Сражение с участием русских, из-за которого нельзя считать Александра III "миротворцем"

Период правления каждого властителя России, начиная от Рюрика и заканчивая Николаем Вторым, сопровождался какими-либо боевыми действиями с участием в них русских солдат. При Петре Перовом была затяжная Северная война, которая длилась 21 год, при Иване Грозном была Ливонская война, которая закончилась для России поражением, а при Александре Первом была знаменитая война против "Великой армии" Наполеона Бонапарта.

Продолжать список война и сражений, в которых принимали участие русские войска можно еще очень долго, однако в истории России есть один правитель, период правления которого принято считать мирным - император Александр Третий, или, как его называют, "Миротворец".

Но вынужден вас разочаровать, Александру Третьему не быть исключением из правила, что при каждом правителе России русские войска участвовали в сражениях и битвах. Это лишь красочная история, которой, к сожалению, не суждено быть правдой по историческим фактам и документам.

Битва на реке Кушке 1885 год

Александр Третий продолжал политику своего предшественника - Александра Второго - по отношению к Средней Азии. Александр Второй в период своего правления присоединил Казахстан, Кокандское ханство и Бухарский эмират, в результате чего русские земли увеличились примерно на 400 тысяч квадратных километров.

С увеличением влияния России в Средней Азии насторожилась Великобритания, которая видела в России потенциальную угрозы свои богатым индийским колониями. В результате этого Великобритания начала наращивать военную мощь на том участке земли и стягивать свои войска к территории сегодняшнего Афганистана.

"Русские идут в Индию !"

Англичане вторглись в Афганистан еще в 1876 году и в результате этого военного похода им удалось сделать афганского эмира своим союзником. А в дальнейшем, каждое продвижение русских войск в Среднюю Азию вызывало в Лондоне бурю эмоций под лозунгом "Русские идут в Индию !" На самом деле, как таковых четких планов у Александра Третьего по покорению и захвату Индии не было. Тогда русского императора больше волновала ситуация на Дальнем Востоке.

Александр Комаров - командующий русскими войсками в битве на Кушке

В результате дальнейшего продвижения русских войск в Среднюю Азию, против них выступили войска афганского эмира под руководством британских офицеров. Афганский правитель завил о своих претензиях на туркменские земли, но все же понятно, что претензии на эти земли имел не Афганистан, которому война с Россией была невозможно в силу ресурсов, претензии на земли через эмира выражали англичане.

В результате безуспешных и краткосрочных переговоров, состоялось сражение между русскими и афганскими войсками - битва на реке Кушке (1885 год). Русские победили в том сражении, что еще больше напугало англичан и они немедленно подписали с Россией соглашение о создании русско-английских военных комиссий для определения окончательных границ России и Афганистана.

Таким образом, в правление Александр Третьего было одно сражение, из-за которого считать его миротворцем в полной мере не получается. Но стоит признать тот факт, что при нем не было таких кровопролитных и масштабных война, как при других правителях России.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении заслуживают внимания слова , сказанные академиком Юрием Пивоваровым :«Меня очень раздражают безответственные люди, постоянно и неуместно повторяющие фразу Александра III, что нашими единственными союзниками могут быть только армия и флот. При этом они забывают, что именно в царствование Александра III Россия сначала участвовала в "Союзе трех императоров", а затем вместе с республиканской Францией положила начало Антанте. Нам просто не выжить без союзников»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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