Мать Тереза: земной ангел или “Ватиканский убийца”?

Мать Тереза. Её имя стало синонимом сострадания и милосердия. Эта женщина посвятила свою жизнь заботе о бедных и больных. Святая Тереза Калькуттская стала основательницей женской католической монашеской конгрегации миссионерок. Она никогда не стремилась к материальному обогащению, а многие высказывания матери Терезы открывают нам суть гуманизма и добродетели. Праведница и святая - именно такой она показана в литературе и документальных фильмах. Но почему её называли “Ватиканским убийцей” и “ангелом из ада”? Такой ли святой была мать Тереза?
Потери и смысл жизни
Агнес Гондже Бояджиу (а именно так именовали мать Терезу “в миру”) родилась в августе 1910 года в Скопье (ныне территория Северной Македонии). Её родители принадлежали к весьма состоятельному роду, причём были очень добрыми людьми. Вместе с сестрой и братом маленькая Агнес с детства видела, как важно помогать тем, кто нуждается. Её мать и отец часто оказывали поддержку больным и бедным людям, а вскоре и сама Агнес поняла, насколько серьёзным и даже интересным является это занятие.
1919 год принес трагедию в семью Агнес. Её отец погиб, а матери пришлось тяжело работать. Женщина старалась обеспечить достойную жизнь родным детям и шестерым сиротам, взятым на воспитание в послевоенные годы. Девочка была верной помощницей матери, но мечтала заниматься вовсе не домашним хозяйством.
Как рассказывали современники, в двенадцать лет Агнес прочла в газете статью об индийских миссионерах, после чего решила стать одной из таких сестёр. Достигнув совершеннолетия, девушка отправилась в Ирландию, где вступила в орден “Сестёр Лорето”.
Начало миссионерской деятельности
Быстро выучив английский язык, Агнес отправилась в Индию. Совсем скоро она приняла постриг, а через некоторое время стала монахиней. Новое имя девушка выбрала неслучайно - она назвала себя так в честь одной из монахинь, которая была причислена к лику святых - Святой Терезы де Лизье. Несколько лет мать Тереза преподавала в школе для девочек из обеспеченных семей. Однако она стремилась помогать бедным - по сути, лишь ради этой благородной цели она покинула свою родину.
Тереза знала, что за стенами школы местные жители страдают от голода и нищеты. Когда же разгорелась Вторая мировая война, ситуация стала и вовсе катастрофической. Мать Тереза потребовала от ордена дать ей разрешение помогать беднякам Калькутты - отказать в этой просьбе не мог никто. Покинув школу, монахиня лечила и обучала детей, оказывала помощь беднякам и инвалидам. Всего через два года она сумела основать конгрегацию сестёр-миссионерок. Любое денежное вознаграждение, которое приносили благодарные люди, отклонялось - мать Тереза и другие сёстры дали обет, что помогать будут безвозмездно. Впрочем, для самой монахини материальное мало что значило.
Дела матери Терезы
Со временем деятельность конгрегации матери Терезы распространилась по всему миру - в самых разных уголках планеты люди знали имя монахини-благодетельницы. Под её руководством открывались хосписы и приюты, дома для бедняков, оказывалась помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Мать Тереза получила множество наград, среди которых самой значимой стала Нобелевская премия мира, присужденная ей в 1979 году.
На склоне лет мать Тереза страдала от сердечного недуга и многих других болезней, в том числе от малярии и пневмонии. Она проходила длительный курс лечения, но он не дал желаемого результата - всю жизнь монахиня работала “на износ”. В 1997 году она умерла, причём её смерть многие люди восприняли как личную утрату. В Индии был объявлен траур.
Такая ли она святая?
Мать Тереза была канонизирована. Как часто бывает, обсуждение дел столь незаурядной личности вызвало массу споров. Одни считали мать Терезу земным ангелом, другие же - “адским убийцей”. Сотрудники приютов, основанных монахиней, отмечали, что часто нуждающиеся в медицинской помощи попросту умирали, так и не дождавшись врача. В таких местах работали волонтёры, но не медики. Вера же в мать Терезу и её благие дела не могла вылечить недуги людей.
Что касается медицинских учреждений, созданных матерью Терезой, то здесь дела обстояли ещё хуже. В них использовалось лишь простейшее оборудование - и то по минимуму. Больных лечили самыми дешёвыми лекарствами, например, аспирином, который давали каждому больному. Разумеется, помочь такое лечение не могло.
Говорили, что мать Тереза запрещала использование любых обезболивающих препаратов. Она считала, что через боль человек постигает муки Иисуса. Если же человек справлялся с болезнью, то монахиня заявляла, будто сам Сын Божий помог человеку выздороветь - конечно, пройдя через мучения и страдания.
Кем же была мать Тереза - святой или “дьяволом” в этом ангельском обличье? На мой взгляд, здесь не стоит вдаваться в крайности. Несомненно, немало людей были обязаны жизнью этой женщине, которая по мере своих сил оказывала помощь больным и нищим. С другой стороны, мать Тереза была обыкновенным человеком, имеющим слабости и совершающим ошибки. Причисление к лику святых стало причиной пристального внимания к персоне монахини, которая святой никогда не была, да и сама себя таковой никогда не считала.
А вы знали об этом?
Слова, которые каждая мать говорит своим детям, наделены особой силой. Именно поэтому с ними нужно быть очень осторожной! Хорошо, если мама хвалит своих деток, произносит вслух добрые пожелания, вкладывает в свои разговоры с детьми всю свою любовь. Так родительница может даже создать особую ауру над ребенком, которая будет его хранить от зла.Но есть у этой медали и другая сторона. Злые слова матери, произнесенные в порыве гнева, могут наложить страшный отпечаток на судьбу ребенка.Так материнское проклятие накладывается чаще всего не осознанно!
Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43794851748)
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