Билл Гейтс: человечество столкнется с угрозой хуже коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил общественность о наступлении ужасающей пандемии, к которой нужно готовиться уже сейчас.
Миллиардер вновь высказался об опасностях, с которыми предстоит бороться жителям разных стран. По его мнению, в будущем человечество столкнется с новыми вирусами, и они будут страшнее нынешнего COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», — отмечает источник.
Этот патоген, по словам Гейтса, вызовет ряд пандемий, к ближайшей из которых стоит готовиться уже в наше время. Именно поэтому он призывает правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой пандемии.
«Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка», — утверждает Гейтс.
Ранее предприниматель предупредил правительства разных стран о необходимости подготовиться к террористическим атакам с применением биологического оружия.В частности, речь идет о намеренном заражении оспой — очень заразной вирусной инфекцией.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Кто подорвал боеспособность американской подлодки, "поедая заживо" моряков https://otari.mirtesen.ru/blog/43935894180
Окоцкая земля: почему при Иване Грозном так называли Чечню https://otari.mirtesen.ru/blog/43362201866
Как русские стали называться «русскими» https://otari.mirtesen.ru/blog/43878837223
Свежие комментарии