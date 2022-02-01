Если ребенок не хочет креститься

На одном видео, размещенном в сети, греческий священник отказался крестить девочку из-за её несогласия. На вопрос, как должны поступать в этой ситуации священники и родители, отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Мне кажется, если ребенок отказывается креститься, значит, что-то в этой семье произошло неправильное, об этой ситуации священнику надо иметь особое попечение.

Может быть, семья недавно воцерковилась и ребенку пока чужды и странны новые увлечения родителей? Или же ребенок чувствует, что приоритеты в семье несколько сменились и теперь уже не он находится в самом центре внимания всей семьи?

Бывает так, и в последнее время очень часто бывает, что воцерковленные христиане вступают в брак с неверующими (речь не об атеистах, а просто о невоцерковленных, как раньше их называли – сочувствующие), надеясь привести своего мужа (жену) в храм позднее. Изредка это удается, но чаще всего человек, который самостоятельно не встретился с Богом, остается безразличным к Церкви. В такой семье у ребенка могут быть симпатии на стороне неверующего родителя, который не покидает дом в выходные дни ради посещения храма. Это тоже может быть поводом к отказу креститься.

Может быть, крестить ребенка – идея бабушек-дедушек?

Но если родители не ходят в храм, а бабки-дедки – редкие гости в доме родителей ребенка, тогда ребенку вряд ли интересно место, которое чуждо его родителям.Можно до бесконечности перечислять причины отказа ребенка от крещения. Но каждый такой случай говорит о том, что в этой семье проблема. Проблема не обязательно с ребенком, проблема в религии, то есть во взаимоотношениях с Богом. Господь не на первом месте в этой семье.

Может быть, Он на втором месте (после ребенка), а может и на пятидесятом, и купить новую мебель важнее, нежели посетить храм. В любом таком случае ребенок не научится любить Бога и Его Церковь.

В такой ситуации может прозвучать отказ креститься. Малышу не хочется становиться частью системы, которая для него неинтересна и важность которой ему не привили с пеленок. Ведь не всегда ребенку интересно посещать отцовский клуб или слушать мамины разговоры по скайпу. Он удалится в свою комнату, здесь, среди игрушек и выдуманных друзей ему комфортнее.

Вспомним историю с преподобным Онуфрием Великим. В детстве он ежедневно делился своим хлебом со Христом, изображенным на иконе, и Господь принимал этот хлеб. Несмотря на серьезность ситуации, в определенной степени это было игрой со стороны маленького подвижника. Будущий святой нашел себе единственного сверстника в лице Христа, изображенного на иконе.

Примерно так же наши дети, особенно в семьях с одним или двумя детьми, «дружат» со своими игрушками. Да, разница имеется, наши дети сами «одушевляют» своих «друзей», а Онуфрий столкнулся с регулярным чудом. Но причина одна и та же – ребенку нужно общение с ровней. Нужны сверстники, нужен круг друзей. Практически при каждом храме эти друзья есть, и дети могут найти себя в приходской компании.



К чему я написал про Онуфрия Великого? Для него Христос с иконы был реальным другом, и когда отроку не досталось хлеба, он пошел поделиться своей горестью с Этим Другом.

Ребенок, который отказывается креститься, ужасно одинок. В его душе пустота, в том месте, которое святыми отцами называется сердцем, зияет воронкой черная дыра, которая засасывает в себя все – любовь и внимание родителей, увлечения, развлечения, сладости, игрушки. Назад ничего не возвращается и этот эгоцентризм ребенка годам к 10 начинает проявляться настолько, что родители замечают его и пытаются что-то исправить, да только поздно.

Когда же надо крестить ребенка?

В воцерковленной семье – как можно скорее, в первые же месяцы жизни малютки. В семье невоцерковленной… в невоцерковленной семье родители должны сами воцерковиться, иначе зачем креститься ребенку, если он все равно духовно погибнет вне Церкви? Слишком нежен цветок веры, не растет он на камне, чахнет в тернии и воруется дьяволом, будучи посеянным при дороге.

Если нет верующего крестного у ребенка из невоцерковленной семьи, тогда лучше подождать с крещением. И уж никак не принуждать ребенка к совершению таинства крещения в семье неофитов. Пускай ребенок увидит свет веры в глазах родителей, пускай новообращенные христиане станут апостолами для своих детей.

Спрашивают меня, многие ли стали ходить в храм из новокрестившихся после введения обязательной предкрещальной катехизации? Да, многие!

Если до этого из крестившихся в храм начинали ходить 0.5 – 2%, то теперь от 5 до 20% крестившихся становятся членами Церкви реально, а не по факту погружения их в купель.

Касаясь темы статьи, дети в таких семьях – самые счастливые дети. Вот уж для кого точно открывается новый интересный мир. И уж они точно приобретают себе братьев и сестер по вере. Пускай дети не могут выстоять всю службу, и до пения «Верую» они веселятся на детской площадке при храме или же играют в прятки в кустах возле храма, но сама атмосфера их игр иная, нежели в школе или детсаде.

Но вся беда в том, что пока что нет обязательной катехизации! В лучшем случае 70% приходов крестят после прохождения катехизации. В остальных всегда находится «благословная вина» и желающих креститься «обслуживают в день обращения».

Тем более, что требования пройти катехизацию на прочих приходах увеличило приток, а значит, и доход, в храмах, где слово Патриарха – не указ. Думаю, что это явление временное, но по факту, увы, реально существующее во всех епархиях.

Но и у плохого есть положительные стороны. На приходах с катехизацией почти иссяк поток желающих крестится. Но зато появилась возможность работать индивидуально с каждым человеком, а «handmade» всегда лучше продукции из конвейера.

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