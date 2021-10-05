Причины неверности мужчин и женщин

Женщины изменяют столь же часто, что и мужчины: именно это доказывают последние научные исследования. Различаются лишь мотивы, которые подталкивают к адюльтеру. В чем же отличия мужской и женской измены?

Представление о том, что у женщин могут быть сексуальные фантазии и желания, которые они готовы удовлетворять отнюдь не со своим постоянным партнером, многих до сих пор застает врасплох.

«В западном обществе живет идеалистический миф о том, что женщины в меньшей степени заинтересованы физической стороной отношений, — говорит клинический психолог, автор бестселлера «Вместе и порознь» Роберт Вейс. — Наши культурные стереотипы подсказывают нам, что изменяют скорее мужчины».

Исследование антрополога Хелен Фишер показало, что гендерная разница не играет существенной роли. Однако лишь 34% изменяющих своим мужьям женщин признались в том, что у них счастливый брак, в то время как в этом были уверены 56% женатых и также имеющих связь на стороне мужчин.

«Объясняется это следующим, — говорит Фишер. — Женщины, как правило, интересуются сексом, который дает им ощущение эмоциональной близости, мужчины же скорее ищут новый сексуальный опыт».

Таким образом, женщины чаще изменяют своему постоянному партнеру в том случае, если теряют с ним внутреннюю связь

Это показывает и анонимный опрос на британском сайте Undercover Lovers — ресурсе для тех, кто готов встречаться, не афишируя это.

Зарегистрированные на нем 90% мужчин и 70% женщин признали, что состоят в браке, а 57% женщин говорили о том, что испытывают чувства к своим тайным любовникам, в то время как в этом признавались лишь 27% мужчин.

Даже при том, что женщины понимают, что их неверность потенциально разрушает брак и может нанести близкому человеку тяжелую травму, они продолжают связь на стороне. Почему это происходит?

Низкая самооценка

Сексуальная заинтересованность со стороны противоположного пола помогает кому-то бороться с потерей уверенности в себе и часто, как следствие, — вкуса и интереса к жизни. Этот очевидный суррогат любви и внимания извне вместе с тем позволяет женщине на время почувствовать себя желанной и интересной, что поднимает ее значимость в собственных глазах.

Одиночество и потеря близости

Порой женщина чувствует себя ответственной матерью, заботливой няней, а в случае финансовой успешности — еще и главным кормильцем семьи. «Эти перепутанные роли заставляют ее тянуться к отношениям, позволяющим ощутить себя более слабой и желанной, то есть вернуться к символической женственной роли, — говорит Роберт Вейс.

— Причем постоянный партнер вполне может удовлетворять ее сексуальные потребности. В новых отношениях женщина ищет эмоциональной полноты и душевной связи (даже если рисует это лишь в своем воображении)».

Женщине в большей степени свойственно отождествлять чувство близости с внесексуальной сферой

«Ей важно, что о ней думают и заботятся: звонят или пишут сообщения, разговаривают по душам, дарят пусть небольшие, но знаковые подарки, подчеркивающие ее значимость в жизни мужчины, — говорит семейный психолог Лидия Монве. — Мужчинам такое постоянное подтверждение эмоциональной связи необходимо в меньшей степени, что часто приводит к обидам и непониманию».

Завышенные ожидания

У некоторых женщин складываются нереалистичные представления об отношениях с противоположным полом. Им кажется, что если они называют своего партнера лучшим другом, то он будет почти без слов угадывать все их чувства и желания. Он всегда обязан быть рядом, понимать и поддерживать.

И если однажды они вдруг утрачивают это чувство (что неизбежно, ведь отношения всегда переживают подъемы и спады), то внутренний нарциссизм толкает их искать такой же род поддержки на стороне.

Отсутствие женской дружбы

Для психологического баланса важное значение имеют не только близкие и глубокие отношения с романтическим партнером, но и наличие тесной связи с «себе подобными».

«Некоторым женщинам бывает трудно дружить, им гораздо проще довериться мужчинам, — утверждает Лидия Монве. — Часто это связано с тянущимся из детства отсутствием глубокой и нежной связи с матерью, ее холодностью и отстраненностью. Впоследствии это становится барьером на пути построения доверительных отношений с подругами, что в свою очередь может толкать на то, чтобы искать понимающего друга среди мужчин.

Попытка закончить отношения

Если отношения исчерпали себя, женщине оказывается психологически легче выйти из них, ощущая себя не одинокой, а востребованной и по-прежнему привлекательной для противоположного пола. Это чувство придает большей решительности для важного шага.

Месть

Иногда к измене женщину подталкивает предательство любимого человека — его неверность или невыполнение важного для нее обещания. В этом случае она часто даже не заботится о том, чтобы скрывать свою связь.

Недостаток секса

Женщины по природе так же сексуальны, как и мужчины, и наслаждаются физической стороной любви отнюдь не меньше. А иногда их сексуальный темперамент может превосходить запросы партнера. В этом случае кто-то выбирает не развод, а еще одну связь, дающую то, чего они лишены в постоянном союзе.

Для многих женщин закончить отношения на стороне часто оказывается сложнее, чем они предполагали

«Внутренние причины, толкающие на измену, могут быть трудно осознаваемы, — утверждает Роберт Вейс. — Часто требуется профессиональная психологическая помощь, чтобы справиться с тем опытом пережитых внутренних травм, который привел к ситуации измены, как правило отнюдь не делающей жизнь счастливее».

Когда пара все-таки решает сохранить союз, то в некоторых случаях пережитое потрясение помогает осознать важность друг друга, понять мотивы случившегося и пойти навстречу.

«Однако далеко не все в состоянии преодолеть тот груз, который ложится на отношения, — говорит Роберт Вейс. — Стоит помнить о том, что 80% адюльтеров становятся известны партнеру. И это будет внутренний шрам, навсегда остающийся с человеком, с которым мы когда-то соединили свою жизнь».

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