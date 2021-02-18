Хитрости, которые помогут сделать дом стильным без больших капиталовложений

Как часто в новостных лентах нам попадаются умопомрачительные интерьеры, разработанные именитыми дизайнерами.

Конечно, мало кто отказался бы от такого, но ведь преобразить свой дом можно и без больших капиталовложений.

Мы собрали 17 хитрых приемов, которые помогут сделать интерьер более уютным.

1. Яркий ковер



Яркий ковер в интерьере.

Даже в самом жизнерадостном интерьере найдется место для яркого ковра. А в спокойной, однотонной комнате он просто необходим. С помощью контрастного оттенка можно полностью поменять динамику и настроение пространства. Поэтому, если хотите перемен без больших затрат, приобретите новый ковер и несколько аксессуаров того же цвета.

2. Деревянные балки



Декор потолка балками.

Деревянные балки смотрятся очень круто и необычно, но большинство городских жителей считают, что подобный декор потолка слишком дорогой и неуместный в квартире. Действительно монтаж таких элементов из натурального дерева может быть достаточно затруднительным. Совсем другое дело — балки из полиуретана. Они выглядят, как настоящее дерево, но являются очень легкими и крепятся в два счета.

3. Декор оконного проема



Элегантный дизайн окна.

Облагородить окно, прикрыть старую неприглядную раму, а также спрятать погрешности отделки помогут широкие пенопластовые плинтусы.

4. Плакаты и фотографии

Просто обклейте ими оконный проем и рамы и наслаждайтесь обновленным видом старого окна.



Плакаты и фотографии в интерьере.

Плакаты и фотографии, наклеенные на стены с помощью скотча выглядят весьма дешево и убого. Но, заключенные в лаконичные рамки, эти вещи могут стать эффектными украшениями стен и центральной деталью интерьера.

5. Природные материалы



Аксессуары из грубого дерева.

Сделать интерьер стильным и уютным поможет мебель и аксессуары из натурального дерева. Лучше всего детали из грубого дерева смотрятся в интерьерах со светлой отделкой.

6. Зеркала



Зеркала на стенах.

Зеркала — это полноценный элемент домашнего декора, который можно использовать для украшения стен. Такие предметы декора помогут поиграть с освещением, визуально увеличить комнату, сделать ее глубже и элегантней.

7. Пол и мебель



Красивый пол.

Вы очень ошибаетесь, считая, что отделка пола мало влияет на внешний вид пространства. Напольное покрытие — это такой же важный элемент дизайна, как и обои. Привлечь внимание к современной отделке, а также сделать интерьер элегантней поможет маленькая хитрость: мебель должна быть немного оторванной от пола, то есть иметь ножки или быть подвесной. Дизайнеры уверяют что, чем больше поверхности пола находится на виду, тем выигрышнее выглядит интерьер.

8. Контрастное решение



Светлые стены и темный пол.

Хотите, чтобы ваше жилье выглядело стильно и роскошно, создайте контраст. Сочетание светлых стен и темного деревянного пола выглядит очень эффектно и благородно.

9. Широкие плинтусы



Расширение плинтусов.Реклама Relap

Удивительно, но такая мелочь, как широкий плинтус может существенно преобразить внешний вид пространства. Просто приклейте еще один плинтус чуть выше основного, а свободное пространство закрасьте краской. Такая хитрость позволит сделать помещение визуально просторней и привнести в него нотки элегантности.

10. Лепнина



Лепнина вокруг люстры.

Круглая панель из пластика с имитацией лепнины станет прекрасным украшением потолка с классической люстрой. Такая незначительная, на первый взгляд, деталь привнесет в интерьер нотки роскоши и сделает помещение изысканным.

11. Каменная кладка



Стена с имитацией каменной кладки.

Имитация каменной кладки на одной из стен — модный и достаточно популярный прием, способный преобразить интерьер, сделать его интересным и уютным. Кроме того, подобное дизайнерское решение прекрасно работает в комплексе с грамотным освещением. Неровная поверхность искусственного камня красиво рассеивает свет, отбрасывает тени и создает в помещение атмосферу таинственности.

12. Дизайн лестницы



Идеи декора лестницы.

Если на вашей лестнице до сих пор лежит ковер, избавьтесь от него в кратчайшие сроки. Вместо этого, обновите ступени с помощью оригинальной покраски или керамической плитки.

13. Живые растения



Растения в интерьере.

Чтобы растения выглядели стильно и украшали интерьер, расставляйте их группками, а не поодиночке. Причем группируя комнатные цветы, принимайте во внимание их размер. В идеале, композиции должны состоять из растений разной высоты.

14. Декоративные подушки



Красивые диванные подушки.

Не экономьте на элементах декора — они создают уют в помещение. Диванных подушек может быть немного, но они обязательно должны быть выполнены из приятной качественной ткани.

15. Деревянная деталь



Деревянная рамка дверного проема.

Дверной проем, украшенный рамкой из грубого дерева, — оригинальное решение, которое освежит интерьер, сделает его динамичным и интересным.

16. Узоры



Обновление керамической плитки.

Обновите керамическую плитку с помощью аккуратной покраски. Для этого понадобиться специальная водоотталкивающая краска, которой можно покрыть всю кладку целиком или нанести простой узор под трафарет.

17. Длинные шторы



Роскошные длинные шторы.

Качественные длинные шторы от потолка до самого пола визуально приподнимут потолок и сделают помещение выше. Кроме того, такая хитрость позволит преобразить даже самый простой интерьер.

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