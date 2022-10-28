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Жители Праги вышли на новую многотысячную акцию протеста

Жители Праги вышли на новую многотысячную акцию протеста

В столице Чехии, Праге, проходит очередная многотысячная акция протеста. Жители и гости чешской столицы вышли на улицы с критикой санкций против России. По мнению участников акции протеста, именно санкции против России являются главной причиной энергетического кризиса в Европе.
Как и в других европейских странах, в Чехии уже столкнулись с ростом цен и на энергоносители, и на продукты питания. Некогда благополучная Чехия начинает «сдавать назад» в социально-экономическом плане. Но жители страны постепенно понимают: причина не в некоей «злокозненности» России, а в политике Евросоюза.

Санкции против России привели к значительному ухудшению качества жизни европейцев. Еще не так давно многие россияне завидовали европейскому благополучию. Теперь завидовать особо нечему: призывам мыться раз в неделю или не включать лишний раз свет не позавидуешь.

На видео с акции протеста можно наблюдать десятки тысяч граждан с национальными флагами и антиправительственными лозунгами. Здесь люди всех возрастов и разного материального положения, которых объединило недовольство правительством страны.

Жители Праги требуют отставки премьер-министра страны Петра Фиалы. Его правительство ассоциируется у многих чехов с наступившими экономическими проблемами.
Сам Фиала называет протесты «рукой Кремля».

Во многом протестующие правы: правительство страны могло повести себя иначе, и жила бы сейчас Чехия как та же Венгрия, премьер-министр которой проводит политику в интересах своего народа. Но чешские лидеры выбрали путь сателлитов США, за что сейчас расплачивается народ республики.

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А вы знали об  этом?

Корона Екатерины I, так же как и ее судьба, уникальна и отличается от всех других императорских регалий, сохранившихся до нашего времени. Для начала – это первая императорская корона в России. Сам Петр I венчался на царство шапкой Мономаха. А вот жену свою Петр Алексеевич уже короновал. Поэтому для церемонии, состоявшейся 7 мая 1724 года, потребовалась корона. очевидцы коронации описывали эту корону так:«…Корона нынешней императрицы… украшена весьма дорогими каменьями и большими жемчужинами. В числе последних есть будто бы такие, из которых каждая стоила 1000 и 2000 рублей. Кроме того, в этой короне есть дорогой и невероятной величины рубин, длиною почти в палец, над которым находится маленький ажурный крест из бриллиантов…»Однако ничего из этого великолепия до нашего времени не дошло, поскольку  все драгоценные камни были сняты с короны почти сразу поле коронации.

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