Энергетические паразиты - подселенцы: как распознать и избавиться

Многие люди живут, совершенно не подозревая о том, что носят внутри себя своеобразных «жильцов», которые энергетически паразитируют и отравляют жизнь. Тонкое тело человека — удобное место жизни для многих астральных паразитов и сущностей. Они питаются энергетикой, которую проще всего добыть, обжившись в биополе. Этих сущностей иначе называют подеселенцами.

Энергетические паразиты

Лярвы — подселенцы низшего уровня. Они не имеют воли и существуют лишь за счет чужой энергетики. Эти паразиты образуются самим человеком в стрессовой ситуации под действием сильной эмоциональной реакции. Лярвы появляются на фоне:

* сильных страстей (когда человек чего-то сильно желает, но не получает этого);



* навязчивых мыслей и сомнений (когда тревога доходит до состояния психоза);



* одержимости одной темой (когда человеком движет фанатизм).

Энергетические паразиты ориентируют жизнь человека в необходимую им сторону, принуждая отдавать всю имеющуюся энергетику. Они ослабевают человека, истощают его энергетически. Данная сущность напоминает пиявку, и чем сильнее зависимость, тем толще и мясистее лярва.

Когда человек послушно потакает своим привычкам и зависимостям, лярва не станет себя проявлять. Но как только захочется выйти из зоны комфорта, она непременно проявит себя: усилит страх настолько, что человек не сможет ему противостоять и вернется обратно к удобному для лярвы образу жизни.

Подселенцы со страшными наклонностями

Избавиться от энергетического паразита можно только при помощи самодисциплины. Важно выявить свои слабости, которые подавляют вас и контролируют вашу жизнь, и бороться с ними.

Бесы, черти, сущности — все они имеют волю, цели и даже интеллект. Они способны жить отдельно от человека, используя его тело и проживая его жизнь. Подселяются бесы обычно:* по своему желанию (когда видят уязвимого и безвольного человека);

* магическим способом, через наведение порчи с подселением;



* из-за халатности самого человека (в результате неправильно проведенного ритуала). Беса также можно подцепить, подобрав на улице какую-нибудь вещь.





Подселенцы, как и паразиты, хотят одного — напиться энергией. Но бесы могут контролировать человека, проживать его жизнь, принимать за него решения. Бесы напоминают существа с мордой зверя. Порой их сущность может проявиться на фотографии.

Подселенцы делают человека зависимым от низших желаний, пороков, снижают его статус в обществе, разрушают личность. Почти все люди, зависимые от алкоголя или наркотиков, несут в себе беса и множество лярв. Также очень уязвимы дети и старики.

Беса изгоняют особыми очищающими ритуалами и молитвами. Отлично помогает молитва «Отче наш». Читать ее можно каждый день, устремив глаза на восток.

Подселенцы-некроманты

Души погибших, которые привязаны к этому миру, иногда проникают в него. Их цель — найти энергию жизни, «присосавшись» к живому. Подселяются на кладбище или на похоронах, если человек не соблюдает установленные правила. Также могут прижиться в теле, если человек сильно переживает утрату близкого человека и таким образом привязывает его к себе.

Паразиты этого уровня не обладают силой, доступной бесам, но они также негативно влияют на энергетику человека, опустошая и разрушая его изнутри. Они отнимают вкус к жизни. В итоге человек становится безынициативным, депрессивным, склонным к суицидальным мыслям. Душа усопшего выглядит как тень, стоящая за спиной. Очень часто сущность дает о себе знать холодком, который пробегает по спине.

Подселенца-усопшего можно изгнать точно так же, как и беса, используя чистки, молитвы, заговоры. Такие существа боятся соли и серебра, их можно отогнать, используя соль или нося серебряные амулеты.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2568489841754376313/

А вы знали об этом?

Обладателем аномально тяжелого мозга оказался Иван Тургенев.Гипотеза о том, что чем больше мозг, тем выше интеллект, отчасти находит свое подтверждение в животном мире, но едва ли применима к человеку. В противном случае, обладатели самого тяжелого мозга – слоны и синие киты – давно переплюнули бы нас в своем умственном развитии. Таким образом, гораздо более жизнеспособной оказалась научная теория о том, что человеческий интеллект определяет количество нейронов и объем мозга по отношению к общей массе тела.

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