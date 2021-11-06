Одной из самых древних и почитаемых в России священных образов всегда была икона Владимирской Богоматери. Считается, что она была написана евангелистом Лукой на доске, некогда служившей столом, за которым трапезничали Иисус, сын Божий, со своими родителями - Девой Марией и старцем Иосифом.

Описание иконы Владимирской Богоматери

Образ написан в лирическом иконографическом типе «Умиление». Подобный стиль изображения Матери Божьей с Младенцем олицетворяет нежность, любовь и ласку, которую Непорочная Дева проявляет к своему Сыну. Младенец Иисус восседает на правой руке Матери Божьей, прильнув к лику Царицы Небесной. Сын Пресвятой Марии тянется к ней правой рукой, другой нежно обнимая за шею. Владимирская икона Божьей Матери - это единственный образ, на котором пяточка Младенца Иисуса повернута наружу так, что ее отчетливо видно.

На образе можно также разглядеть две надписи - монограммы, которые означают изображенных на иконе - Иисуса Христа и Матерь Божию.

Путешествие в веках

Икона Владимирской Богоматери насчитывает уже более 2000 лет. За все время своего существования этот образ не раз спасал русский народ. Вплоть до 5-го века н. э. икона находилась в Иерусалиме, затем перевезена в Византию.

И лишь в 12-м веке она попала на землю Русскую, будучи подаренной Константинопольским патриархом Юрию Долгорукому. В свою очередь, князь поместил икону в один из монастырей, находящийся недалеко от Киева. Считается, что уже с тех времен образ совершал настоящие чудеса - по ночам икона меняла свое местоположение, и даже летала по воздуху. Об этом вскоре узнал Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого. Именно тогда юный князь решил, что для этой чудотворной иконы необходимо свое, отдельное место.

Андрей забирает образ Матери Божьей и направляется в Суздальскую землю. В пути князь служит перед иконой молебны. В ответ образ Пресвятой Девы проявляет множество чудес: слуга Андрея Боголюбского, попав в пучину, остается невредимым, а священник, отправившийся с ним в дорогу, выживает после того, как его затоптала лошадь.

Путь князя лежал через Владимирскую землю, пройдя которую, он не смог проехать дальше. Лошади, будто вкопанные, встали и не двигались с места. Когда князь и его путники попробовали запрячь других вороных, произошло то же самое. Андрей Боголюбский принял это как знак свыше. Князь стал усердно молиться Матери Божьей, которая снизошла к нему со свитком в руке, повелев оставить икону во Владимире, а на месте Ее явления основать храм.

Таким образом, Царица Небесная сама выбрала место пребывания своего образа - недалеко от города Владимира, у реки Клязьмы. С тех пор икона и стала называться Владимирской в честь чудесного явления Матери Божией.

Успенский собор

Строительство храма в честь Пресвятой Богородицы было закончено буквально за 2 года. Возведенный собор поражал всех своим великолепием и превосходил по своей красоте даже Софийский.

При возведении Золотых ворот во Владимире случилось несчастье: при укладке каменная стена упала на рабочих. Князь, узнав об этом, стал усердно молиться перед Владимирской иконой, которая спасала его не раз. И тогда Матерь Божия не оставила Андрея Боголюбского: когда разобрали все завалы, люди под ними оказались целыми и невредимыми.

Этот несчастный случай оказался предвестником будущих событий, ожидавших Успенский собор, - храм через 25 лет сгорел дотла.

Поход Андрея Боголюбского

Дальнейшая история иконы Владимирской Богоматери очень интересна и наполнена чудесами. Она оберегала князя до самой его кончины. Так, однажды Андрей Боголюбский отправился в поход на волжских булгар, взяв с собой святой образ. Перед битвой князь и воины совершил молебен. Одухотворенные, они отправились в бой, где смогли одержать победу. После битвы князь и воины прочитали благодарственный молебен - и случилось чудо: от иконы и Креста Господня сошел свет, озаривший всех. В этот же день в Константинополе это же божественное явление лицезрел император Мануил. После чудесного видения он смог разбить войско сарацин. В честь данного проявления небесных сил был установлен праздник в честь Животворящего Креста Господня, празднуемого 14 августа.

Когда в 1175 году Андрея Боголюбского убили, в Москве вспыхнул мятеж. Остановить его удалось только по милости Всевышних сил: настоятель одного из храмов взял образ Владимирской Божьей Матери и понес по городу, после чего волнения стихли.

Престольный праздник - 8 сентября

Память данного образа празднуется 3 раза в году. Первая дата - 8 сентября по новому стилю. В этот день был заложен Сретенский монастырь. Обитель начали возводить в честь встречи Владимирской иконы русскими войсками. В то время Русь подвергалась татарским набегам. Возглавлявший их Тамерлан был сильным противником. Русским войскам оставалось только надеяться на чудо. Великий князь Василий попросил митрополита Руси перенести священный образ из Владимира в Москву. Пока икона Владимирской Богоматери была в дороге, уверенному в своей победе Тамерлану приснился сон: будто идет на него сияющая дева с 12 ангелами, протыкающими его мечом. В страхе проснувшись от увиденного, воин рассказал о своем сне мудрецам, находившимся с ним в походе. Те объяснили Тамерлану, что приснившаяся Дева есть Матерь Христианского Бога и Заступница земли Русской. В тот момент татарский военачальник с ужасом понял, что его поход обречен на провал. Он распорядился покинуть Русь и ушел вместе со своими войсками.

«Тихая» победа

Следующий праздник, посвященный Владимирской иконе, отмечается РПЦ 6 июля. В этот день произошло событие, которого долго ждали, - полчища татар бежали после 9 месяцев стояния на р. Угре. Как известно, перед битвой русские войска пришли на берег с Владимирской иконой. На противоположной стороне находились татары, не смевшие сдвинуться с места. Так долгое время обе стороны находились в бездействии. В итоге татары бежали. Русский народ приписывал эту «тихую» победу не себе, а Царице Небесной, благодаря которой последний бой с татарскими полчищами обошелся без жертв.

Удивительный сон инокини

Но враги успокоились ненадолго. Уже через 40 лет, в 1521 году, татары вновь устремились на Москву. Царь Василий пошел со своим войском к реке Оке. В неравном бою русские начали отступать. Татары осадили Москву. В эту же ночь одна из монахинь Воскресенской обители увидела удивительный сон - будто святители Петр и Алексей устремились через закрытую дверь Успенского собора, взяв с собой икону. Преодолев Кремлевские ворота, митрополиты встретили на своем пути Сергия Радонежского и Варлаама Хутынского. Святые спросили, куда Алексей и Петр держат путь. Те отвечали, что им нужно покинуть город вместе с Владимирской иконой, так как жители Москвы забыли заповеди Господни. Услышав это, преподобные упали к ногам святителей, слезно моля не оставлять город. В итоге Алексей и Петр вернулись в Успенский храм через закрытую дверь.

Утром инокиня поспешила всем рассказать об увиденном сне. Люди, узнав о пророческом видении, собрались в храме и стали непрестанно молиться, после чего татарские войска отступили. Великий день спасения Москвы теперь запечатлен в веках - Православная Церковь празднует этот день 3 июня по новому стилю.

О чем молиться перед Владимирской иконой?

Считается, что в каждом доме должен находиться этот образ. Молясь перед Владимирской иконой, мы просим о примирении врагов, укреплении веры, защиты от раскола страны и нашествия иноплеменных.

Акафист перед образом

В молитве перед Владимирской иконой мы испрашиваем о даровании спокойствия в нашей стране и во всех городах, об укреплении православия и избавлении от войн, голода и болезней. «Будь нашей Заступницей и ходатайствуй о нас перед Господом», говорим мы, читая акафист. В молитве мы признаем, что Пресвятая Дева - наша единственная Надежда и Спасение, просьбы которой всегда слышит Ее сын. Перед образом Пресвятой Богородицы мы просим умягчить наши злые сердца и избавить нас от греха. В конце молитвы мы славословим Господа нашего Иисуса Христа, Предвечного Бога.

Списки с образа

Владимирская икона Божьей Матери проделал долгий путь во времени. В настоящий момент она находится в Третьяковской галерее и лишь на праздники она выносится для совершения крестного хода. Тем не менее, за время своего существования икона Владимирской Богоматери, фото которой вы можете увидеть в данной статье, была использована для создания чудотворных списков, каждый из которых получил дополнительное название. Например, Владимирская-Волоколамская икона была подарена монастырю этого города Малютой Скуратовым. Сейчас образ находится в музее имени Андрея Рублева. Также среди чудотворных списков можно отметить Владимирскую-Селигерскую, перенесенную на Селигер Нилом Столбенским.

Храм в честь Владимирской иконы

Данный собор расположен в Москве, в селе Виноградово. Это строение является уникальным, так как храм имеет треугольную форму. Многие приписывают создание собора известному русскому зодчему Баженову.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери был возведен в 1777 году. Интересен тот факт, что даже в годы гонений собор никогда не закрывался.

Во время Великой Отечественной войны храм Владимирской иконы Божьей Матери берег в своих стенах подлинную святыню - главу Сергия Радонежского. После победы ее вернули в обитель святого (Троице-Сергиеву Лавру), где она и находится до сих пор. За сохранение реликвии Храму Владимирской Божьей Матери была подарена частица мощей преподобного.

Собор Владимирской Иконы в Петербурге

Данный храм был построен в 18-м веке на месте бывшей деревянной церкви. Главными святынями ее убранства на сегодняшний день являются образ Владимирской Богоматери, икона Серафима Саровского с частицей его мощей и образ Господа нашего "Нерукотворный Спас". Церковь Владимирской иконы Божией Матери функционирует по сей день. Несколькими веками раньше его постоянным прихожанином был Ф. М. Достоевский.

Владимирская икона Божией Матери, история которой уходит корнями в далекие века, всегда защищала Русь, а теперь и Россию, от врагов и бед. Ведь именно поэтому наша страна - священная и богоизбранная.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2339519739121896122/

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