Что заставило Наполеона Бонапарта изменить мнение о русских генералах

Неизвестно, как бы сложилась французская история, не вмешайся в давно прошедшие события русский граф Павел Андреевич Шувалов. Находясь по поручению императора Александра I в сопровождении кортежа изгнанника-Наполеона, он всеми способами оберегал безопасность последнего, ставя порой под удар собственную жизнь. Благодарный Бонапарт по достоинству оценил самоотверженность своего конвоира и подарил ему ценную вещь, с которой сам не расставался на протяжении почти 15 лет.

Как Наполеон отрекался от престола

Наполеон I Бонапарт после отречения от престола.

После вступления 31 марта 1814 года в Париж русских и союзных им войск возникла реальная угроза, что армии могут отомстить за Москву, спалив огнём французскую столицу. Чтобы избежать уничтожения города, требовалось отречение Наполеона от престола: после почти недельных раздумий император вынужден был оставить престол.

Первоначально Бонапарт отрёкся от него в пользу своего единственного законнорождённого сына Наполеона Франсуа Жозефа, сделав регентом жену Марию-Луизу. Однако из-за несогласия Александра I с таким решением, французскому императору пришлось подписать акт об отречении и за себя, и за своего наследника. Произошло это 6 апреля 1814 года и в этот же день Сенат объявил о реставрации власти Бурбонов, а заодно и Конституции страны.

Что предусматривал Фонтенблоский договор

Подписание договора в дворце Фонтебло.

В согласовании условий, по которым должно было состояться отречение Бонапарта, участвовали представители нескольких стран – России, Австрии, Богемии, Венгрии и Пруссии. К 11 апрелю 1814 они подготовили окончательный документ, вместивший в себя 21 статью. Их общая суть сводилась к тому, что за Наполеоном и Марией-Луизой сохранялись императорские титулы: однако они вместе с настоящим и последующими наследниками лишались каких-либо претензий на трон.

Кроме того, договор предусматривал получение Наполеоном средиземноморского острова Эльба, а также право иметь персональную охрану численностью не свыше четырёхсот гвардейцев. Упомянутая в соглашении супруга Бонапарта – Мария-Луиза становилась владелицей Пармского герцогства, в которое входили города Пьяченца и Гуасталла; их сыну Наполеону-младшему разрешалось наследовать титул родителей.

Одновременно с этим Бонапарт лишался коронных драгоценностей и недвижимого имущества на территории Франции – все передавалось в собственность французского королевства. Сам же поверженный император, по Фонтенблоскому договору, должен был быть изгнан из страны и под охраной доставлен на остров Эльба, где ему предстояло провести неопределенное время в ссылке.

Как конвоировали Наполеона на юг, и как свергнутый император оказался на пороге смерти

Портрет графа П. А. Шувалова (Джордж Доу).

В конце апреля начался путь Наполеона в изгнание. Попрощавшись с верными ему гвардейцами, Бонапарт в сопровождении малочисленного конвоя отправился в порт Фрежюс – здесь императора ожидало судно до острова. Среди приставленных к нему иностранных эмиссаров находился и граф Шувалов – русский генерал-лейтенант, адъютант Александра I, направленный российским царём, чтобы контролировать охрану и безопасность Наполеона.

Дорога к порту лежала через всю территорию Франции, и если вблизи от столицы бывшему монарху кричали «Да здравствует император!», то удаляясь от Парижа, Бонапарт сталкивался сначала с равнодушным безмолвием, а позже и с нескрываемой враждой населения. Так, проезжая Прованс, Наполеон услышал в свой адрес ругань и проклятия, а въехав в городок Оргон, подвергся настоящей опасности, чуть было не лишившей его жизни.

Разъярённая толпа, которая к приезду кортежа, специально соорудила эшафот с висельников в виде чучела Наполеона, бросилась к карете с намереньем прилюдно разделаться с изгнанником. Смяв конвоиров и эмиссаров-иностранцев, горожане уже были близки к цели, но натиск подоспевшего на помощь Павла Андреевича Шувалова, притормозил процесс намечавшейся расправы. Благодаря возникшей паузе, кучер сумел вывезти карету из толпы, и, разогнав лошадей, оторваться от её преследователей.

Безбрежное русское великодушие, или на что пошел граф Шувалов, чтобы спасти жизнь Наполеону

Прощание Наполеона с императорской гвардией.

Упустив жертву из рук, обезумевшие от ярости горожане чуть не растерзали самого графа. Шувалова спасло то, что он успел сказать, кем он является и какова его миссия. Когда толпа узнала, что перед нею русский генерал, гнев людей быстро сменился ликованием с радостными возгласами «Да здравствуют наши освободители!».

Благополучно выехав из неспокойного Оргона, граф на другом экипаже догнал наполеоновский кортеж, после чего почтительно попросил Бонапарта поменяться каретами и верхней одеждой. Удивлённому именитому французу генерал пояснил, что это необходимо для безопасности: в случае покушения злоумышленников пострадает граф, Наполеон же сохранит жизнь, не подвергнувшись риску. На вопрос, зачем ему это, Шувалов ответил: «Я исполняю волю моего императора Александра, который доверил мне сопроводить вас до места ссылки в полном здравии. Выполнить императорский приказ – это мой долг чести».

Как Наполеон Бонапарт отблагодарил русского генерала

Сабля, которую Наполеон I подарил П. А. Шувалову.

Через несколько дней после уловки с переодеванием шинелей и обменом каретами, живой и невредимый Наполеон был доставлен на юго-восток Франции в портовый город Фрежюс. Отсюда на британском фрегате «Неукротимый» Бонапарту предстояло отправиться в ссылку на Эльбу. Перед тем как подняться на борт, французский император передал Павлу Андреевичу собственную саблю – этим подарком он выразил графу благодарность за свою оберегаемую в пути жизнь.

Надо знать, что с роскошным оружием из дамасской сабли, полученной в 1799 году за египетский поход, некогда Первый консул французской Республики практически не расставался. То, что Наполеон подарил очень ценную для себя вещь русскому генералу, было выражением неподдельной признательности, которую император не смог бы передать по-другому. К слову, подарок с именной надписью на клинке в честь Бонапарта сохранился до наших дней и находится в Государственном историческом музее в Москве.

После передачи Павлу Шувалову сабли, фрегат отчалил, увозя Наполеона, как казалось, надолго от французской земли. Однако, как выяснится позже: менее чем через год, император вернётся на изгнавшую его родину и на 100 дней снова станет правителем Франции.

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