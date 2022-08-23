6 причин, почему бывшие снова появляются в нашей жизни

По статистике, именно мужчины чаще женщин пытаются вернуть отношения. Почему так происходит? И как стоит реагировать бывшего, который вновь появился в вашей жизни?

В этом нам поможет разобраться когнитивно-поведенческий психотерапевт и преподаватель.

Можно выделить несколько причин, по которым мы не можем отпустить прошлое.

«А с бывшей у меня по-другому все было!»

Часто после расставания мужчины находятся в состоянии эйфории. В мыслях только свобода, бары, клубы и новые знакомства без обязательств. Но если ожидания и реальность не совпадают, мужчины начинают ощущать давление собственного эго.

Во избежание стресса психика подталкивает человека вернуться в зону комфорта. В нашем случае — это отношения с бывшей: ведь именно она принимала, ценила, видела плюсы и сильные стороны.

Если новые отношения все-таки состоялись, вероятность «слива» на ранних стадиях также сохраняется. Подсознательно мы всегда сравниваем любые события, проводим параллель: как было и как стало.

С новой подругой поводом для сравнения становится банальная бытовуха, то есть период притирки. Мужчины могут с треском завалить этот этап, поэтому и появляется желание вернуться в ту самую комфортную среду, где сложный период давно пройден и принят.

Причины для обеих ситуаций лежат на поверхности — банальная лень, страхи, нежелание трудиться ради новых отношений. Внутренний конфликт приводит к реакциям в сторону экс-возлюбленной: звонки, приглашения, любые реакции в соцсетях.

«У тебя новая прическа?»

Часто толчком к позитивным изменениям и работе над собой служит расставание. Перемены могут затронуть любую область: от смены гардероба и внешнего вида, до места жительства и работы.

Не удивительно, что фотографии вашей новой счастливой жизни могут взбудоражить бывшего партнера.

«Я долго думал и, наконец, осознал…»

Существует такая распространенная модель отношений, где люди живут по принципу: «Нам надо или расставаться, или жениться». Это такое подвешенное состояние, в котором приходится находиться каждый день, каждую секунду — худшая ситуация для мозга и психики, поскольку за неопределенностью кроется потенциальная опасность.

Когда такие отношения все же заканчиваются, появляется время для менее стрессового анализа. Бывшие партнеры ощущают свободу от постоянного давления, необходимости что-то обсуждать и выяснять. Такой внеплановый «отпуск» — отличный повод для самоанализа, после чего нередко появляются попытки вернуть отношения.

«Ты моя и ничья больше»

Возврат на фоне чувства собственничества — достаточно опасная форма отношений. Такое чаще всего происходит, если бывшая девушка уже начала новые отношения. Важно чтобы совпало два фактора:

бывший партнер воспринял нового ухажера, как потенциально опасного;

у бывшего партнера есть склонностью к ревностному и собственническому поведению.

Если в других случаях попытки вернуть отношения могли быть основаны на когда-то искренних чувствах, то в этом — нет места любви и привязанности. Часто в ход идут шантаж, угрозы, стремление унизить и обесценить выбор экс-возлюбленной. Как только новый избранник будет устранен, пропадает интерес и к бывшей девушке.

«Нет, это я тебя бросил!»

Кто кого бросил — это тоже про самоутверждение. Лидерство может быть адекватным, а может быть патологическим. Во втором случае любой проигрыш воспринимается крайне болезненно.

И если решение о расставании было принято девушкой такого лидера, его эго начинает паниковать. Что можно сделать в такой ситуации? Вариант только один: сойтись, а потом разойтись снова. Конечно, такие мысли посещают не каждого, но формально все заканчивается именно так.

Бывший партнер верит в искренность своих намерений, хочет вернуть отношения во что бы то ни стало. Но с достижением цели пропадает интерес и желание для дальнейших действий. Как итог: очередное расставание, но в котором собственное эго уже ликует и отмечает победу.

«У нас был перерыв!»

Случаи, когда один партнер все еще считает себя включенным в отношения, которых нет — обычное дело. Из-за частых расставаний очередной конфликт не воспринимается всерьез, поэтому партнеру сложно поверить и принять факт, что на этот раз отношения, действительно, завершены окончательно и бесповоротно.

Как реагировать на попытки бывшего вернуться?

Исключите эмоциональные решения. Взволнованным человеком проще манипулировать, поэтому если вы ощущаете интенсивные эмоции от контакта с бывшим партнером, сделайте паузу, отвлекитесь на что-то другое и только потом ответьте себе на вопрос: «Действительно ли я этого хочу»?

Четко сформулируйте свою позицию. Если для вас расставание было осознанным решением, продолжайте придерживаться своего мнения.

Определитесь, что допустимо по отношению к бывшему партнеру. Если вы не допускаете возможности общения, то любые реакции в соцсетях — это уже нарушение ваших личных границ. Если допускаете общение, важно оговорить, какой это формат и где проходят границы: например, возможно поздравить с днем рождения без дальнейшей переписки.

Оценивайте долгосрочные последствия. Мы часто хотим мгновенного избавления от переживаний, поэтому действуем в формате «будь что будет»: руководствуемся мыслями о краткосрочных последствиях. Важно смотреть вперед и осознавать долгосрочные последствия от собственных действий. Сегодня переписка с бывшем может показаться забавной, но к чему это приведет в будущем?

Не подавайте знаков. Когда вы постоянно думаете о бывшем возлюбленном, просматриваете его страницы в соцсетях, постите значимые для вас двоих фото, фразы, кадры из фильмов, вы привлекаете его внимание, провоцируете на ответные действия.

Что с вами происходит: вы просто грустите и так проявляете свои эмоции, но при этом не хотите возвращаться в прошлое, или такими действиями пытаетесь все вернуть? Чтобы разобраться в себе, можно попробовать интересную практику: позвольте себе погружаться в прошлое в течение часа 1-2 раза в неделю. Так вы сможете осознать истинные желания.

Если какие-то явления вашей жизни системны, не бойтесь анализировать их. Не забывайте о паузе перед принятием важных решений. Наша задача — понять свои истинные желания.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2547174289830579006/

А вы знали об этом?

Самое известное изображение Дядюшки Сэма, на котором он в цилиндре и синей куртке указывает пальцем на зрителя, создал художник Джеймс Флагг. Во время Первой мировой войны этот образ был помещён на плакат, призывавший добровольцев вступить в американскую армию. Подпись под портретом Дяди Сэма гласила "Ты нужен мне в армии Соединённых Штатов". Образ Дядюшки Сэма, созданный Флаггом, впоследствии активно публиковался с различными заголовками как в Первую мировую войну, так и во Вторую мировую.

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