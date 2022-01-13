Духовно живые герои Библии

О том, почему так важны указания на возраст лиц, о которых повествует Библия, что маленький Аврам отвечал Нимроду, с какими событиями связаны места, в которых останавливался Аврам, о «доброй» и «недоброй» старости, «огне халдейском» и «украденных святых» рассказывает протоиерей Олег Стеняев, разбирая Книгу Бытия, главу 12.

Смысл возраста

«И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана» (Быт. 12: 4).

Некоторое уточнение для любителей Библии. Если в Библии называется возраст человека, то, как правило, Библия хвалит его.

«Пойди из земли твоей, – говорит Господь. Земля наша, то есть наше тело, до крещения было землей умирающих, после же крещения она стала землей живущих. Это о ней говорит псалмопевец: Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых (Пс. 26: 13). Через крещение, как я сказал, мы стали землей живых, а не мертвых, землей добродетелей, а не пороков – если только, приняв крещение, мы не вернемся в трясину пороков; если только, став землей живых, мы не будем совершать постыдных и губительных дел смерти. [И иди] в землю, которую Я укажу тебе, – говорит Господь. И верно, что мы тогда с радостью войдем в землю, которую Господь нам укажет, когда с Его помощью мы сначала исторгнем грехи и пороки из нашей земли, то есть тела нашего», – пишет Цезарий Арльский.

В какого бога веруешь?

Слова: «и с ним пошел Лот» – надо понимать так, что Лот пошел не за Богом, а за дядей, то есть «за компанию».Здесь сказано, что Авраму 75 лет. Обычно люди считают, что 50 лет, 60 – и всё, жизнь уже заканчивается. У Аврама же жизнь только начинается! Он проживет 175 лет! Вся жизнь впереди – целый век!Евреи считают, что он должен был прожить 180 лет. Почему они настаивают на этом? Ведь в Писании прямо сказано, что он умер в 175! Потому что сказано, что Авраам умер в «старости доброй» (Быт. 15: 15). Что же имеется в виду? Его сын Измаил, старший сын, рожденный от Агари, вел преступный образ жизни. Но к концу своей жизни он пережил покаяние и обращение к Богу. И когда говорится о погребении Авраама, то сказано: «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которое против Мамре» (Быт. 25: 9). И то, что имя Исаака стоит впереди, а Измаила – вторым, значит, что Измаил признал духовное первенство Исаака, так как пережил покаяние. И действительно, это – добрая старость. Но причем тут пять лет, о которых иногда спорят евреи?В это время в семье Авраама бегал мальчик, которого звали Исав. Он был юный (15 лет). Исав и Иаков – это дети Исаака, сына Авраама. Евреи говорят: «Исав – о, он был миленький, кошерный, хорошенький мальчик! Разбирался в вопросах дозволенного и не дозволенного. Он еще не успел испортиться! А вот если бы он испортился и дедушка Авраам видел это – это была бы уже недобрая старость!» То есть если мы умираем и после нас остаются дурные внуки, невоспитанные дети, вот это и означает: недобрая старость. Но если мы умираем и нас хоронят наши близкие с молитвой, с благоговением, с усердием – это добрая старость, которой можно ожидать для каждого человека.Как я уже говорил, если Библия называет возраст человека, она хочет его похвалить. Например, когда в Библии говорится об обрезании Измаила, сына Агари, сказано, что ему было 13 лет (см.: Быт. 17: 25). И комментаторы задавали вопрос: а зачем Моисей уточнил, что ему было именно 13 лет? чему это может нас научить?В 13 лет он мог испугаться того, что происходило, он мог убежать – обрезывали всех мужчин! Но он, как взрослый, встал в очередь, и Авраам совершил над ним обрезание. И чтобы похвалить его, дается вот это уточнение: «был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его» (Быт. 17: 25). Так что каждая цифра Писания и каждые буква и слово имеют для нас огромное значение, как и сказал Христос: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5: 18).«Ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все – сравнением с этой буквой (י) показывается, что даже то, что в законе кажется самым малейшим, исполнено духовных тайн и все будет сжато повторено в Евангелии», – пишет блаженный Иероним.



И Аврам – а это был человек, которому было предсказано, что благословятся в нем все племена земные, – выходит из Харрана. В Книге Бытия Аврам – родоначальник евреев, первый еврей, вместе с отцом Фаррой, женой Сарой и племянником Лотом отправился в Ханаан (см.: Быт. 11: 31).

Фарра (Терах) умер по дороге в Харране. Там же Бог повелел Авраму оставить страну, обещая сделать его потомство большим народом.

Авраму было 75 пять лет при выходе его из Харрана (см.: Быт. 12: 4). А Фарре (Тераху) было 70 лет, когда родился Аврам (см.: 11: 26). Значит, Фарре было 145 лет, когда Аврам покинул Харран, и ему еще оставалось жить много лет. Почему же Писание говорит о смерти Фарры до ухода Аврама? Чтобы об этом не было известно всем, чтобы не сказали, что Аврам не исполнил долга почитания отца, оставил его на старости лет и ушел. Поэтому Писание говорит о нем как о мертвом. Надо понимать, что он был духовно мертв, то есть так и остался язычником. Следовательно, Аврам мог покинуть его; ср.: «И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним» (Мф. 4: 22); и еще: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19: 29).

Αврам, тогда – 75-летний старик, отправился в Ханаан вместе с Сарой и Лотом. Около Сихема Бог снова явился ему и обещал всю эту страну в наследство его потомкам (см.: Быт. 12: 1–9). Это был не просто исход, скорее это выглядело как бегство, изгнание.

Как происходит это изгнание?

В Библии это не описано, но об этом событии сохранились предания, одинаковые у разных этнических и религиозных групп. И евреи, и мусульмане, и христиане одинаково рассказывают о бегстве Аврама, ссылаясь на древних. Это – предания о детстве Аврама, очень интересные предания. Подобное мы находим в Лицевом своде Иоанна IV Грозного (XVI в.), у блаженного Иеронима и в Палее Толковой (XI–XII вв.), у святителя Димитрия Ростовского в его чудесном «Келейном летописце».

Когда Аврам был маленьким мальчиком[5], его отец Фарра (Терах) занимался тем, что продавал идолов: изготовлял их и продавал. И вот маленький Аврам однажды сидел, смотрел в окошко и думал о Боге: «Кого из богов избрать, кому поклоняться?» Он увидел звезды, луну. Какая красота! И он подумал: «Вот мой бог – луна! Звезды ей помогут!»

Но луна и звезды зашли, и Аврам сказал:

– Не люблю богов, которые заходят!

Появилось солнце – древние египтяне почитали солнце как бога Ра, славяне, наши предки, почитали солнце как бога Ярило. Но и солнце зашло…

И тогда маленький мальчик понял то, что многим не дано было понять, как мы можем прочесть это у Антония Великого; внутренний голос совести подсказал этому маленькому мальчику идею единства Бога. Юный Аврам понял, что Бог – это Тот, Кто сотворил и солнце, и звезды, и луну, и землю.

И он разрушил в лавке отца, пока того не было дома, всех идолов. Был там и большой идол, которого Аврам не мог сдвинуть. И когда отец вернулся, посмотрел на учиненный беспорядок и строго спросил маленького Аврама: «Кто это сделал?», Аврам ответил:

– Вот этот большой перебил всех маленьких!

Отец тогда вскричал:

– Ты что, смеешься надо мною? Он же не может ходить!

На что Аврам, этот отрок Божий, резонно заметил:

– А что же, отец, ты ему поклоняешься, если он даже ходить не может?

Возник скандал: жители Ура Халдейского узнали о случившемся. По древнему преданию, правителем Ура Халдейского был тогда не кто иной, как Нимрод, построитель Вавилонской башни. И вот он позвал Аврама на допрос.

Маленький Аврам стоит перед тираном, и тот его спрашивает:

– В какого Бога ты веришь? Ответь, ребенок!

И Аврам сказал:

– Я верю в Бога, Который дает жизнь и отнимает ее.

Тогда Нимрод говорит:

– Так это же я! Я даю жизнь, когда отменяю казнь, и я умерщвляю, когда выношу смертный приговор!

Мальчик посмотрел на этого языческого монстра и сказал ему:

– Солнце восходит на востоке. Повели, чтобы оно взошло на западе!

И этот правитель страшно разозлился и велел разжечь очаг, который у него был, и бросил Аврама в эту печь.

Дело в том, что слово «ур» может означать «огонь», и вот это название Ур Каздим (Ур Халдейский) может означать «халдейский огонь». И когда в Писании говорится, что он покинул Ур Халдейский, можно перевести так, что он убежал оттуда, спасаясь от огня.

Святитель Димитрий Ростовский писал в «Келейном летописце»: «…халдеи разгневались на Аврама за гибель своих идолов и ввергли его самого в огонь, но он вышел оттуда, сохраненный силою Божиею невредимым от огня».

И вот смотрит этот тиран на Аврама, Аврам же, как и те три отрока в печи во дни пророка Даниила (см.: Дан. 3: 92), ходит, молится, прославляет единого Господа… Тогда Нимрод его вызывает оттуда и говорит:

– Убирайся со своей семьей, чтобы здесь вас не было!

Блаженный Иероним писал: «Таким образом, верно предание евреев, о котором я сказал выше, что Фара вышел со своими сыновьями из “огня халдейского” и что Аврам, находясь среди вавилонского огня за то, что не пожелал ему (огню – божеству халдеев. – прот. О.С.) поклоняться, был освобожден благодаря Божией помощи; и с того времени, когда он исповедовал Господа… исчисляются дни его жизни и возраст»[7].

То есть неважно, сколько тебе лет – 15 или 70, – подлинная жизнь начинается тогда («исчисляются дни его жизни и возраст»), когда человек обращается от тьмы неверия к Божественному свету («с того времени, когда он исповедовал Господа»).

Я помню, когда был ребенком, моя бабушка позвала меня в церковную сторожку:

– Пойдем попьем чай с девочками.

Я с радостью согласился. Заходим в сторожку, а там одни бабушки лет по 70–80. И я спросил:

– А где девочки?

Бабушка сказала:

– Все перед тобою! – И указала на старушек.

Одна из них говорит:

– Мы все тут девочки! Я уверовала десять лет назад, кто-то еще моложе.

Мы не можем купить жизнь вечную ценою временной жизни. Мы не можем купить ценою тленной жизни жизнь нетленную, как бы правильно мы здесь ни жили! Мы не можем ценою жизни на земле приобрести жизнь на Небесах! Это – несоизмеримые и несопоставимые вещи! Поэтому были ли подвиги Аврама, не было ли этих подвигов – Бог избрал этого человека! И этот человек пошел за Ним.

Несколько слов об «украденных святых»



Кстати, в русском народе больше всего любят тех святых, которых у нас не украли. Я поясню, что я имею в виду. Я совершенно согласен с профессором А.И. Осиповым, который говорит, что, когда составлялись жития святых в XVII веке, многие тексты были списаны с католических источников, где имелись во множестве невероятные фантазии. И в результате теперь мы получили украденных святых. Что значит «украденный святой»? Вот Симеон Новый Богослов пишет (я не решился привести его текст без сокращений):

Я был убийцей – слушайте все!…

Я был, увы мне, и прелюбодеем в сердце…

Я был блудником, магом…

Употребителем клятв и стяжателем,

Вором, лжецом, бесстыдником, похитителем – горе мне! –

Оскорбителем, братоненавистником,

преисполненным зависти,

Сребролюбцем и совершителем

Всякого другого вида зла.

Да, поверьте, я говорю об этом правду

Без притворства и без лукавства!

Я прочитал и думаю: надо бы его биографию почитать – когда это он успел-то? Открываю его биографию: «С детских лет посещал монастырь, процвел величайшим благочестием, достиг вершин духовной жизни, был переведен в другой монастырь… там достиг еще большей высоты и был возвращен в свой монастырь, где до смерти подвизался в благочестии».

Или, например, читаю Макария Великого: «Все считают меня святым и праведным, мне уже много лет, а до сих пор блудные страсти одолевают меня…»

У нас украли святых! Это очень серьезная проблема. И народ чувствует это. Раньше на Руси каждый день за службой читалась книга, которая называлась «Пролог». В этой книге читалось житие святого того или иного дня. Русский народ теперь ничего не читает из Пролога, кроме всего лишь одного жития! Это житие преподобной Марии Египетской. Потому что здесь явно ничего не украли, она такая, какая она была. И такое житие может вдохновить грешного человека задать себе вопрос: «А что же я стою на месте? Почему же я ничего не предпринимаю для того, чтобы моя жизнь изменилась?»

«И всех людей, которых они сделали»



Авраам идет в землю Ханаанскую. Собор Святого Марка, Венеция

Но мы читаем далее Книгу Бытия:

«И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего (его брат умер. – прот. О.С.), и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране» (Быт. 12: 5).

Вот тут с иврита нужно перевести буквально так: «и всех людей, которых они сделали в Харране». А как это понять: «сделали в Харране»?

Если о человеке скажут: «Он делает деньги», это же не значит, что он фальшивомонетчик, правильно? Он просто умеет их зарабатывать. И слова: «они взяли всех людей, которых они сделали в Харране» – нужно понимать следующим образом: Аврам проповедовал мужчинам Единобожие, веру в одного Бога, а Сара проповедовала женщинам.

«Сия сопряженная плотью и духом святая двоица, Авраам и Сарра, была среди рода неверного как крин в тернии, как искра в пепле и как злато между блатом. В то время как все народы уклонились в идолослужение и жили безбожно, совершая неизреченное зло и нечестивые беззакония, они оба знали единого Бога и веровали в Него и верно служили Ему, угождая добрыми делами. Они прославляли и проповедовали святое имя Его и другим, кому могли, наставляя их в богопознании. Ради сего Бог и водил их с одного места на другое».

И они, Аврам и Сара, создали религиозную общину. И слово «еврей», действительно, в первоначальном значении означает не нацию, а именно религиозную принадлежность. И христиане никогда не воспринимали слово «иудей», или «еврей», как обозначение национальности.

Апостол Павел в Послании к Римлянам пишет: «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим. 2: 28–29). И древние пророки призывали так называемых этнических иудеев (евреев): «Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего» (Иер. 4: 4). Да, они были обрезаны – тем самым внешняя форма была соблюдена, – но сердца их не были обрезаны для Бога.

В земле Ханаанской



Путешествие Авраама

Но читаем далее:

«И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Аврам по земле сей [по длине ее] до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи» (Быт. 12: 5–6).

Аврам словно намаливал места, в которых потом происходили значимые, а иногда и крайне опасные для его потомков события

Если мы внимательно выпишем все стоянки Аврама, где он делал жертвенники, где он просто останавливался на какое-то время, и посмотрим, где эти места встречаются в Библии, мы увидим, что он как бы намаливал места, в которых потом происходили какие-то очень значимые, а иногда и крайне опасные для его потомков события.

Вот Сихем. В Сихеме была изнасилована девятилетняя Дина, дочь Иакова, которая пошла посмотреть, как живут жители этой области. Принц Сихема влюбился в эту маленькую Дину, забрал ее к себе, надругался над нею, но потом испугался из-за содеянного, и начались переговоры.

Братья Дины Левий и Симеон, которые были братьями ей и по отцу, и по матери, узнали, что сделали с девятилетней Диной, и решили отомстить. Они сказали жителям Сихема: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который необрезан, ибо это бесчестно для нас» (Быт. 34: 14).

И все жители Сихема обрезались. А когда человек совершает обрезание, то по особенностям физиологии три дня он лежит в горячке, ему очень тяжело передвигаться. И вот когда обрезанные жители находились в горячке, Левий и Симеон, братья этой девочки, вырезали всех мужчин Сихема. А потом отдали весь этот город на разграбление своим другим братьям (см.: Быт. 34: 18–31).

Они, конечно, имели право отомстить насильнику за сестру, но без этой крайней жестокости! Позже патриарх Иаков скажет о них: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа» (Быт. 49: 7).

Сихем – это и «дубрава Море», место между горою Гаризим и горою Гевал. При входе в землю обетованную потомки Авраама проклинали грешников на горе Гевал и благословляли на горе Гаризим (Втор. 11: 29).

И Аврам останавливается в Сихеме, он – Божий пророк.

«И прошел Аврам по земле сей [по длине ее] до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи» (Быт. 12: 6).

А почему Моисей употребляет эту фразу: «в этой земле тогда [жили] Хананеи»?

Вот если, например, мы выйдем на улицу, и я скажу: «А вот тут недавно стояли узбеки и чеченцы», что это значит? Это значит, что они ушли! А когда Моисей пишет, что на той земле тогда еще жили Хананеи, имеется в виду, что они и тогда еще продолжали жить, когда Моисей писал эти слова.

Этим самым бытописатель Моисей показывает, что Хананеи захватили эту землю. Помните, как в Книге Деяний сказано: «От одной крови (то есть от крови Адама. – прот. О.С.) Он (то есть Господь. – прот. О.С.) произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян. 17: 26)? И вот эта земля, святая земля, была предназначена для потомков Сима, Евера и Авраама. Поэтому здесь и сказано: «В этой земле тогда жили хананеи» – то есть жили незаконно.

«И явился Господь Авраму и сказал [ему]: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал там [Аврам] жертвенник Господу, Который явился ему» (Быт. 12: 7).

В Сихеме создается жертвенник Господу, и Господь говорит, что Он будет заботиться о потомстве Аврама: «потомству твоему отдам Я землю сию». То есть потом отдам, когда сгоню с нее чужаков.

И далее:

«Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток; и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа» (Быт. 12: 8).

Слова: «шатер свой» – надо понимать так, что сначала поставил шатер жены, потом свой. В написании אָהֳלֹה, буква ה «хет» в конце слова вместо ו «вав» означает: «ее шатер». Сначала раскинул шатер своей жены, а затем свой. Это урок для мужей: позаботься сначала о жене, потом о себе. Сказано: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1 Пет. 3: 7). Оказывается, если кто не уступает место женщине, например в автобусе или метро, молитвы того несовершенны.

Интересные уроки семейной жизни оставили для нас эти два праведника – Авраам и Сарра!

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