезарь приказал схватить вождей и разогнать, уничтожить лагеря. Так и поступили его солдаты, чем Юлий был горд. 

Величайшее преступление Юлия Цезаря, за которое даже римляне хотели наказать его

Далее полководец хвастался, что ему удалось уничтожить врага без потерь, и он даже приводил количество людей, которые жили в этих племенах - 430 000. Однако это совсем не важно. Здесь стоит обратить внимание на то, что Цезарь из своих эгоистических помыслов безжалостно напал на врага и уничтожил весь народ, даже девушек и детей.

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А вы знали об  этом? 

7 июля 1937 года недалеко от юго-западной границы Пекина японскому рядовому Шимуре Кикудзиро очень захотелось в туалет, и он не сообщив об этом сослуживцам отправился в уборную. Японская армия, тем временем, покинула ранее занимаемые позиции и когда Шимура Кикудзиро вышел из туалета, он не застал своих сослуживцев. Когда японцы вернулись в лагерь они провели перекличку и поняли, что одного солдата не хватает. Японская армия сразу же отправила силам Гоминьдана телефонограмму, в какой потребовала от китайского руководства разрешить им войти в Пекин, так как предполагалось, что Шимура Кикудзиро был захвачен в плен и содержится в старинной крепости Ваньпин. Японцы поставили китайскому руководству ультиматум – или разрешаете японской армии войти в Пекин, или же японские войска начнут артиллерийский обстрел города. Но китайцы на этот ультиматум никак не отреагировали. В полночь 8-го июля японская армия начала артиллерийский обстрел Пекина, а ее бронетехника и пехота вошли на мост. К тому моменту «потерявшийся» Шимура Кикудзиро уже вернулся к своим, но это уже не повлияло на дальнейшие события. Конфликт между Японией и Китаем уже начался. Именно это событие и послужило формальным поводом для начала Второй японо-китайской войны какая длилась вплоть до 1945 года.

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