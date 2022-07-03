Почему буддийские монахи мумифицировали себя при жизни?

Можете ли вы представить себе ситуацию, когда медитация и полное расслабление введут вас в состояние самомумифицирования? Однако между 1081 и 1903 годами 17 буддийским монахам удалось достичь именно такого эффекта с помощью особой практики, известной как Сокушинбуцу. По состоянию на 2022 год было обнаружено 24 мумии Сокушинбуцу. Целью этой религиозной практики было продемонстрировать высший акт самоотверженности и дисциплины.

Зачем они это делали?

Исследователь буддизма Пол Уильямс установил, что Сокушинбуцу впервые практиковал монах девятого века по имени Кукай известный посмертно как Кобо Дайси. Он основал эзотерическую школу буддизма Сингон в 806 году. Секта Сингон стала одной из самых популярных форм буддизма в Японии. Кукай умер, постепенно сокращая потребление пищи, продолжая при этом, повторять буддийские мантры. В биографии Кукая XI века утверждалось, что монах не умер; а вошёл в состоянье медитации, которая вызывала анабиоз.

статуя Кукая

Согласно этой агиографии, Кукай выйдет из своего медитативного состояния примерно через 5,67 миллиона лет. Конечно, при всём монахи думают, что совершают особую миссию, и страдания позволят им занять особое место на небесах и тому подобное.

Как стать мумией? Рецепт от монахов

Должна же, была быть, у этих монахов какая-то мотивация для совершения подобного.

Монах, решивший совершить Сокушинбуцу, начал бы с того, что ел только фрукты и орехи в течение 1 тыс. дней. Почти три года они медитируют и продолжают служить обществу и храму. Следующие 1 тыс. дней монах ел только сосновые иголки и кору. В конце этого периода тело монаха должно было чахнуть от голода и обезвоживания. Этот 2000-дневный период должен был начать процесс мумификации, поскольку тело избавлялось от лишнего жира и воды. Иногда монахи во время поста пили чай из коры дерева уруси.

Мумифицированное тело тайского буддийского монаха Данга Пиясило, или «Лунг Пордаенг», выставлено в храме Ват Хунарам на острове Самуи.

Употребление этого чая должно было сделать тело монаха негостеприимным для насекомых, а также ускорить смерть. На заключительном этапе поста монах входил в очень тесную, специально построенную гробницу, где сидел и медитировал, пока склеп был запечатан. Небольшая часть гробницы осталась незапечатанной, чтобы пропускать воздух. Монах провёл свои последние дни, медитируя и время от времени звоня в колокольчик, чтобы сообщить внешнему миру, что он всё ещё дышит. Как только колокол переставал звонить, могила полностью закрывалась.

Исход

Ещё через 1 тыс. дней последователи монаха откроют гробницу, чтобы осмотреть тело. Отсутствие разложения означало, что монах успешно достиг Сокушинбуцу, а тело будет помещено в храм, и ему будут поклоняться как Живому Будде. Если бы был тлен, монаха перезахоронили бы с большими почестями за его действительную попытку.

туристы посещают тело тайского буддийского монаха Данга Пиясило

В 1877 году японский император Мэйдзи запретил самомумификацию в своей стране. Последней известной мумией Сокушинбуцу является монах по имени Тецурюкай, который сегодня похоронен в храме Нангаку, расположенном в районе Сёнай в Ямагате.

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А вы знали об этом?

Центральной Африки активно практикуется многоженство.

Правда, мужчине, прежде чем решиться на такое, приходится очень ответственно взвесить свои возможности. Если несколько жен одновременно пожалуются на то, что супруг перестал удовлетворять их в постели, его… казнят. Причем очень жестоким способом.

А вот другой, практикуемый аборигенами Северо-Восточной Австралии, покажется европейцам очень смелым, хотя и совершенно безопасным. При знакомстве мужчине пожимают не руку, а… пенис. Мужской половой орган символизирует для аборигенов силу и жизненную энергию, поэтому такое странное, на первый взгляд, приветствие является одновременно и проявлением уважения, и проверкой «на прочность».

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