6 неофициальных символов России иностранного происхождения: От самовара до кокошника

Если задавать иностранцам вопрос о том, с чем у них ассоциируется Россия, то многие тут же назовут балалайку, русскую водку и матрёшку. Кто-то вспомнит и другие неофициальные, но самые узнаваемые символы нашей страны. При этом даже не все россияне знают о том, что у многих предметов, ассоциирующихся у зарубежных граждан с Россией, на самом деле иностранное происхождение.





Самовар



Родиной этого приспособления для кипячения воды является не Россия. Древние китайские и японские приборы для приготовления горячей воды объединяли в себе сосуд для воды, жаровню для углей и трубу, проходящую непосредственно через сосуд.







Известны они были в Иране и Азербайджане. По крайней мере, во время археологических раскопок в азербайджанском селе Дашуст был обнаружен глиняный самовар, возраст которого, по мнению учёных, составлял не менее 3600 лет. В России же первый самовар был изготовлен на Урале в 1740 году.





Матрёшка



Русская расписная кукла тоже была придумана за рубежом. Художник Сергей Малютин, разработавший самые первые эскизы матрёшки, вдохновился японской игрушкой под названием дарума. Она олицетворяет божество, приносящее счастье, и не имеет рук и ног. Деревянную разъёмную куклу в Россию в своё время привезла супруга известного мецената Саввы Мамонтова, в доме которого её и увидел художник. Вторая версия утверждает, что прообразом матрёшки стали фигурки буддийского мудреца Фукурумы, привезенные в конце 19 века теми же Мамонтовыми.





Прообразы матрёшки.



Деревянная кукла, созданная Сергеем Малютиным, была раскрашена в русском стиле и изображала крестьянскую девушку в традиционном наряде и цветастом платке, а в руках у неё был чёрный петух. Название игрушке дали самое распространённое на тот момент – Матрёна. Классический набор матрёшек обычно содержит семь кукол, а в рекордсмене Книги рекордов Гиннесса отмечена самая большая матрёшка, в составе которой пятьдесят одна куколка.





Водка



Энциклопедия Britannica утверждает, будто водка была придумана в России в XIV веке. Но прототип её на самом деле изготовил ещё в XI веке персидский врач Ар-Рази, выделивший этанол путём перегонки. Применялась эта жидкость исключительно в медицинских целях и для изготовления парфюмов. В Россию водка попала в 1386 году благодаря генуэзскому правительству, представившему aqua vitae – живую воду – князю Дмитрию Донскому. Поначалу само слово водка (произошедшее, вероятнее всего, как производное от слова «вода») означало исключительно лекарственную спиртовую настойку на травах. А вот концепция напитка складывалась уже в XIX веке, когда к водке стали предъявлять определённые требования и ввели стандарты производства, округлив градусы с 38 изначальных до 40 современных.





Ушанка



Одна из версий происхождения популярного головного убора утверждает, будто прообразом головного убора был монгольский малахай. Этот колпак-трансформер изготавливался из овчины и защищал кочевников от сильного ветра и шальных стрел. В сильные морозы монголы завязывали уши колпака под подбородком, а когда становилось теплее – на затылке. Вторая версия допускает происхождение ушанки от шапки-цибаки, распространённой у финно-угорских народов. Меховые поморские шлемы, дополненные длинными ушами, спускавшимися до самого пояса, получили название «оплеухи». Их носили рыбаки, которые обматывались ушами, как шарфом, отправляясь на промысел в Белое море. В 1919 году шапка-ушанка стала частью обмундирования Белой армии и получила название «колчаковка» по имени генерала Колчака, а в 1940 ушанка получила официальный статус в обмундировании Красной армии.





Балалайка



На самом деле глубокие изыскания об истории этого музыкального инструмента не проводились, но одна из версий гласит о том, что балалайка тюркского происхождения. По-тюркски «бала» - это дитя, то есть игрой на балалайке успокаивали ребёнка. Возможно, во времена татаро-монгольского ига и получили распространение давние предки русского народного инструмента. Тем более, что в Средней Азии существовала домра, очень похожая на балалайку «фанерка со струнами», правда, округлой, а не угловатой формы.







Инструмент очень быстро стал популярен среди скоморохов, разъезжавших по стране, и все попытки царя Алексея Михайловича запретить балалайку успехом не увенчались. Легенда гласит о том, что округлые в то время балалайки сжигали по приказу царя, а музыкантов били батогами. Тогда-то и произошло изменение формы инструмента. Округлые были запрещены, а вот треугольные – нет. Популярность же балалайка обрела уже во второй половине XIX века.





Кокошник



Согласно одной из версий этот русский головной убор изначально был заимствован из нарядов дочерей византийских вельмож, ещё не состоящих в браке. Якобы мода на него появилась с развитием торговли между странами, и дочери русских князей стали носить высокий головной убор. Две другие версии гласят о монгольском и мордовском происхождении. Название же его происходит от слова «кокош» (петух) и впервые упоминается в XVII веке, хотя описание головного убора встречалось ещё в новгородских летописях X века.



Кокошник укрепился в сознании современных людей как главный аксессуар русского народного костюма. Однако в XVIII -XIX веках этот головной убор был обязательным в гардеробе женщин из высших кругов, в том числе и российских императриц. А в начале XX столетия кокошник мигрировал в Европу и Америку и появился в виде тиар в гардеробах многих зарубежных красавиц и королев.

Источник : https://kulturologia.ru/blogs/130721/50437/

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