Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !









Останавливает инспектоp водителя: — Вы пpевысили скоpость — наpушили пpавила. Водитель: — Hу так у вас же там по доpоге знак висит «обгон запpещён». — А это-то здесь пpичем?! — Hу так я и ехал со скоpостью, чтобы никто не обогнал.

— Я слышал ты опять женился? — Да, на Таньке. — Так это же сестра твоей первой жены! — Да, просто я к тёще уже привык.





— Ну, как мои анализы, доктор? — Можете взять кредит. — Какой там кредит, отдавать нечем! — А вам и не придется.





Идет Вовочка с папой мимо школы: — Сынок, ты в этой школе учишься? — Да. — 20 лет назад я тоже здесь учился. — Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота, как я, он 20 лет в школе не видел.









Парень с девушкой занимаются любовью. Дело идет к финалу, она испуганно. — Только не в меня! Только не в меня! Он, удивленно оглядываясь. — А в кого?!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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