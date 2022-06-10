Священные камни: от чего русские лечились метеоритами

Еще в самых древних летописях Руси есть упоминания о метеоритах. Хоть падение небесного тела и вызывало у людей суеверный ужас, применение этим камням и осколкам находилось сразу.

Метеориты в летописях

Как пишет в своей монографии «Хронология природных и социальных феноменов в Сибири и Монголии» Наталья Задонина, самое первое упоминание о падении метеорита на Руси зафиксировано самой древней рукописи, дошедшей до наших дней, — Лаврентьевской летописи: «В се же лето Всеволоду ловы деющю звериныя за Вышгородом, заметавшим тенета и кличаном кликнувшим, спаде превелик змий от небесе и ужасошася вси людье. В ее же время земля стукну, яко мнози слышаша». Понятно, что в то время люди описывали данное явление как «змия» или «падение камней с неба». Любой историк подтвердит, что в приведенной записи, датированной 1091 годом, под «змием» подразумевается именно метеорит.

С этого момента метеориты фигурировали в письменных источниках постоянно. Так, летом 1290 года метеорит упал в Великом Устюге. Это событие нашло свое отражение в «Житиях праведного Прокопия Устюжского», составленных в XVI веке: «Бысть же о полудни найде внезапу над град Устюг облак темен.. из них же исхождаше молния огненная…». Е.Л. Кринов в издании «Вестники Вселенной» отмечает, что в летописях имеются указания о падении метеорита 22 ноября 1476 года около Новгорода; в 1491 году падение метеорита наблюдалось во Владимире; 31 июля 1556 года наблюдался яркий болид во Пскове, 17 апреля 1564 года — в Новгороде. Такое пристальное внимание к подобным явлениям говорит о том, что они были крайне важными событиями для жителей средневековой Руси.

«Божественное знамение»

Впрочем, это неудивительно. Раньше люди были не в силах объяснить подобные события, а потому, как утверждает Владимир Мезенцев, автор издания «Вселенная и атом», считали метеориты «божественным знамением». Так, в Ипатьевской летописи под 1144 годом имеется следующая запись: «Бысть знамение за Днепром, в Киевской волости: летящу по небеси до земля яко кругу огнену (был замечен диск болида), и остася по следу его знамение в образ змия великого (след от метеорита) и стоя по небу с час дневный, ирaзидеся». Именно на местах их падения строились часовни и служились молебны. Например, упавший в 1492 году в Германии крупный метеорит был даже прикован с церковной стене цепями, дабы не улетел обратно.

Дмитрий Соколов, автор книги «Тайны Алатырь-камня», утверждает, что метеоритные осколки, найденные на местах древних капищ, закладывали даже в фундаменты и стены строившихся православных храмов. Кроме того камни, упавшие с неба, собирали и просто хранили в соборах Вологды, Владимира и многих других русских городов. До революции в ограде храма Святого Прокопия, который с помощью молитвы спас Устюг от метеоритного дождя, на специальном пьедестале тоже красовался один из сохранившихся камней.

Для лечения и защиты

Примечательно, что в лесу, расположенном неподалеку от Устюга, тоже находили осколки упомянутого метеорита. Владимир Ларионов, автор книги «Северный лик Руси», пишет о том, что жители города с особым почитанием относились к священным камням и рассказывали о наказаниях, постигших тех, кто этого не делал. Вообще христиане называли метеорит «христовым камнем». Шарлатаны и жулики, пользуясь верой народа, приписывали метеоритам целебные свойства. Так, в 1886 году в Пензенской губернии упал метеорит. По свидетельству учителя П.И. Барышникова, крестьянин, нашедший осколок, стал распродавать его по кусочкам. Камень необходимо было растереть в порошок и, смешав с водой, принимать внутрь, «творя молитву и крестное знамение».

Если же говорить о более древних временах, то, по данным Е.Л. Кринова, из железных метеоритов могли изготовлять топоры, ножи, мечи, копья и другие предметы. Пока люди не научились получать качественную сталь, железо добывали именно из метеоритных камней. Да и знаменитая дамасская сталь своим появлением в Индии тоже, по одной из версий, обязана метеоритам. Игорь Ковшун, автор книги «И отторгались звезды от неба и падали на землю...», считает, что секрет изготовления холодного оружия из метеоритов был известен и в России: недаром шпагу из «небесного железа» имел и русский царь Александр I. Мало того в Оружейной палате хранится нож Андрея Старицкого с булатным лезвием русской работы 1513 года. Булатные клинки ковали московские мастера Нил Просвита, Дмитрий Коновалов и Богдан Ипатьев.

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А вы знали об этом?

Имеющее тюркские корни, слово «казак» означает «свободный». Так решили называть себя люди, пожелавшие жить независимой от государства жизни. Дон стал тем местом, где собирались несогласные быть холопами при боярах и помещиках мужчины. Наряду с людьми, стремящимися к независимости, в этой среде встречались и авантюристы, воры и беглые преступники. Считается, что казаки, являясь свободолюбивыми людьми, старались держать дистанцию между собой и тем народом, от которого они бежали в определённый период своей жизни. Существует мнение, что, создававшие свою собственную культуру, казаки не желали смешивать её с украинской или русской.

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