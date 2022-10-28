В столице Чехии, Праге, проходит очередная многотысячная акция протеста. Жители и гости чешской столицы вышли на улицы с критикой санкций против России. По мнению участников акции протеста, именно санкции против России являются главной причиной энергетического кризиса в Европе.

Как и в других европейских странах, в Чехии уже столкнулись с ростом цен и на энергоносители, и на продукты питания. Некогда благополучная Чехия начинает «сдавать назад» в социально-экономическом плане. Но жители страны постепенно понимают: причина не в некоей «злокозненности» России, а в политике Евросоюза.

Санкции против России привели к значительному ухудшению качества жизни европейцев. Еще не так давно многие россияне завидовали европейскому благополучию. Теперь завидовать особо нечему: призывам мыться раз в неделю или не включать лишний раз свет не позавидуешь.

На видео с акции протеста можно наблюдать десятки тысяч граждан с национальными флагами и антиправительственными лозунгами. Здесь люди всех возрастов и разного материального положения, которых объединило недовольство правительством страны.

Жители Праги требуют отставки премьер-министра страны Петра Фиалы. Его правительство ассоциируется у многих чехов с наступившими экономическими проблемами. Сам Фиала называет протесты «рукой Кремля». Сам Фиала называет протесты «рукой Кремля».

Во многом протестующие правы: правительство страны могло повести себя иначе, и жила бы сейчас Чехия как та же Венгрия, премьер-министр которой проводит политику в интересах своего народа. Но чешские лидеры выбрали путь сателлитов США, за что сейчас расплачивается народ республики.