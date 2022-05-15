А если Византия ни при чем? Откуда взялся двуглавый орел на русском гербе

Интересная версия историков

Обычно на вопрос о том, откуда в России взялся в качестве герба двуглавый орел, отвечают так: его привезла с собой Софья Палеолог, племянница последнего императора Византии, вышедшая замуж за великого князя московского и всея Руси Ивана Третьего. Использование этого символа означало претензии молодой России на ту роль, которую играла в мире Византия - роль православной империи.

С другой стороны, венчание состоялось в 1472 году, но прошли долгие годы, даже десятилетия, прежде чем двуглавый орел появился на великокняжеских печатях. Князь долго не мог решиться? Или тут дело в другом?

Есть иное объяснение. И оно связано с отношениями, которые устанавливались в конце XV века между Русским государством и Священной Римской империей, возглавляемой в тот момент императором Фридрихом Третьим Габсбургом.

Подробности рассказывает в одной из телепередач Алексей Лаушкин, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры XI - XV вв.

Алексей Лаушкин

"В 1487 году ко двору Ивана прибыл посол Австрийской империи Николай Поппель. Николай передал послание Ивану Третьему от своего государя Фридриха Третьего. Фридрих предлагал Ивану короноваться из его рук королевской короной.

В Москве это предложение восприняли как тяжкое оскорбление. Во-первых, потому что принимать венец не из рук Божьих, а из рук другого земного правителя считали невозможным. Было другое представление о собственной власти. А во-вторых, в Москве соглашались считать себя только ровней императору - в данном случае австрийскому. А королевский титул - это был шаг вниз.

Поэтому собирая ответное посольство в Австрию, позаботились о том, как объяснить австрийскому императору высоту власти русского монарха. В конце концов это закончилось созданием великокняжеской печати по типу печатей австрийского Габсбурга, у которого на лицевой стороне был его личный герб, а на обратной стороне - символика империи. Это был двуглавый орел - универсальная символика, не габсбургская.

Вот так с желания доказать, что власть московского царя равна власти императора, ведет свою историю двуглавый орел на русском гербе. То, что это нам досталось от Византии, всего лишь легенда, не имеющая под собой оснований. Потому что у Византии герб был другой: четыре переплетенные крестом буквы "В" - василевс, император. Двуглавый орел, конечно, был там известен как символ власти. Но где он не был известен? Он был известен повсюду на Востоке, и в Византии, и на Балканах, и в Священной Римской империи".

Действительно, считается, что первая русская печать с изображением двуглавого орла, относится к 1497 году и использовалась в грамоте, отправленной великим князем Иваном Третьим императору Фридриху Третьему. Речь в грамоте шла о возможном союзе против Польши.

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А вы знали об этом ?

Первая копейка, говорят историки, появилась на Руси в 1535 году. Официально она тогда так не называлась, но народ очень быстро подобрал ей удачное имечко. На обороте ее чеканилось изображение всадника с копьем, вот все и стали называть монетку копейкой. Так и прижилось. Копейки до сих пор имеют хождение в трех восточнославянских государствах - в России, Белоруссии и на Украине. Выглядят они везде по-разному. но суть одна - это самая мелкая разменная единица. Маленький металлический кругляшок. И даже странно представить, что когда-то копейка могла быть не монетой, а... купюрой. Дело в том, что во время Первой мировой войны в России остро встал вопрос экономии. Металл оказался в страшном дефиците, ибо шел - сами понимаете куда. Чеканить монеты стало намного менее выгодно, чем печатать купюры.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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