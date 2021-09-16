Антигравитанционный наклон Майкла Джексона: Как король поп-музыки победил силу тяжести

Для любого человека есть только одна непреодолимая вещь – сила тяжести. Она постоянно притягивает людей и все вокруг прямо вниз, к земле. Но когда видишь движения известного певца и танцора Майкла Джексона, стереотипы рушатся на глазах. Король поп-музыки проявил себя талантливым изобретателем и научился игнорировать гравитацию.











Происходит что-то невероятное, когда впервые смотришь клип «Smooth Criminal» («Ловкий преступник»). Майкл Джексон (Michael Jackson) избивает преступников во время танца в белоснежном костюме, а затем происходит невероятное. С поразительной легкостью он наклоняется на 45 градусов и «дает пощечину» силе тяжести. Мир останавливается, и ничто не будет прежним.







Со временем понимаешь, что эти самые лучшие, самые эпичные танцевальные движения в мире не могут быть результатом лишь танцевальных навыков Джексона. Должны были найтись технические «штучки». А попытка повторить этот трюк непосвященным закончится разбитым носом.



Когда Майкл Джексон сделал эпический наклон в 45 градусов постное в видео для «Smooth Criminal» он полностью взорвал мозг каждого смотревшего. Поэтому он захотел воссоздать этот танец в живых выступлений в своем турне. Понимая, что это будет немного сложнее, чем прикрепить троса, поп-король разработал специальную хитрость, чтобы выполнить этот маневр. Джексон и два соавтора разработали механизм сцепления, который был встроен в пол сцены и обувь исполнителей. Он позволял исполнителям трюка наклоняться без необходимости держать центр тяжести прямо над ступнями.







Рисунок из патентной документации обуви с антигравитационным эффектом Майкла Джексона.



Эта система состоит из колышков-грибков, которые поднимаются над полом сцены в нужный момент и специальной обуви с опорами для голеностопа и вырезами в пятках, которые могут скользить по колышками и временно закрепляться на них.







В 1993 году Майклу Джексону и двум его соавторам был выдан патент США на его волшебную обувь.







Эта обувь работала великолепно, и все думали, что Майкл Джексон бросил вызов гравитации. И все было хорошо до сентября 1996 года, когда во время концерта в Москве крепление одного из туфлей разболталось, колышек выпал, и певец упал на сцене. Разбитая пара обуви и напольный грибок оказались в распоряжении Hard Rock Cafe в Москве и оставались там до смерти Джексона.

Обувь супергероя 80-х и 90-х была проданы на аукционе за колоссальные $600 000 .

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