Почему нельзя выливать воду, в которой варились яйца

Это действие у нас отработано до автоматизма: взять кастрюльку с кипящими яйцами, донести до раковины, слить горячую воду и пустить холодную. В следующий раз сделайте паузу и подумайте, вдруг вам пригодится наш совет.

Яичная скорлупа не только защищает зародыш до момента, когда он будет готов «родиться», но и снабжает его всеми необходимыми для питания и развития веществами. Оболочка содержит много полезных минералов (фосфор, калий, сера, азот, железо, магний и другие), но главный из них – карбонат кальция, который составляет 90% от общего состава продукта.

Кальций помогает поддерживать нейтральный рН почвы — на уровне 6.0-6.5 единиц.

Во время отваривания яиц часть полезных веществ вываривается из скорлупы и остается в воде. Обогащенная кальцием жидкость – суперудобрение для растений, как дачных, так и домашних. Полноценным источником витаминов и минералов она, конечно, стать не может, но в качестве дополнительной подкормки в период активного роста – а тем более цветения – подходит как нельзя лучше.

Как понять, что растению не хватает кальция

При недостатке кальция в почве растение будет давать слабые и тонкие побеги с бледным, плохо выраженным окрасом. Листья могут желтеть по краям, скручиваться и терять форму. Корневая система плохо развивается и не обеспечивает растению должного питания, от чего оно может погибнуть.

Чем опасен переизбыток кальция

Хотя подкормка кальцием, безусловно, полезна для растений, все же усердствовать не стоит. Переизбыток этого вещества может помешать усвоение других важных микроэлементов. Неполноценное питание может привести к появлению пятен на листьях, опаданию бутонов, деформации побегов.

Удобрять домашние растения водой, в которой варились яйца, можно один раз в 3-4 недели – и это при условии, что вы не проводите подкормку другими комбинированными препаратами. В этом случае возникает риск передозировки минеральных солей.

Какие растения можно и нельзя удобрять кальцием

Полейте «яичной» водой побеги помидоров, листового салата, баклажанов, тыквы и прочих бахчевых культур, и они ответят на заботу буйным ростом и хорошим урожаем. Кальциевые удобрения также любят яблони, вишни, смородина и малина.

Такие растительные культуры, как огурцы, клубника, фасоль, капуста и шпинат, напротив, плохо переносят богатую кальцием почву. Переизбыток минеральных солей приводит к возникновению болезней и даже гибели растений.

Поливать «яичной» водой также нельзя и некоторые комнатные растения – а именно камелию, азалию, гортензию, фиалку и пеларгонию.

Источник : https://www.popmech.ru/diy/650223-pochemu-nelzya-vylivat-vod...

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