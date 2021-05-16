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Поцелуй Иуды: что он символизировал

Поцелуй Иуды: что он символизировал

 

«Поцелуй Иуды» – этот фразеологизм давно используется как синоним предательства. Ученик Иисуса Иуда Искариот предал своего учителя, поцеловав его. Именно этот жест стал знаком для стражников арестовать Спасителя.

История предательства

Как известно из Писания, один из 12-ти учеников Христа, Иуда, предал своего учителя. За определенное вознаграждение он согласился показать его стражникам для того, чтобы те схватили Спасителя. В качестве условного знака Иуда выбрал поцелуй. «Кого я поцелую, Тот и есть!» - сказал предатель (Мф. 26:47-49; Лк. 22:47-48; Мк. 14:44-45).

Согласно религиозным текстам, Иисус прекрасно знал, кто его предаст и как именно. Когда Христос увидел Иуду, он сразу понял, что произойдет дальше и что смерть его самого все-таки неотвратима. Тем не менее, он спросил ученика, обращаясь к нему «друг»: «Для чего ты пришел?» (Матф. 26:50), а Иуда поцеловал Иисуса, после чего тот был арестован и казнен.

Поцелуи в Библии

Почему же именно посредством поцелуя указал Иуда на своего учителя, ведь всем известно, что поцелуй – это показатель любви, дружбы и других теплых чувств, причем, не только между мужчиной и женщиной, но и между родственниками и друзьями? Об этом, кстати, говорится и в обоих заветах: и в Ветхом, и в Новом.

Так Исаак, например, целовал своего умирающего отца (Быт. 27, 26–27), Иосиф целовал своих братьев (Быт. 45, 14–15), грешница целовала ноги Христа (Лк. 7, 38).

Тем не менее, священное Писание приводит немало примеров, когда именно поцелуй становился предвестником предательства. К примеру, полководец Иоав перед тем, как убить военачальника Амессая, тоже сделал вид, что хочет поцеловать его (2Цар. 20:9-10).

Поцелуй Иуды: что он символизировал

 

Поцелуй как приветствие

Вообще, согласно даже Ветхому Завету, поцелуй был привычным приветствием между евреями: родителями, детьми, друзьями. Хозяева всегда целовали своих визитеров в знак гостеприимства и вежливости. Первые последователи Христа также соблюдали эту традицию. Апостол Петр напоминает об этом всем верующим и поныне: «Приветствуйте друг друга лобзанием любви» (1Пет. 5:14).

Из всего вышесказанного следует, что Иуда выбрал в качестве знака именно поцелуй не случайно. Это обычное действие не могло вызвать какого-либо подозрения со стороны другого человека. Видимо, Иуда предполагал, что привычный приветственный поцелуй не выдаст его предательство раньше, чем нужно, и Христос не успеет скрыться, заподозрив неладное.

Кроме того, некоторые верующие считают, что ученик Иисуса поцеловал его для того, чтобы оправдать самого себя в своих же собственных глазах. Каждый человек хочет быть лучше. А Иуда, зная, что совершает плохой поступок, но целуя Христа, жаждал показать, что все же искренне любит своего учителя и не желает ему зла (Олеся Николаева «Поцелуй Иуды», сайт «Православие.ру»).

Зачем вообще был нужен знак?

Если с поцелуями все ясно, то тот факт, что Иуде вообще пришлось как бы то ни было указывать на Иисуса, вызывает много вопросов. Дело в том, что, согласно Библии, до того самого рокового поцелуя Христос уже много лет проповедовал учение, а потому в лицо его наверняка знали многие, если не все. Как же так случилось, что стражникам понадобилось Иудино знамение? Некоторые предполагают, что Христос мог менять свою внешность, а потому узнать его было крайне сложно.

Другие толкователи уверены в том, что Иуда намеренно предложил в качестве знамения именно поцелуй. Так, одна из версий гласит, что Иуда находился в сговоре с Иисусом и предал учителя по его же просьбе. Потому как должно было свершиться предначертанное. Такие варианты развития событий можно встретить во многих источниках, например, в апокрифах Евангелие от Иуды и Евангелие от Иисуса. Согласно подобным версиям, Иуда поцеловал Христа не столько для того, чтобы указать на него стражникам, а для того, чтобы незаметно для остальных сообщить учителю, что его план успешно завершен, а, может быть, просто попрощаться и выразить Иисусу свою любовь и преданность.

В пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что Иуда, который согласился предать Христа именно из-за денег, вдруг так легко расстался с ними, просто выбросив их. Да и последующее самоубийство, по мнению сторонников данного варианта развития событий, только подтверждает мысль о том, что Иуда не выдержал того, что на долгие века он незаслуженно останется в памяти людей, как предатель.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158910/

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