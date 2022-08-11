 Самое зловещее преступление палача народов Сталина!

Разве можно простить палачу народов Сталину, искусственно устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны!В те страшные и злодейские годы миллионы советских людей умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались виртуальные парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах продажных сталинских писателей. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией»!

Деревня вымирала постепенно и, окончательно обессилевшая, издыхающая деревня была вынуждена покорно принять насилие сталинской коллективизации. С преступного присвоения чужого имущества обустраивались колхозы! Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное непосильным крестьянским трудом добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало незаконной конфискации !

Разве не Сталин, придя к власти, фактически вернул в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно он не давал паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря бесплатному рабскому труду репрессированных и заключенных большевикам удалось построить советскую державу, которая из-за своего утопического и виртуального характера так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.

Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! К сожалению, экономика страны была выстроена таким образом, что рабский труд был необходим для дешевой и быстрой реализации мегапроектов. Именно поэтому Сталин, не считаясь с высокой смертностью и, не давая рабочим зарплату, смог в короткие сроки восстановить экономику страны!

Наиболее же трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор на Украине признали 23 государства мира: Австралия, США, Канада, Мексика, почти все европейские страны, включая Ватикан.

Именно в это время появился Сталинский закон о расстреле любого, кто собирал на колхозном поле колоски пшеницы, чтобы прокормиться. В народе его прозвали «Законом о 5-ти колосках».Причем этот кощунственный закон был принят Сталиным не для помощи крестьянам от голода, а для того , чтобы не было потерь для продажи зерна в заграницу!

Дело в том, что Советы продавали тогда Западу только зерно,пушнину и древесину , поскольку на все остальное было наложено эмбарго, а советский рубль был не конвертирован и на него нельзя было ничего купить! Не помогла тогда и авантюрная чеканка монетным двором по указанию Сталина фальшивых николаевских золотых монет(котировались только подлинные царские монеты)!

Следует особо отметить, что еще на заре советской власти ужасным Российским бедствием заинтересовались иностранцы. С их помощью в России был организован Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), в который вошли российские либералы. С помощью Антанты они попытались организовать комиссию по оказанию помощи голодающим, однако жестокое Советское правительство отказалось от помощи, гордо заявив что в стране нет голода !

Правда, после долгих переговоров с Американской администрацией помощи (АРА) было заключено соглашение, после чего они начали создавать свои представительства в России. Поставки осуществлялись на деньги благотворительных организаций, частных пожертвований и т. д.. Как не парадоксально, но в те голодные времена в России имелось свое зерно,например, только в Москве в хранилищах его было более 15 миллионов пудов, а с помощью АРА было завезено еще 30 миллионов пудов. Однако все это зерно не шло на нужды голодающих ,а вновь использовалось для получения валютных средств! Вместе с тем американские представительства в России занимались скупкой за бесценок и переправкой за границу ценностей и пока кто-то делал деньги на человеческом горе, люди от голода умирали.

Историки и политики до сих пор расходятся в мнениях о причинах, повлёкших за собой массовый голод. Сторонниками теории умышленного «наказания голодом» однозначно утверждали, что массовый голод в Украинской ССР первой половины 1933 года был вызван сознательными и целенаправленными действиями советского руководства с целью подавления национально-освободительных устремлений украинского крестьянства и недопущения построения независимого украинского государства!Кроме того, у крестьян, не выполнявших план продпоставок, массово изымали все имеющееся продовольствие, обрекая их на голодную смерть!

Много авторитетных и известных историков (как в Украине и России, так и на Западе, как ,например, Вольфганг Мюллер ,Норман Наймарк, Энн Эпплбаум, Андреа Грациози, Герхард Симон) убедительно доказывают, что Голодомор должен быть признан геноцидом, поскольку Сталин , желая наказать за неповиновение крестьян в Украине и в других частях СССР ,однозначно решили уморить их голодом!Причем австрийский историк Вольфганг Мюллер добавил, что аргумент тех, кто не считает Голодомор геноцидом украинского народа, указывая на то, что и другие нации (например, казахи) также пострадали, «не противоречит приведенным выше аргументам».!



Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении и гораздо большие от результатов варварского большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов(в честь тогдашнего лидера Компартии Казахстана Филиппа Голощекина) был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Любопытно также,что именно в Казахстане начал свою карьеру главный сталинский палач – будущий кровавый нарком Ежов. Именно при нем,в результате насильственной коллективизации, приведшей к «голощёкинскому» голодомору , погибли несколько миллионов казахов, в результате чего численность нации сократилась почти наполовину!

Однозначно по числу жертв этот голодомор в Казахстане был значительно губительным,чем более известный голодомор на Украине в тридцатых годах!Ведь именно поэтому после «столь массового и успешного» геноцида казахского народа эту большевистскую мразь и иуду Ежова благодарный палач народов Сталин повысил в должности и пригласил в Москву для жестокого истребления уже своих врагов, которых вождь почему-то называл «врагами народа» !

Не менее губительным для СССР стал голод после войны в 46-47 годах, когда сорок шестой год вдобавок оказался засушливым.Однако и тогда палач народов Сталин без зазрения совести стал вывозить хлеб за границу.Вдобавок, невзирая на очень неблагоприятную ситуацию с питанием,налоговое бремя на граждан увеличилось, тогда как уровень оплата труда при росте цен снизился. Вследствие дефицита продовольствия сняли с продовольственных пайков 100 млн сельского населения, которое теперь должно было питаться только за счет того, что вырастило на своих огородах. Во многих колхозах прекратили выдавать зерно на трудодни, а цены на хлеб подскочили вдвое.Вместе с тем, крестьяне были вынуждены платить драконовские налоги и подписываться на облигации госзайма. По подсчетам исследователя данной темы доктора исторических наук А. В. Шалака, сотни тысяч советских граждан к весне 47-го года страдали дистрофией, а всего по СССР официально голодали 1,7 млн.В процентном отношении большинство голодающих приходилось на Украину (800 тыс. человек). Безусловно ,этой масштабной трагедии, случившейся в Советском Союзе в первые послевоенные годы, можно было бы избежать, если бы были использованы все имеющиеся на тот момент в СССР резервы. В то время как миллионы граждан его страны питались лебедой и крапивой, сотни тонн зерна отправлялись за рубеж, и столько же сгнило в закромах Родины из-за неправильного хранения и бездарности руководства страны! Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть!

Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .



Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись кровожадные большевики, то крах большевизма был бы неизбежен!

Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера!

В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ ,а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу !

Именно поэтому кощунственны и лживы слов а облапошенных сторонников Сталина , с гордостью и небывалым патриотизмом произносящих «крылатую» фразу «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой»!Кстати, приписываемая Уинстону Черчиллю эта фраза , на самом деле принадлежит английскому троцкисту И.Дойчеру.



То,что Сталин принял страну с сохой это , действительно, верно, поскольку после октябрьского переворота большевики во главе с Лениным на самом деле довели процветающую Российскую империю до «сохи»!Что касается атомной бомбы, то ,конечно, накормить страну не получилось, а вот атомную бомбу создать в нищей стране для торжества мировой революции Сталин все-таки смог, хотя ее создали не советские ученые, а она просто была украдена у столь ненавистных капиталистов!Кроме того, хотелось бы напомнить амбициозным сталинистам, что ,например, Индия и Пакистан были также далеко не процветающими странами, когда создали ядерное оружие для своей защиты!

Не надо также забывать, что Россия в 1913 году по совокупному объему промышленного производства стояла на пятом месте в мире, а по доходу на душу населения находилась на четвёртом месте и именно тогда был зафиксирован рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей кровавой советской истории. Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики.

А ведь тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г. на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые! !



Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире. Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

Именно поэтому до сих пор россияне не смогли превзойти все вышесказанные показатели и даже сегодня многие россияне , живя в богатейшей природными ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи, с ностальгией вспоминая утопический советский социализм!

По сути, рекламируемыми «достижениями» утопического социализма большевики пытались оправдать ту катастрофическую цену, которую пришлось заплатить советским людям за скорейшую индустриализацию страны. Фактически ужасающей ценой индустриализации страны стал геноцид большевиками собственного народа ! Оказалась ли оправданной и эффективной ставка на деревню как на главный источник индустриализации? Однозначно нет, поскольку для индустриализации Сталину была нужна иностранная валюта, чтобы закупить на Западе соответствующее оборудование. Если в 1929 году экспорт хлеба составлял 178 тысяч тонн, то в 1930-м — уже 4,765 миллиона тонн. Увеличение на порядок по сравнению с 1929 годом объемов проданного за границу хлеба сохранялось даже в голодные 1932-1933 годы, когда у нас в деревнях гибли миллионы крестьян. Такая политика была совершенно неэффективной, учитывая мировой экономический кризис и падение цен на зерно. В результате за колоссальные объемы проданного зерна и ценой жизни миллионов своих граждан СССР в годы коллективизации выручил всего лишь 389 миллионов рублей, что было меньше прибыли ,например ,от экспорта пушнины. А за экспорт древесины за аналогичный период времени наша страна получила более 700 миллионов рублей. Вот вам и эффективность «голодного экспорта» хлеба!

Именно поэтому сталинисты почему-то никогда не сравнивают методы своей индустриализации и главное ее конечный результат с аналогичными в капиталистических странах, где для процветания не понадобилось целенаправленно истреблять собственное население в гражданской войне и доводить свою страну до полной нищеты ?

Однозначно отказавшись от утопической и бредовой марксистско-ленинской идеологии, эти страны процветают до сих пор. А вот после смерти «вождя народов» СССР с трудом протянул еще 38 лет, прекратив свою существование . Вот и вся пресловутая правда о «эффективном менеджере » Сталине !

Уважаемые россияне ! К сожалению, до сих пор многие архивные документы остаются под грифом «секретно», поскольку их огласка, как считается, может нанести значительный ущерб государственным интересам РФ – правопреемника СССР.

В первую очередь это касается дел, касающихся организации и проведения массового красного террора в годы гражданской войны, геноцида казачества и некоторых национальных меньшинств, происхождения денежных средств партии большевиков во время революции и вывоз золота партии заграницу , подоплеки Брестского мира и роли отдельных лиц в его заключении, тотального геноцида буржуазии , подавления народных восстаний в 1918-1921 гг., организации голода в Поволжье в 1921-1922 гг. и т. д..

Кроме того, уже никогда точно не будут рассекречены архивные документы, которые были преступно уничтожены по приказу самого Сталина, а также секретной комиссией ЦК КПСС, созданной позже неотесанным колхозником Никитой Хрущёвым, для сокрытия своих кровавых преступлений в годы большого террора!

В заключение, исходя из всего вышесказанного, хотелось бы обратиться к тем россиянам, которые до сих пор благотворят палача народов Сталина и никак не могут понять, почему русских так недолюбливают во многих странах !Дорогие мои, а не кажется ли вам ,что во многом виноват ваш кровожадный кумир, а не сам великий русский народ ?

И разве после того, как авторитетные и известные историки из разных стран мира, основательно исследовавшие тему Голодомора 1932-1933 годов, официально признали Голодомор на Украине актом геноцида против украинского народа, можно удивляться «пламенной любви» украинцев к русскому народу?

И разве после того, как россияне в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу, устроившему своему народу геноцид, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище ), россиян будут уважать и любить?!

Как тут не вспомнить слова Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!