Для чего африканцы тоннами скупают высохшие головы рыб у Норвегии

Что можно сделать с рыбьими головами? Если рыба свежая, то из многих видов можно сварить отменную уху. Головы судака, берша, щуки подходят для этого отлично. Головы размороженной скумбрии я, например, использую только как удобрение. Закапываю под помидоры. Африканские страны скупают у Норвегии высушенные до состояния мумии головы трески. Что с такими делать, еще и в Африке? Разберемся.

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Лофотены - крупнейший поставщик "сухарей"

Каждую зиму треска из Баренцева моря приходит на нерест к Лофотенским островам. Лофоте́нские острова́ — архипелаг в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии. Они отличаются от остальной Норвегии комфортным климатом. Теплое океанское течение сделало своё дело, и зимой температура там не опускается ниже 10, а обычно колеблется около 0 градусов по Цельсию.

Лофотенские острова. Фото с https://grandgames.net/puzzle/online/lofotenskie_ostrova_5

По сути, это острова рыбаков, которые там живут и заготавливают тонны трески. Пойманную рыбу потрошат. Отрезают головы и вывешивают сушить на специальных деревянных перекладинах, расположенных по всем территориям островов.

Рыбу не солят, а просто вешают на ветру. Так она весит месяца три. (Интересно, а там есть мухи?)

Фото с https://yaustal.com/kak-eto-sdelano/14023-kak-sushat-i-vyaly...

Отрезанные рыбьи головы дают возможность неплохо подзаработать местным детям. Они на каникулах и выходных занимаются тем, что вырезают тресковые языки. Это считается деликатесом. Говорят, что некоторые дети в этот период зарабатывают даже больше, чем взрослые. Потом головы тоже вывешивают сушиться.

В давние времена у рыбаков живущих на островах под потолком висела сушеная треска. Это был барометр. Ее подвешивали на шерстяном шнурке. При низком давлении и высокой влажности треска крутилась в одну сторону, а если влажность падала и нить подсыхала, то в другую.

Фото с https://lifeintravel.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6104&...

Высушенное филе трески идет на экспорт

Его скупают разные страны, но в основном Италия. Во время готовки треску отмачивают, распаривают и добавляют в различные блюда.

А что происходит с сушенными головами? Теперь их скупают Африканцы. Зачем? "Сухари" заказывают в основном в районы Уганды, Заира, Конго. Там идут постоянные международные конфликты.

Фото с https://www.pinterest.ru/pin/417779302908830192/

Как объясняет Сергей Жданов - исполнительный директор мурманского предприятия по переработке тресковых рыб: Климат там жаркий, холодильников и специальных складов для хранения свежей рыбы нет. А головы трески - это почти 90 процентов белка. И хранится этот сушенный белок может в сухих и темных местах до 5 лет.

Африканские жители едят эти головы. Их можно сварить, добавить в бульон различные овощи, корешки, растения. Это будет отличный обед по местным меркам. Головы также можно перетереть в муку и готовить добавки для кормления домашнего скота. Так что треска используется полностью и ничего не пропадает.

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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