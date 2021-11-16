А вы знали, зачем на шкале радиоприемников писали названия городов?

Многие мальчишки и девчонки, ныне седовласые, помнят то трепетное чувство, когда медленно крутишь ручку настройки огромного радиоприемника и красная стрелка настройки величаво проплывает мимо Берлина, Рима, Лондона, Варшавы, Парижа, Стокгольма…

От автора: Вся шкала была усыпана названиями городов, причем было очень много заграничных. Нам ни разу не удалось послушать радио Рима или Парижа на указанных местах. Так для чего тогда на шкале писали названия городов?



Становление радиовещания практически совпало с первой мировой войной. Первые частные радиостанции слушали редкие фанаты радиотехники, но постепенно аппаратура совершенствовалась и число желающих начало расти с геометрической прогрессией. В начале 20х годов прошлого столетия Европа только отходила от прошедшей войны, но совсем другая ситуация была в США-там экономика процветала.

Многие американские фирмы начали выпускать простейшие радиоприемники. Чтобы увеличить спрос на свою продукцию, они открывали свои радиостанции. Практически за 2 года в США было выдано 600 лицензий на радиовещание. Мощность радиостанций была невелика и охватывала только один город с ближайшими окрестностями.



К 1925 году радиоприемник уже был в каждой пятой семье, а это уже огромная аудитория.

Радиовещание превратилось в источник огромных доходов от рекламы. В радиоэфире США творился хаос: радиостанции мешали друг-другу, нарушая частоты и мощность вещания.

В 1928 году Федеральная Комиссия по Радио выдало всем радиостанциям новые лицензии с указанием закрепленной частоты и мощности. Впоследствии многие радиостанции городов объединились в вещательные корпорации (NBC Red, NBC Blue, CBS, Mutual).



Мода указывать на шкале радиостанции по названиям городов началась именно в следствии этого события. Радиослушателям это очень понравилось -так гораздо проще найти любимую радиостанцию, нежели вспоминать частоту в килогерцах.

В следующие 30 лет, огромная шкала с длинным списком городов станет непременным атрибутом солидного радиоприемника.



Радиовещание в СССР пошло по другому пути: в 1922 году была построена самая мощная радиостанция в мире, позволившая охватить радиовещанием всю территорию СССР.Активное строительство радиостанций в крупных городах началось в 30х годах. К началу Великой Отечественной Войны в стране было уже около ста радиостанций.

Появление транзисторов в середине 50х годов зародило моду на миниатюризацию, что вынудило отказаться от перечисления городов на маленькой шкале приемника.

Наступила эпоха бездушных цифр…



Интересный факт: термин «broadcasting» (радиовещание) взят из сельскохозяйственного сленга, где означает сеять размахом руки вкруговую.

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