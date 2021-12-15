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Почему Элина Быстрицкая отвергла подарок жены президента

Почему Элина Быстрицкая отвергла подарок жены президента

А в начале 1960 года Быстрицкая вместе с коллегами ‑ Бондарчуком, Черкасовым и Меркурьевым ‑ была приглашена в Америку, в Белый дом. Президент Эйзенхауэр давал приём в честь японского посла. Русским артистам пришло приглашение от супруги президента Мейми Эйзенхауэр.

Они летели дневным рейсом в Вашингтон, потом ехали на машине до отеля. Устали, были полны впечатлений. Не успели русские актёры переступить порог гостиницы, как их буквально схватили за руки и потащили на приём. Они сопротивлялись, особенно Элина. Для поездки ей сшили два очень красивых платья, и она могла бы соперничать в них с любой принцессой, любой первой леди.

Но ни переодеться, ни подправить макияж, ни даже умыться и принять душ им не дали!

Как ни упиралась прекрасная Элина, ей не позволили открыть чемодан и достать оттуда свои дивные платья ‑ одно лучше другого. Так и поехала на президентский приём в очень скромном синем костюме из джерси, выбранном за удобство для длительного перелёта.

Почему Элина Быстрицкая отвергла подарок жены президента
Архивное фото

Конечно, все сразу заметили, что она очень красива. Равно как и то, что одета совсем не по протоколу. Мужчины были в смокингах и ослепительных рубашках, дамы ‑ в вечерних платьях, драгоценностях, с крошечными нарядными сумочками.

Фото взято из открытых источников
Фото взято из открытых источников

Конечно, никто не подал виду, их встретили радушно. Однако в конце вечера к Быстрицкой подошла супруга президента и с милой улыбкой представила своего кутюрье. Мейми деликатно сказала, что её гостья прекрасна и предложила сшить для Элины красивое вечернее платье, чтобы в нём сфотографировать русскую актрису и поместить фото на обложке журнала "Америка". Такая редкая красота и достоинство достойны любых глянцевых обложек.

Соблазн был велик. Но Быстрицкая хорошо помнила строгие наставления компетентных товарищей, данные ей перед поездкой.

Варианта было всего два, и оба никудышние. Либо это щедрое предложение окажется провокацией американской стороны, но ведь госпожа президентша так проста и мила, так искренне хочет сделать ей подарок...

Либо те самые компетентные товарищи непременно решат, что она продалась за шикарное платье и шпионит на США.

Она вежливо отказалась. Мейми была огорчена. Она поняла: русские очень бедны и столь же горды.

Может быть, тогда родились все эти американские штампы о русских? В том числе и этот: история России умещается всего в шести словах: "А потом всё стало ещё хуже".

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