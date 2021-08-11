Марк Солонин: Сталин ошибся и проиграл

Какие цели преследовал Сталин, заключая пакт с Гитлером? Вот точка зрения российского публициста, автора множества исторических книг о Второй мировой войне Марка Солонина.

23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза был подписан договор о ненападении, известный также как "пакт Молотова-Риббентропа". К договору прилагался дополнительный секретный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной Европе.

1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между СССР и "третьим рейхом". Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

Как оценивают заключение договора о ненападении между гитлеровской Германией и Советским Союзом наши современники - российские и немецкие историки?

Вот точка зрения известного росийского публициста, автора множества книг о Второй мировой войне Марка Солонина.

Deutsche Welle: Гитлер торопился заключить пакт, потому что хотел начать войну против Польши как можно скорее - не дожидаясь осенних дождей и зимних холодов. А какие причины заключить соглашение с гитлеровской Германией были у Сталина?

- Прежде всего, следует вспомнить о том, что именно у Сталина летом 1939 года была самая большая сухопутная армия в мире. По числу дивизий и людей - в 2,5 раза больше, чем у Гитлера. По количеству боевых самолетов - в три раза больше. По числу танков - в три раза больше, чем у Германии, Франции и Англии вместе взятых. Это не оценочное суждение, это факты. А мое оценочное суждение заключается в том, что именно Сталин в августе 1939 года решал, быть войне или нет. И если бы Сталин объяснил Гитлеру, что миллион советских "добровольцев" с десятком тысяч танков двинутся на Запад на следующий день после того, как Гитлер посмеет нарушить границу Польши, то никакой войны и не было бы.

Марк Солонин

Однако Сталин не только не стал мешать Гитлеру начать войну, но и явно помог ему в этом: сначала - заключением пакта о ненападении и демонстративно теплым приемом Риббентропа (Joachim von Ribbentrop) в Москве, а затем и прямым военным участие в разгроме Польши. Почему? Потому, что Сталину была нужна война - большая европейская война. Сталин сделал именно то, что хотел сделать. Кстати, подобные оценочные суждения относительно мотивов Сталина были высказаны еще 75 лет назад, буквально через несколько недель после подписания пакта. Сегодня они могут быть подкреплены подлинными и, что очень важно, синхронными, то есть составленными в те дни, документами. Их можно найти, например, и на моем сайте.

- Получил ли Сталин в итоге то, что хотел? Был ли выгоден пакт для Советского Союза?

- Давайте сразу же зафиксируем, что в данном случае интересы Сталина и интересы страны, интересы народа категорически не совпадали. Вы задали два вопроса, и на них надо дать два ответа. Эти ответы: "нет" и "нет". Народу война никогда не может быть выгодна, война - это всегда страшное бедствие для простых людей. Пакт, заключенный 23 августа 1939 года, сделал большую войну в Европе неизбежной, и поэтому он, конечно же, противоречил интересам советского народа.

Что же касается Сталина, то он проиграл. Ошибся. Сталин неверно оценил соотношение сил между Германией и англо-французским блоком. Сталин думал и надеялся, что начнется многолетняя позиционная "мясорубка", по образцу и примеру Вердена в Первую мировую войну. А получился "блицкриг", стремительный разгром Франции в мае - июне 1940 года, и Гитлер стал хозяином большей части континентальной Европы. В результате с треском провалился весь хитромудрый план Сталина, его надежда прийти в качестве верховного арбитра на пепелище разоренной и обескровленной войной Европы.

- Как вы относитесь к версии, согласно которой Сталин якобы сам готовился к нападению на Германию, а Гитлер его лишь опередил?

- Тезис Виктора Суворова оказался в основе своей абсолютно верным. Сталин и его маршалы совершенно конкретно готовили крупномасштабную наступательную операцию с задачей вторжения в Европу. Есть многочисленные подлинные документы, которые позволяют в деталях описать и план этого вторжения, и конкретные действия по подготовке этой наступательной операции. Все описано, с фотокопиями подлинных документов и оперативных карт советского генштаба - в частности, и в моей книге "Июнь 41-го. Окончательный диагноз". Вторжение должно было начаться ориентировочно во второй половине июля 1941 года. Точную дату назвать невозможно, потому что 22 июня Гитлер опередил Сталина.

- Имея ввиду то, какие факты стали известны широкой общественности за последние 25 лет, следует ли по-другому судить о характере Второй мировой войны, менять историческую концепцию?

- Ответ из одного слова будет достаточным: "да". Единственное, что к этому слову стоит добавить, и это важное уточнение: 25 лет назад не было никакой "исторической концепции". Были заведомо ложные измышления советской, сталинской по своему генезису, пропаганды. Все эти горы вранья надо просто сдать в музей.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Безусловно, Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции и готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника.

Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку» , но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Собственно, опираясь на вышеприведенные факты, немецкий историк Иоахим Хоффман однозначно утверждал, что Гитлер был осведомлен о том, что Сталин намеревался первым начать войну с Германией и поэтому опередил его. Кстати, довольно любопытны предъявленные Германией причины начала войны против СССР .

Нацистское руководство в первую очередь обвиняло СССР за подрывную деятельность Коминтерна в попытке смены существующего строя в Германии и оккупированных ею странах. Берлин обвинил также Москву в двойной внешней политике, когда маскируя свои истинные намерения заявлениями о дружбе с Германией, СССР активно участвовал в секретных комбинациях Великобритании, направленных против Германии.

Вопреки договорам 1939 года с Германией, не предусматривавшим прямую аннексию стран в сфере своего влияния и запрещавших насаждение там коммунизма и национал-социализма, СССР присоединил к себе территории бывшей Польши, страны Балтии, отторг у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.

Как не парадоксально, но некоторые причины начала войны немцев против СССР , действительно, были следствием амбициозной и гегемонистской политики сталинского кровавого режима! Разве не Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, вел активную подрывную деятельность в Германии и других европейских странах, направленную на свержение существующего строя, используя Коминтерн ? Этот факт лишний раз подтверждается послевоенной фактически оккупацией , а не просто освобождением Советским Союзом многих европейских стран!

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

В заключение хотелось бы поблагодарить господина Солонина за то, что он,в отличие от таких бездарных фальсификаторов советской истории , как Ю. Жуков, Е. Прудникова , А. Фурсов, Е. Спицин, И. Пыхалова и т. д.,стремится рассказать людям правду о тех трагичных событиях !

Именно эти "фальсификаторы истории" сегодня разводят многих россиян как лохов и гордо рея в облаках как буревестники, настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы призвать народы России к очередной бездарной революции, которую на этот раз Матушка-Россия точно не переживет "!

Неужели им не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские кровожадные нехристи и дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, незаконно и подло использовав на халяву, бедные все равно не стали богатыми и даже сегодня многие из них , живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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