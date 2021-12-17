Какое название Петр I дал Санкт-Петербургу на самом деле

Отвоевав территорию на берегу Балтики у Шведов, российский император Петр Первый в 1703 году, вырвав два клочка дерна и сложив их крестом, объявил об основании на этом месте новой, северной столицы своей империи. Интересно, что первое название города было совсем другим.

Первоначальные варианты названия

Сильнейший военный форт-пост, имеющий выход к столь важному стратегически Балтийскому морю, должен был получить особый статус и особое название. Конечно, императору нужен был мирный город, но первоначальное предназначение столицы в разгар Северной войны — военное. Петровский дерновый крест как раз и был положен на месте Петропавловской крепости — наиважнейшей и основной постройке в городе той поры.

Мечты о военной крепости были у Петра Великого давно. Вначале он планировал воздвигнуть ее на Азове, но, потерпев поражение в войне на юге, перенес планы на север.

Заячий остров — счастливый билет Петра, пропуск в великое будущее. Отстроенная здесь крепость постепенно обзаводилась чертами городского быта — мирными постройками, поселениями горожан. Пора было дать местности соответствующее ее значению название. Но царский указ все не спешил. Сподвижники императора давали ему свои названия, однозначно решив, что основная миссия, слава города — в величии его основателя.

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Быть или не быть Петрополису

Город Святого Петра — каждый на свой лад импровизировал слагаемыми, составляющими имени города — Сан, Санкт, Петер, бург, бурх. В сохранившихся письмах Петра того времени тоже нет однозначного наименования. Можно встретить многочисленные варианты — Петербурх, Санктъпетерсъбурк, Санктпетерзбурк. Поиски продолжались более 20 лет, и только после кончины императора город обрел официальное название — Санкт-Петербург.

Хотя легенда приписывает Петру желание назвать столицу в свою честь, историки не находят каких-либо фактических подтверждений этому. Скорее, он планировал увековечить в его названии славу своего покровителя — Апостола Петра. Изначально он думал дать ему название Петрополис, по аналогии с греко-итальянскими названиями. Но оно не прижилось. Напоминание о нем — гравюра с наименованием.

Причины отказа — слишком слабые связи с историей Древней Греции, где воспетый Сократом и Аристотелем Полис — город благоденствия народа — существовал именно для этих целей. Конечно, Петр был бы не против воплотить ее в новой столице, но реалии были слишком суровы. Новый город был прежде всего военным, и с этим приходилось считаться. Поэтому, посмотрев на западных соседей, было решено использовать популярное в то время и в тех местах окончание «бург».

Петроград

В начале XX века, летом 1914 года, при вступлении России в Первую мировую войну с Германией, на волне антигерманских настроений, которым поддался и Николай II, было принято решение переименовать столицу на русский лад — в Петроград. Общественность и правящие круги в большинстве своем восприняли такое переименование негативно. Но мнение императора было неизменно. На замечание Рухлова, что он хочет поправить самого Петра Великого, Николай заметил, что Петр ждал прежде всего викторий от своих подданных. И он тоже не отказался бы от побед.

Ленинград

В 1924 году, на Втором Съезде Советов, в память о безвременной кончине В. И. Ленина решено было переименовать город в его честь — в Ленинград. На картах он пробудет таким до 90-х гг. XX века.

Блокадные дни

Именно Ленинград станет символом несгибаемости духа и яростной борьбы мирного населения с захватчиками. Борьбы ежедневной, не щадя своей жизни, при этом — ежедневно осуществляя военный и трудовой подвиг ради Победы. Фашистские захватчики всеми силами стремились стереть символ такого мужества — само название Ленинград, меняя на Волховском и Ленинградском направлениях указатели на «Петербург», «Санкт-Петербург».

Предложение Солженицына

Знаменитый писатель, обращаясь 28 апреля 1991 года к жителям города, предложил им новое название города — Свято-Петроград. По его мнению, так можно было сочетать имя Апостола и исконные корни Руси. Другое его предложение названия — Невоград. Но по итогам проведенного в том же 1991 году в городе референдума жители распорядились иначе. И Северной столице вернули историческое название — Санкт-Петербург.

Ниен?

Территория, где был заложен город, не была необитаемой. Потомки тех, кто жил в этих местах, до сих пор называют ее по-своему: Ниен, Неваборг. Это ингерманландское название города, заложенного здесь ранее вокруг шведской крепости Нюэнсканск.

Какие еще варианты предложит история и современность? Ведь имя оказывает влияние на судьбу своего владельца. И города — не исключение.

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