Почему на Западе не знают, что Россия спасла Европу от монгольского нашествия?

Его не поддерживает ни один из выдающихся русских историков 19-о века, ни Карамзин, ни Соловьев, ни Ключевский, ни даже официальный историк Иловайский, автор школьных учебников царских времен. Однако спустя столетие после смерти Пушкина сталинские писатели-пропагандисты обнаружили эту его фразу и понеслось…

Для повышения собственного престижа в Советском Союзе были проведены параллели между разгромом Красной Армией гитлеровской Германии и героизмом древнерусских дружинников, спасших Европу от монголов веками ранее.

Кроме того, такая версия позволяла объяснить, почему Россия отстала от Запада – она потеряла 240 лет своего развития из-за монголов. С другой стороны, она демонстрировала, что Запад достиг своего процветания благодаря русским. Пока мы страдали под монголо-татарским игом и преодолевали его последствия, у них было достаточно свободного времени, чтобы заняться своими делами Возрождения и Реформации.

Так почему же монголы не завоевали Западную Европу?

Некоторые указывают на безвременную кончину великого хана Угэдея в 1241-м году, что вынудило монгольскую армию отступить, чтобы выбрать преемника. Другие утверждают, что в Европе было слишком много укрепленных замков и недостаточно пастбищ. Третьи вспоминают, что монголы разбили европейцев в ходе Западного похода 12411242-х годов, но получили люлей от венгров и поляков в 1285-м и 1287-м году, когда те понастроили каменных замков и сформировали больше рыцарской конницы.

Видимо, свою роль сыграл каждый из этих факторов.

Для успокоения возмущенных голосов я приведу еще две цитаты.

Румын Андрей Истрате пишет так: «Румыны сражались с османами в течение сотен лет, защищая Запад, пока он был занят росписью и строительством соборов. Вот почему Румыния отстает от Запада.»

Его поддерживает болгарин Пламен Дойков: «Согласно некоторым болгарским источникам, османы были ослаблены болгарским сопротивлением, таким образом мы спасли Европу от вторжения. Битва за Вену, если она вообще достойна упоминания, являлась только вишенкой на торте, ведь общий враг был ослаблен задолго до этого.»

Да, не только мы склонны преувеличивать собственные заслуги, в целях самоуспокоения, пропаганды своего превосходства и чтобы оправдать ошибки прошлого. Другие народы тоже на это способны. Справедливости ради, этим любят заниматься и на Западе. Те же американцы всерьез уверены, что именно их армия внесла наибольший вклад в разгром немецкого фашизма. По их мнению, русский Ваня чисто мимо проходил.