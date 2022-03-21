Загадочные племена у которых есть сверхспособности

Почти все хотели бы летать, останавливать время или превращать воду в вино.

К сожалению, все это выдумка, однако это не значит, что в природе не существует людей со сверх способностями.

1. Взгляд аборигенов

Аборигены имеют лучшее зрение среди всех людей на Земле. Коренные жители Австралии могут видеть объекты на расстоянии, в четыре раза меньшем, чем остальные люди. Идеальное зрение было дано им потому, что аборигены должны были искать угрозу в окружающей дикой местности. Сегодня представители аборигенных племен работают, в том числе на службе в армии, присматривая за врагами или лодками контрабандистов.

Однако превосходное зрение аборигенов не длится вечно. Более того, отсутствие гигиены и широко распространенный диабет делают аборигенов старше 40 лет совершенно слепыми.

2. Долголетие Окинавы

Перспектива выживания в течение 100 лет и более не кажется привлекательной для всех, но интересно знать, почему некоторые люди умирают рано, а другие — несмотря на слабый уровень жизни — похоже, могут прожить еще несколько десятков лет. Индивидуальная обусловленность может быть объяснением этого, но в случае коренных жителей Окинавы японцы должны найти какое-то другое объяснение.

Самый большой процент долгожителей в мире связан с их здоровым питанием — зерно, соя, тофу, овощи, рыба и морепродукты.

3. Хмонг свистит

Подтверждением этой теории является тот факт, что с тех пор, как в районе Окинавы появилась американская база, а вместе с ней и рестораны быстрого питания, здоровье коренных жителей стало ухудшаться.

Навык свиста одно время был определенно очень популярным. Сегодня немногие люди могут насвистывать мелодию без фальши. Однако это не относится к хмонгам — людям, живущим в основном на юге Китая, но также часто встречающимся во Вьетнаме, Лаосе и Таиланде.

У хмонгов есть возможность общаться с помощью свиста — они ведут беседы во время работы на фермах, общаются во время охоты в джунглях или … отправляют любовные послания ночью. Есть только одна проблема — хотя все прекрасно понимают свист — многие не могут идентифицировать отправителя сообщения. Свист не так характерен, как голос.

4. Подводный мир.

Мокена Мокены — это так называемые Морские цыгане, встречающиеся в Юго-Восточной Азии — проживают они в западном Таиланде. Они выделяются своим превосходным зрением под водой. В ходе исследования было установлено, что Мокены видят под водой по меньшей мере в два раза лучше, чем европейцы, с оговоркой — это относится только к детям. По какой-то причине возможность смотреть под водой у Мокен со временем исчезает.

Вероятно, скоро эта способность также уйдет в целом. В результате цунами 2004 года прибрежные деревни Мокенов были разрушены, и они переместились дальше в интоланду. Лишенные такого легкого доступа к воде, они эволюционно адаптируются к жизни на суше, и постепенно потеряют свои полезные качества.

5. Дыхание Бахау.

Среднестатистический человек должен легко задерживать дыхание на минуту. Ничего впечатляющего, учитывая тот факт, что представители народа бахау — живущие в Индонезии, — способны выдержать дыхание до 13 минут за один раз! Навыки выше среднего в народе бахау обусловлены увеличением селезенки в течение многих лет.

Во время погружения кислород, накопленный в селезенке, выделяется в остальную часть тела, ограничивая потребность в кислороде «извне». Благодаря этому «на одном дыхании» представители этого племени могут находиться в воде намного дольше.

6. Бегуны Календжин.

Если кенийец участвует в марафоне, можно заранее предположить, что он, вероятно, победит. Почему? Что заставляет кенийцев лучше всего бегать на длинные дистанции? Объяснение простое и сложное одновременно. Его простая часть говорит нам, что речь идет не о кенийцах в целом, а о представителях племени календжинов. После этого начинается неизвестность…

Является ли причиной необычайной выносливости диета, жизнь в диких условиях или другие факторы — это не было четко установлено. Однако общность марафонцев из Календжина — это маленькие колени и маленькое тело. Они теряют меньше энергии во время бега, что дает явное преимущество в течение длительного периода времени.

7. Восхождение шерпов.

Как выглядят современные восхождения на Эверест? Около двадцати машин Land Rover, полных людей, готовых помочь каждую секунду. То же самое и на тропе к самой высокой вершине Земли, где каждую экспедицию сопровождает опытная команда скалолазов. Кто первым покорил Эверест? Эдмунд Хиллари, каждый без колебаний ответит на этот вопрос, забыв о том, что племена шерпов появились здесь намного раньше.

Почему шерпы так легко передвигаются в чрезвычайно высоких горах? В течение долгих лет жизни на склонах Гималаев организмам шерпов адаптировался к обжигающему, холодному и сильно разряженному воздуху. Эти люди развили устойчивость к проблемам, которые мешают «случайным» альпинистам.

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