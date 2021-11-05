Секс без любви: ничего аморального

Мы не будем сейчас рассуждать о природе проституции и прочих вариантах секса за материальное вознаграждение. С «по любви» и «по расчету» все более или менее ясно. Давайте рассмотрим ситуации, когда нет ни любви, ни корысти, а секс — есть.

Отношения, завязанные исключительно на сексе, встречаются сплошь и рядом. И большинство ситуаций, в которых они складываются, тоже вполне типичны.

Юношеская гиперсексуальность

Когда гормоны зашкаливают и хочется всех, недавние дети вообще склонны путать секс с любовью. Этот период обусловлен физиологией и совершенно естественен. Если этот этап жизни блокируется и не проживается вовремя, то его реализация смещается на более поздний возраст. Вы встречали 30-летнего мужчину, ведущего себя как 15-летний подросток? Вот он в ранней юности старался быть пай-мальчиком.

Вынужденное воздержание

Парня в армию призвали… Впрочем, это больше про юношескую гиперсексуальность. У взрослых все суровее: один из супругов, допустим, контрактник или моряк дальнего плавания. Или разведчик в чужой стране. А половая конституция выше среднего. Почти всегда физиология сметает любые моральные барьеры.

Но что же можно сказать о связи, где мужчина и женщина свободны, вполне могут полноценно участвовать в отношениях, но сознательно такую возможность отвергают, предпочитая формат «ничего, кроме секса»?

Интимофобия

Испытав боль и разочарование, но не потеряв сексуального желания, люди пытаются обезопасить себя: не вовлекаться, не рисковать — только секс, без обязательств.

Как формируется такая модель отношений? Точкой отсчета становится некий центральный эпизод. Так мы, психотерапевты, называем психологическую травму, закрепившую стереотип поведения. Понятно, что в течение жизни, как бусины на нитку, к центральному эпизоду присоединяются другие ситуации, они окончательно убеждают человека в том, что он «все правильно сделал». В качестве психологической травмы может выступать эмоциональная депривация в детстве, болезненный развод, смерть супруга, измены — каждый реагирует по-разному. Для кого-то боль оказывается запредельной, это приводит к решению защитить себя, чтобы боль не повторилась: никакой привязанности, только секс.

Кто-то предпочитает «необязательные» отношения не из страха боли, а из любви к незамутненному удовольствию. На свете полно людей, которые способны извлекать удовольствие из всего — пищи, секса, общения... Но какие бы приятности ни несла любовь, это еще и ответственность. Поэтому инфантильные эгоисты предпочитают «просто секс».

Взаимовыручка

Бывает секс без любви и в отношениях, где он и она спасают друг друга. Можем считать это «сексом по дружбе». Допустим, оба в стрессе: она после неудачного расставания, он после развода. Оба панически боятся одиночества, но в данный конкретный момент не способны на любовь: морально истощены, ресурсов нет. Тогда они оказывают друг другу «сексуальную поддержку», пока не появляется внутренняя стабильность. Такие отношения уж точно не будут иметь продолжения. Выбирая себе партнера для того, чтобы залечить душевную рану, вы исходите из принципа «пусть хоть кто-то». Когда же приходите в себя, оказывается, что «хоть кто-то» вам не нужен — и отношения уже не так актуальны.

Все ли на это способны

Вообще надо сказать, что секс и любовь — это две важные грани одной сферы, разделять их может далеко не каждый. Считается, что мужчинам это дается в разы проще, а женщины обязательно вовлекаются. Но это миф. Есть женщины, которые от природы своей полигамны и занимаются сексом ради секса. А есть мужчины, склонные эмоционально привязываться к женщине, с которой спят.

На самом деле этому можно научиться. Это лишь вопрос тренировки. Ведь проститутки же умеют не вовлекаться в отношения. Вопрос, нужно ли оно вам.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2339895355884702432

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