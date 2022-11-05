Депортация или геноцид Сталиным малых народов

Уважаемые россияне !Есть преступления, которые навеки вписываются в мировую историю. Это холокост, это голодомор в Украине, в Казахстане и, конечно же, сталинская депортация сотен тысяч людей малых народов по этническим мотивам. Недавно прочел статью "здравомыслящего" блогера на сайте "Абсолютный рейтинг" под названием "А как еще с крымскими татарами должен был поступить Сталин?",в которой автор официально заявил, что таких, как дважды Герой Советского Союза летчик-ас крымский татарин Султан Ахмет-хан, были – единицы, а остальные представители его народа в большинстве своем оказались предателями, переметнувшимся на сторону немцев!

Видимо поэтому, амбициозный автор этой клеветнической статьи скрыл от читателей,что среди крымских татар было 8 Героев Советского Союза, 5 Кавалеров Ордена Славы 3-х степеней и т. д.!Вот имена Героев Советского Союза военных лет: летчик Аметхан Султан (дважды Герой), летчик Абдураим Решидов, комбат Абдуль Тейфук, командир отделения Узеир Абдураманов, артиллерист Сеитнафе Сеитвелиев, командир взвода Ибраим Беркутов, командир стрелкового полка Фетислям (Анатолий) Абилов, командир отделения Сеит-Ибрагим Мусаев (посмертно).

Мало того, 1 сентября 2014 г. указом президента РФ В.В. Путина было присвоено звание Героя России (посмертно) резиденту советской военной разведки Алиме Абденнановой, которая была арестована и расстреляна фашистами близ г. Симферополя 5 апреля 1944 г. (ей тогда было всего 20 лет).Полагаю,многие со мной согласятся, что малочисленный народ, имевший столько героев, нельзя считать полностью предательским!Тем не менее величайший авантюрист современности – палач народов Сталин легко смог убедить многих слабоумных почитателей, что якобы все без исключения крымские татары – предатели, а, значит, их надо жестоко наказать!Кстати, подобное сегодня почему-то стремится доказать и автор этой амбициозной статьи.

Согласитесь, что подобные кощунственные и циничные слова мог сказать только недальновидный и неадекватный человек, особенно сегодня , когда весь западный мир ополчился на Матушку Россию !Непонятно, с какой целью написана эта лживая статья и какую цель преследует амбициозный автор своей клеветнической публикацией ?Интересно, как ,например, сам этот блогер отреагировал бы на подобные заявления, если подобное сказали бы про его народ ?

Однако меня еще больше поразила жестокая и бездарная реакция на мои научно и житейски обоснованные комментарии некоторых неадекватных россиян , которые нагло и нецензурными словами ответили на мои комментарии !Подлости и жестокости этих бессердечных слабоумных садистов нет оправдания , особенно когда они цинично оправдывают преступные действия величайшего злодея и авантюриста современности Сталина и считают , что он ,наоборот, спас крымских татар от возмездия и якобы создал им райские условия проживания в Средней Азии !

Давайте вместе разберемся в этих трагических событиях !В первую очередь хотелось бы отметить, что мне действительно жалко доверчивых людей, которых лживая советская пропаганда развела как обыкновенных лохов и внушила им о предательстве всего народа !

Как известно, депортация была проведена за несколько дней с 18 по 20 мая 1944 года. В операции были задействованы 32 тысяч сотрудников НКВД. Около 200 тысяч крымских татар по официальным данным, а по сведениям Национального движения крымских татар — 423 100 человек, погрузили в вагоны как скот и повезли в Среднюю Азию и в несколько регионов РСФСР, в том числе в Марийскую АССР. Только при переезде погибли около 8 000 человек, большинство из которых - дети и пожилые люди. Самые распространенные причины смерти - жажда и тиф. . С момента же высылки и по январь 1946 года (то есть, всего за полтора года) погибло 195 471 крымских татар, что составило 46,2% нации.

Уже в дороге люди начали умирать от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи. Умерших не давали хоронить, а просто выбрасывали из вагонов. В Средней Азии людей поселили в бараках, не приспособленных для нормальной жизни. Выдержав долгий путь, они начали умирать от голода и болезней целыми семьями. За первые полтора года после переселения погибло около половины депортированных крымских татар.

Кроме депортации крымских татар из Крыма, кровавая советская власть еще и экспроприировала их имущество. В процессе этого было незаконно присвоено более 25,5 тыс. домов, более 18,7 тыс. земельных наделов, сотни тысяч голов скота, 25 млн книг и фонды 180 библиотек.

Исходя из этого, хотелось бы отметить, что употреблять в данном случае термин "депортация" просто кощунственно , поскольку это был обыкновенный геноцид .Скажу больше, депортация не влечёт для высылающей стороны каких-либо политико-правовых обязательств, поскольку, как отмечалось выше, применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства, незаконно находящимся на территории этого государства, в то время как геноцид — имеют губительные последствия, не имея при этом срока давности, поэтому народы, подвергшиеся таким репрессиям, должны быть полностью восстановлены во всех без исключения попранных правах, с соответствующей компенсацией, как это определено законом!

Именно поэтому в постановлении Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 года № 845-1 "О выводах и предложениях комиссии по проблемам крымскотатарского народа", в законах "О реабилитации репрессированных народов" и "О реабилитации жертв политических репрессий", тоже нет ни слова о депортации, в них говорится только о геноциде, репрессиях (что следует из самих наименований нормативно-правовых актов, не говоря уже о их содержании), но никак не о депортации, и с юридической точки зрения — это правильно.

Немаловажно также , что другие репрессированные народы смогли вернуться на родину после смерти палача народов Сталина и осуждения на ХХ Съезде КПСС культа личности этого злодея . Однако на возвращение крымских татар запрет существовал вплоть до 1989 года, то есть самый длительный период репрессий выпал на долю многострадального народа крымских татар,который фактически потерял родину !Изгнание с родины целого народа — это печальная страница СССР 1930-1950-х гг., преступность которой вынуждены признать практически все политические силы. Аналогов подобному злодеянию в мире ,пожалуй, не было.

По сей день, эта масштабная трагедия занимает место огромного рубца на сердце каждого крымского татарина. Рассказы об ужасе сталинских репрессий в каждой семье передаются от поколения к поколению. Память об этом жесточайшем преступлении будет жить в веках, чтить своих невинно репрессированных предков будет ещё не одна генерация крымских татар.

Одной же из основных причин депортации, а вернее геноцида крымских татар, поскольку во время депортации погибло до 46% населения, стало решение Сталина в 1943 году возобновить проект «Крымская Калифорния» , приостановленного ранее и предусматривающего создание еврейского государства в Крыму.

Как известно, еще в 1923 г. по просьбе американского благотворительного фонда помощи евреям «Джойнт» Ленин планировал создать в Крыму Еврейскую Республику. Тогда советскому правительству были обещаны новые технологии и ежегодно 900 тысяч долларов под 5 процентов в течение 10 лет.

Однако крымские татары не пропускали и возвращали назад приходящие с евреями поезда со всего СССР , а также стали громить еврейские поселения , поэтому после смерти Ленина мстительный Сталин, затаив лютую обиду на крымских татар, был вынужден приостановить этот проект.

Во время же войны, на просьбу Сталина открыть Второй фронт, Рузвельт в первую очередь потребовал возобновления проекта «Крымская Калифорния». Именно поэтому тогда палач народов Сталин дал указание на депортацию из Крыма не только татар, но и греков, болгар, армян, которые тогда особо не сотрудничали с немцами и поэтому не подлежали депортации по этой причине. Скажу больше, именно из-за этой варварской и антинародной позиции большевиков часть крымских татар , чтобы не потерять Родину своих предков, решили сотрудничать с немцами!Причем, в отличии от лживых данных "мудрого "автора статьи, приблизительное общее количество крымских татар , кто активно сотрудничал с немцами, не превышало 10 тысяч человек, включая перешедших на работу в административный аппарат, дорожно-строительные, строительные и рабочие батальоны.

Кстати, греки Крыма в подавляющем большинстве участвовали в сопротивлении, а подпольщики почти сплошь состояли из греков , руководителями которых были – Михаил Македонский , Якустиды и другие , о которых сегодня сознательно не вспоминают, поскольку этот их патриотизм не спас их от депортации. Видимо поэтому, про этот факт ничего не говорит в своей лживой статье и наш "справедливый" блогер?

И только после смерти палача народов Сталина проект «Крымская Калифорния » был полностью приостановлен Хрущевым. Таким образом, евреи , как и татары, оказались заложниками геополитических игр между СССР и Западом. Справедливости ради надо отметить , что передача Крыма Никитой Хрущевым под юрисдикцию Украины стала вынужденной политической хитростью, осложнившей американцам возможность предъявлений требований o передаче находящейся в залоге территории Крыма.

Этим Хрущёв переподчинил Крым Украине, чтобы фактически не платить по долгам американцам. Вот что стало основной причиной депортации крымских татар, а не лживая советская пропаганда о массовой измене татар , в которую до сих пор верят многие одурманенные сталинской пропагандой облапошенные сталинисты !

Вместе с тем хотелось бы спросить у автора этой циничной статьи , а почему Сталин не выселял русских, украинцев , белорусов и т. д..?Ведь, что касается дезертирства и измены, то может напомнить сторонникам палача народов Сталина, как 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны. Или сторонники депортации забыли предательство целой армии Власова,массовое противостояние казаков, зверства украинских бандеровцев и прибалтийских националистов, ревностно служивших Гитлеру? А может еще напомнить «забывчивым» сталинистам добровольный переход целого полка Ивана Кононова к немцам?

Любопытно, а знают ли товарищи сталинисты, что-либо о небывалом предательстве русских в лице Русской Освободительной Народной Армии, которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков? Речь идет не о предательской армии Власова, а армии ,которая сформировалась в так называемой Локотской республике – одной из первых русских автономий на оккупированной фашистами Брянщине. Удивительно, но она занимала территорию, превышающую по размерам Бельгию и на этой территории проживало 581 тысяча русских предателей своей родины, нанесенный ущерб которых несопоставим с предательством других малых народов СССР, вместе взятых !

Именно эта армия советских предателей должна была подавлять партизанское движение на подконтрольных ей территориях и обеспечить Вермахт надежными транспортными коммуникациями.Локотскую республику возглавил Бронислав Каминский, который вел «успешную» войну против партизан. Только, весной 1942 года в операции «Цыганский барон» было убито и взято в плен около трех тысяч брянских партизан. Именно поэтому Каминского называли «хозяином Брянского леса»!

Хотелось бы также напомнить забывчивым сталинистам о массовом беспрецедентном сотрудничестве с немцами украинцев. С 21 августа по 15 ноября 1941 года на территории Украины возникла «Олевская республика», создателем которой стал украинский националист и руководитель «Полесской сечи» Тарас Бульба-Боровец. К ноябрю 1941 года численность казаков возросла до 10 тыс. и руководство 213 немецкой охранной дивизии легализовало антисоветскую деятельность украинских коллаборационистов.

В этом отношении заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по неполным сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза и даже два русских Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков! Из этого числа более 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные же это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной кровавой депортации народов Северного Кавказа и крымских татар. В этой связи хотелось бы спросить автора этой лживой статьи:"Разве 10тыс крымских татар – это большинство этой национальности ?"!

А может наш "справедливый" блогер забыл , что в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !

Дело дошло даже до того, что "сталинский мясник" Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал неслыханный варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».Полагаю, здравомыслящие люди , а не полные придурки, поймут, что эти приказы Сталин и Жуков издали не только из-за кучки предательства крымских татар или чеченцев, а из-за массового предательства русских, украинцев , белорусов и т.д ."

В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и умерла !

А может напомнить забывчивым сталинским холуям постыдные события,когда многие москвичи при приближении немцев к Москве, избавлялись от всего, что могло бы выдать их симпатии к советской власти. По рассказу очевидцев на Преображенке все окрестные помойки тогда были завалены портретами Ленина (правда, сталинские изображения трогать пока все-таки боялись!). Член Союза писателей Николай Вержбицкий тогда с горечью записал в дневнике: «16 октября 1941 года войдет позорнейшей датой – датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы.. Пожалуй, самым удивительным и унизительным явлением тогда были длинные очереди в парикмахерские, поскольку многие добренькие «любвеобильные» советские дамы решили привести себя в порядок перед приходом новой власти»! Господа сталинисты, обратите внимание, что так усердно ждали немецких захватчиков не крымские татары , а многие русские, украинцы, белорусы и т. д.!

Исходя из этого, хочу обратиться к вам – людям ,оправдывающим кровавые преступления Сталина, и задать логический вопрос : «Почему многие вышеприведенные факты столько лет были засекречены и почему кровавый тиран Сталин не депортировал представителей народов, которые больше всего сотрудничали с немцами?»!

Господа сталинисты!Только не смейте говорить, что все вышесказанное это ложь и неправда, поскольку я легко могу предоставить российские источники любой этой позорной информации. Если же вам и этого материала недостаточно, то могу ознакомить вас еще с десятком советских генералов, которые изменили Родине и верой и правдой служили немцам! Может хоть после этого вы все-таки прозреете и перестанете быть слабоумными лохами, позорно оправдывающими палача народов Сталина?

Сейчас стало известно ещё одно «героическое» деяние Сталина. Оказывается, он готовил выселение и всех украинцев в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу. Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году, где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль»! Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР!

Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому кровавый «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?

Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, причем, около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенного выселения и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д.!

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?

Разве не Сталин придерживался древней колониальной тактики «разделяй и властвуй», стравливая народы из-за перераспределения территорий ?Например, до сих пор длится противостояние между ингушами и осетинами относительно некоторых ингушских территорий,которые Сталин незаконно передал осетинам! Именно из-за «мудрой» национально-колониальной политики Сталина на границе Грузии и Южной Осетии до сих пор льется кровь!

Политика советской власти, особенно в области коллективизации сельского хозяйства, вызывала массовое недовольство, особенно на Северном Кавказе. Кроме того,начиная со второй половины 20-х годов Советы ликвидировали шариат, хотя обещали его сохранить для народов, исповедующих ислам. Запретили горское право - адат, хотя обещали его сохранить. Заменили арабскую графику на латинскую, а позже - на кириллицу. Препятствовали сохранению национальных традиций и обычаев, запретили ношение кинжалов. Вместо обещанной земли пытались вовлечь в колхозы. Были расстреляны видные религиозные деятели республик, тысячи были арестованы и сосланы в ссылку.

Однозначно все это не могло не привести к восстаниям, которые жестоко подавлялись солдатами Красной армии по всей территории СССР! Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве ,например,чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

Разве прогрессивное человечество может забыть и простить чудовищные злодеяния в чеченском селении Хайбах,в котором по горькой иронии судьбы был колхоз имени Берия, и в котором 700 жителей были заперты в колхозную конюшню и строение было подожжено.Когда же под натиском людей ворота конюшни рухнули, обезумевшая толпа детей, больных, стариков, беременных женщин, хлынула наружу, где их стали расстреливать не каратели СС, а куда более свирепые и жестокие сталинские душегубы и подлые подонки !

В лютые февральские морозы почти полмиллиона человек были выгнаны из своих домов, погружены в вагоны для скота и отправлены на смерть в степи Казахстана.В таких условиях депортируемым пришлось провести целый месяц в пути, в результате чего от голода, обморожения и разрыва мочевого пузыря(поезд останавливался редко и возможности сходить в туалет просто не было) в вагонах погибли полторы тысячи человек.Железная дорога от Грозного до Казахстана в то время была усыпана трупами людей, которых палач народов и изувер Сталин решил образцово наказать!

И после всего этого ужаса, у некоторых псевдоисториков и одурманенных сталинской пропагандой фанатиков поворачивается язык говорить о депортации? Нет господа! Это была не депортация, а обыкновенный геноцид чеченского и ингушского народов, который в 2004 году совершенно справедливо признал Европарламент!

И разве можно оправдать подобное злодеяние, если ,например,чеченцев и ингушей не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов!Об этом однозначно свидетельствует указ Президиума Верховного Совета СССР 7 марта 1944 года, согласно которому полностью ликвидирована Чечено-Ингушская АССР!На месте районов, населенных чеченцами, был создан Грозненский округ в составе Ставропольского края.Часть территории республики была поделена между Грузией и Северной Осетией.

Однозначно, если бы не подох величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте! Однозначно подобного злодеяния еще не знала история человечества и именно поэтому лживые сталинские пропагандисты , не зная как назвать подобное чудовищное варварство , назвали это почему-то «депортацией»!

И разве это не геноцид , когда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который в день 72-й годовщины депортации чеченского народа проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию, официально подтвердил , что во время этой варварской депортации погибли 54% коренного населения Чечни!Его же ингушский коллега Юнус-Бек Евкуров однозначно назвал депортацию геноцидом, а обвинения, выдвигавшиеся против ингушей и чеченцев - ложными!

Неужели столь малочисленные, но гордые и героические кавказские народы представляли большую опасность для Великой Державы? Неужели противостоянием кучки, восставших против сталинского произвола людей, можно оправдать эту чудовищную и варварскую акцию? Вместе с тем непонятно, как эти народы могли массово сотрудничать с врагом, если ,например,Чечено-Ингушетия вообще не была оккупирована немцами. Кроме того, военной необходимости в депортации этих народов абсолютно не было, поскольку шел уже 1944-й и вермахт к тому времени был отброшен далеко от Кавказа и необходимости обезопасить свой тыл не было.

Сейчас многие сторонники сталинского режима стараются использовать различную информацию, чтобы хоть как-то оправдать геноцид малых народов , хотя какое оправдание с позиции человеческой морали может быть массовым убийствам людей ?На мой взгляд, основной и главной причиной депортации являлась сама тогдашняя политическая система Советского Союза и ее тоталитарный сталинский режим. В то время репрессии были неотъемлемой частью существования страны и коснулись не только отдельных граждан, но, к сожалению, и целых народов. Гуманная по содержанию Сталинская конституция на деле оказалась пособием для сатанистов!

Депортациями Сталин рассчитывал достойно наказать и одернуть малые народы, чтобы окончательно сломить их стремление к независимости и укрепить свою тоталитарную империю. Конечно, в мирное время ему трудно было осуществить геноцид этих народов, поэтому он использовал переломный момент в войне и со свойственной ему жестокостью и подлостью отомстил целому народу. Однако кровавый изверг в результате этого добился только того, что у населения еще больше росла ненависть к этому жестокому диктаторскому режиму и многие открыто выступали против него.

Скажу больше, что одной из причин развала СССР в девяностых была не только несостоятельность и утопический характер советского строя, но ,безусловно, и кровавое наследие сталинского кровавого режима. Именно поэтому,даже после объявления независимости и выхода из состава СССР, многие постсоветские республики сохранили натянутые отношения с россиянами , хотя сегодняшняя Россия не может и не должна отвечать за неоправданный фанатизм и вандализм сталинского кровавого режима, из-за которого и сегодня многие народы испытывают неприязнь к русскому народу !

В этом отношении разве можно простить Сталину, когда после разгрома Германии он оккупировал Европу, в результате чего русских "освободителей" европейцы до сих пор ненавидят и разрушают памятники русским воинам!? В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых бездарных деятелей, которые и сегодня считают, что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма!

Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический советский социализм!А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки.

После же советской оккупации европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)!И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.?

Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя ,освободив, – вновь покоряет «освободитель», полностью ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость.Ведь именно поэтому в 2000 году президент РФ В. В. Путин заявил, что русофобия в странах Восточной Европы является результатом ошибок СССР в отношениях со странами социалистического лагеря, в частности силовых решений политических кризисов в ГДР , Венгрии, Чехословакии и т. д..

Видимо из-за этих стратегических ошибок на снарядах, которые сегодня передают Украине западные партнеры, были надписи, напоминающие кровавые деяния тоталитарного советского режима!Например, на снарядах из Чехии надписи «За расстрелянную Пражскую весну 1968-го»,а на снарядах из Польши – «За Катынь!» и т. д..

Вот почему сегодня русофобия, стала особенно активно распространяться не только в бывших советских республиках, но и во многих европейских странах, в которых Сталин, придерживаясь бредовой идеи победы мировой революции, усиленно готовился к ее экспорту и распространению в Европе и по всему миру!

Следует также отметить, что депортациями Сталин убивал одновременно двух зайцев! Во-первых, убирая все гипотетически нелояльные народы из регионов, замещал их более лояльными и покорными народами. Во-вторых, он создавал образ внутреннего врага и противника, что вполне характерно для тоталитарного режима, который этим оправдывал многочисленные репрессии!Именно этим величайший авантюрист современности Сталин развел своих почитателей как обыкновенных лохов!

Заслуживает особого внимания сама цель и предназначение депортации как репрессивной меры. Безусловно, если бы депортация произошла бы за пределы СССР, то в этом случае ,вероятно, подобную акцию еще можно было хоть как-то оправдать, поскольку весь якобы «непокорный народ» очутился бы в изоляции за пределами границ советского государства ! Однако возникает вопрос: «А что, например, в Казахстане эти народы не представляли бы опасность для кровавого вождя и страны в целом»? Или Казахстан в то время не был в составе СССР? Или тогдашний тоталитарный режим был настолько слаб, что не смог бы сурово «наказать» малочисленные народы на любой территории СССР?

Кроме того, кто-то спросил тогда ,например,казахов, хотят ли они на своей земле жить с переселенцами (безусловно, это дискриминация уже казахов)? Исходя из вышесказанного, какой был смысл переселять эти народы, да еще тратить средства на их транспортировку и физическое истребление, если они опять бы жили на территории СССР и тем самым вновь «представляли бы определенную угрозу» тоталитарному режиму? А все очень просто – тиран Средневековья Сталин таким образом хотел наказать и отомстить этим народам за неповиновение и отказ быть его послушными рабами!

Важно также отметить, что депортации народов происходили и в других странах. Особенно примечательна в этом плане Америка, в который 1942 году были интернированы с западного побережья вглубь страны японцы, немцы, итальянцы и т.д... Причем, эта мера была не репрессивной, а чисто превентивной, поскольку была осуществлена в начале войны, а не в конце, как это сделал тиран Сталин! Кроме того, условия содержания были «райскими» по сравнению с сталинскими лагерями смерти для депортируемых, а в 1946 году всех без проблем власти вернули в прежние места проживания, извинившись и даже раздав каждому депортируемому 20 тысяч долларов компенсации за доставленные неудобства! Вот как это происходило в цивилизованных странах, а не в варварской большевистской стране !

Разве исходя из вышесказанного недостаточно, чтобы полностью признать преступными деяния сталинского режима ? Да ,победителей, казалось бы , не судят, однако непозволительно скрывать совершенные ими преступления перед человечеством! Вместе с тем в 1991 вышло постановление «Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и преступными репрессивные акты против этих народов» ,а в 2004 году Европарламент даже признал факт депортации чеченцев и ингушей в 1944 году актом геноцида!

Господа сталинисты!Кто в этом случае должен все-таки ответить за совершенные преступления?Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской кровавой социалистической эпохи! И разве не позор для великой страны, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила(https://otari.mirtesen.ru/blog/43941340823/), обыкновенного вора и грабителя,стукача царской охранки, государственного серийного убийцу, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто же все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его «добренькая» и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой» ( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !

И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле! Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста современности. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д...Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Именно поэтому этот титулованный садист должен был понести наказание за все свои кровавые деяние еще при жизни, а не похоронен «помпезно» у Кремлевской стены!К сожалению, единственным «наказанием» убийцы Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине, в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

Так бесславно завершил свой последний путь кровавый палач народов Сталин! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То,что Сталин подох собственной смертью — позор для его современников»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Рекомендую также прочесть:

"Сталин — величайший злодей и авантюрист современности"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!