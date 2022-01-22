Билл Гейтс: человечество столкнется с угрозой хуже коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил общественность о наступлении ужасающей пандемии, к которой нужно готовиться уже сейчас.

Миллиардер вновь высказался об опасностях, с которыми предстоит бороться жителям разных стран. По его мнению, в будущем человечество столкнется с новыми вирусами, и они будут страшнее нынешнего COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times.

Фото: Pixabay

«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», — отмечает источник.

Этот патоген, по словам Гейтса, вызовет ряд пандемий, к ближайшей из которых стоит готовиться уже в наше время. Именно поэтому он призывает правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой пандемии.

«Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка», — утверждает Гейтс.