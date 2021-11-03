Сто лет одиночества: почему мы не можем построить отношения?

«Хочу встретить любимого человека, но почему-то все никак не складывается» — уверены, если не вы сами, то кто-то из ваших знакомых произносил эту фразу. Почему мы так сильно хотим сблизиться с кем-то — в романтическом или дружеском смысле — и все равно остаемся одни? Рассказывает системный семейный психотерапевт.

Все мы родом из детства

Валера не любит вспоминать свое детство: его родители будто соревновались в строгости по отношению к сыну, и их требования зачастую были непредсказуемы. Врать Валера не мог, поэтому он просто закрывался. В итоге он выстроил вокруг себя «броню», которая помогла ему добиться некой стабильности в его собственном мире.



Сейчас Валерий — состоявшийся предприниматель. У него своя компания, выстроенная с нуля. Но друзей практически нет и партнерские отношения ему не удалось построить ни в бизнесе, ни в личной жизни.

Школьная жизнь

Ксения — жертва буллинга в школе. Каждый день она в напряжении ожидала новых издевок и придирок от одноклассников и постепенно отгородилась ото всех. Даже дома у нее не было поддержки — матери было не до дочери-подростка, она занималась своей личной жизнью.

Как Ксения умудрилась неплохо закончить школу, она сама не поняла. А потом начала работать над полученной психологической травмой, чтобы вытянуть себя из «болота».

И девушке это удалось — благодаря ее силе воли.

Сейчас у нее даже появились друзья — ей с ними не всегда комфортно, но они с удовольствием проводят время с Ксенией. И та с благодарностью принимает эту дружбу.

Опыт прошлых отношений

Однажды Марина совершенно случайно узнала, что ее муж уже два года живет двойной жизнью. Кроме того, в других отношениях у него родился сын. Марина, оправившись от шока, подала на развод. Единственное, что ей было непонятно, — отчего муж сам не уходил. Он на этот вопрос ответить не соизволил.

Марина не страдала, не впала в депрессию и не угрожала бывшему расправой. Она просто перевернула эту страницу в своей жизни. Однако спустя какое-то время поймала себя на мысли, что не может доверять мужчинам. Вроде бы и ухажеры появились, да и в монастырь она уходить не планировала, но… любые знакомства заканчивались через несколько свиданий. И чаще всего — по инициативе Марины.

В какой-то момент, сидя в гостях у подруги, женщина поняла: она избегает близости. Все-таки предательство уже бывшего мужа сидит занозой в ее душе, поэтому, боясь новых разочарований, она и держит мужчин на расстоянии. Поэтому и не заводит близких отношений.

Зависимость от независимости

Все вышеуказанные истории — классические примеры того, как зарождается, а потом и проявляется страх близости. Мы чувствуем себя уверенно только тогда, когда понимаем, что ни от кого и ни от чего не зависим. И «подсаживаемся» на эту независимость.

У людей со страхом близости нет доверия к миру: нам кажется, что если мы подпустим к себе кого-то, то он обязательно сделает нам больно. Не сейчас, так потом.

Из-за этого же переживания люди часто становятся трудоголиками и перфекционистами: они стремятся быть во всем идеальными, чтобы добиться ощущения безопасности. Чтобы самим закрывать абсолютно все свои потребности и не быть от кого-либо зависимыми. Отсюда же берут корни тревожность и неудовлетворенность самими собой — «могло быть куда лучше»!

Как «выключить» страх близости

Первый и самый главный шаг — принять его. После этого вы сможете потихоньку, маленькими шажками начать движение к другому человеку.

Попробуйте выстраивать гибкие границы, а не кирпичные стены, когда общаетесь с окружающими. На это потребуется время, но в конце концов вы научитесь защищать себя экологично, а не через агрессию или побег.

Учитесь принимать поддержку, тепло и заботу. Постепенно возвращайте себе умение чувствовать и распознавать свои переживания, и не стесняйтесь рассказывать о них, о своих страхах и о своем прошлом. Со временем это поможет вам снизить уровень напряжения и укрепить доверие к другу или партнеру.

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