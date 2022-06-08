Мать Тереза: земной ангел или “Ватиканский убийца”?

Мать Тереза. Её имя стало синонимом сострадания и милосердия. Эта женщина посвятила свою жизнь заботе о бедных и больных. Святая Тереза Калькуттская стала основательницей женской католической монашеской конгрегации миссионерок. Она никогда не стремилась к материальному обогащению, а многие высказывания матери Терезы открывают нам суть гуманизма и добродетели. Праведница и святая - именно такой она показана в литературе и документальных фильмах. Но почему её называли “Ватиканским убийцей” и “ангелом из ада”? Такой ли святой была мать Тереза?

Потери и смысл жизни

Агнес Гондже Бояджиу (а именно так именовали мать Терезу “в миру”) родилась в августе 1910 года в Скопье (ныне территория Северной Македонии). Её родители принадлежали к весьма состоятельному роду, причём были очень добрыми людьми. Вместе с сестрой и братом маленькая Агнес с детства видела, как важно помогать тем, кто нуждается. Её мать и отец часто оказывали поддержку больным и бедным людям, а вскоре и сама Агнес поняла, насколько серьёзным и даже интересным является это занятие.

Агнес (справа) и ее сестра

1919 год принес трагедию в семью Агнес. Её отец погиб, а матери пришлось тяжело работать. Женщина старалась обеспечить достойную жизнь родным детям и шестерым сиротам, взятым на воспитание в послевоенные годы. Девочка была верной помощницей матери, но мечтала заниматься вовсе не домашним хозяйством.

Как рассказывали современники, в двенадцать лет Агнес прочла в газете статью об индийских миссионерах, после чего решила стать одной из таких сестёр. Достигнув совершеннолетия, девушка отправилась в Ирландию, где вступила в орден “Сестёр Лорето”.

Начало миссионерской деятельности

Быстро выучив английский язык, Агнес отправилась в Индию. Совсем скоро она приняла постриг, а через некоторое время стала монахиней. Новое имя девушка выбрала неслучайно - она назвала себя так в честь одной из монахинь, которая была причислена к лику святых - Святой Терезы де Лизье. Несколько лет мать Тереза преподавала в школе для девочек из обеспеченных семей. Однако она стремилась помогать бедным - по сути, лишь ради этой благородной цели она покинула свою родину.

Тереза знала, что за стенами школы местные жители страдают от голода и нищеты. Когда же разгорелась Вторая мировая война, ситуация стала и вовсе катастрофической. Мать Тереза потребовала от ордена дать ей разрешение помогать беднякам Калькутты - отказать в этой просьбе не мог никто. Покинув школу, монахиня лечила и обучала детей, оказывала помощь беднякам и инвалидам. Всего через два года она сумела основать конгрегацию сестёр-миссионерок. Любое денежное вознаграждение, которое приносили благодарные люди, отклонялось - мать Тереза и другие сёстры дали обет, что помогать будут безвозмездно. Впрочем, для самой монахини материальное мало что значило.

Дела матери Терезы

Со временем деятельность конгрегации матери Терезы распространилась по всему миру - в самых разных уголках планеты люди знали имя монахини-благодетельницы. Под её руководством открывались хосписы и приюты, дома для бедняков, оказывалась помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Мать Тереза получила множество наград, среди которых самой значимой стала Нобелевская премия мира, присужденная ей в 1979 году.

На склоне лет мать Тереза страдала от сердечного недуга и многих других болезней, в том числе от малярии и пневмонии. Она проходила длительный курс лечения, но он не дал желаемого результата - всю жизнь монахиня работала “на износ”. В 1997 году она умерла, причём её смерть многие люди восприняли как личную утрату. В Индии был объявлен траур.

В 1979 году мать Тереза получила Нобелевскую премию мира "за работу, проделанную в борьбе с бедностью и бедствиями..."

Такая ли она святая?

Мать Тереза была канонизирована. Как часто бывает, обсуждение дел столь незаурядной личности вызвало массу споров. Одни считали мать Терезу земным ангелом, другие же - “адским убийцей”. Сотрудники приютов, основанных монахиней, отмечали, что часто нуждающиеся в медицинской помощи попросту умирали, так и не дождавшись врача. В таких местах работали волонтёры, но не медики. Вера же в мать Терезу и её благие дела не могла вылечить недуги людей.

Что касается медицинских учреждений, созданных матерью Терезой, то здесь дела обстояли ещё хуже. В них использовалось лишь простейшее оборудование - и то по минимуму. Больных лечили самыми дешёвыми лекарствами, например, аспирином, который давали каждому больному. Разумеется, помочь такое лечение не могло.

Мать Тереза ​​и бедняки в Калькутте. Индия, октябрь 1979 года

Говорили, что мать Тереза запрещала использование любых обезболивающих препаратов. Она считала, что через боль человек постигает муки Иисуса. Если же человек справлялся с болезнью, то монахиня заявляла, будто сам Сын Божий помог человеку выздороветь - конечно, пройдя через мучения и страдания.

Кем же была мать Тереза - святой или “дьяволом” в этом ангельском обличье? На мой взгляд, здесь не стоит вдаваться в крайности. Несомненно, немало людей были обязаны жизнью этой женщине, которая по мере своих сил оказывала помощь больным и нищим. С другой стороны, мать Тереза была обыкновенным человеком, имеющим слабости и совершающим ошибки. Причисление к лику святых стало причиной пристального внимания к персоне монахини, которая святой никогда не была, да и сама себя таковой никогда не считала.

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А вы знали об этом?

Слова, которые каждая мать говорит своим детям, наделены особой силой. Именно поэтому с ними нужно быть очень осторожной! Хорошо, если мама хвалит своих деток, произносит вслух добрые пожелания, вкладывает в свои разговоры с детьми всю свою любовь. Так родительница может даже создать особую ауру над ребенком, которая будет его хранить от зла.Но есть у этой медали и другая сторона. Злые слова матери, произнесенные в порыве гнева, могут наложить страшный отпечаток на судьбу ребенка.Так материнское проклятие накладывается чаще всего не осознанно!

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