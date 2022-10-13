Зеленский: В России придумали как заставить ЕС отменить санкции и запустить «Северный поток-2»

Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten выстроил очередную, как он считает логичную, конспирологическую теорию российского заговора против Украины и Европы. Далее логика президента Украины, которая очевидна только ему одному, и в которую, как он рассчитывает, должны поверить в Европе.

Вначале Зеленский объявил, что это якобы Россия взорвала газопроводы «Северный поток» в Балтийском море. Но на этом Москва якобы не остановится. Следующим шагом, согласно плану президента Владимира Путина, будет будто бы произведена диверсия на газотранспортной системе РФ, естественно... самими русскими.В последнем Москва обвинит, как утверждает Зеленскиц, Киев. Все для того, чтобы нанести сокрушительный ответный удар по ГТС Украины и окончательно оставить бедную Европу без энергоносителей. Затем, уверен Зеленский, последует ультиматум Германии с предложением запустить таки «СП-2», чтобы несчастные европейцы сумели пережить зиму.Более того, российский президент (логика Зеленского) потребует от ЕС снятия всех санкций против России — как условие возобновления поставок газа по «Северному потоку-2».— уверенно заявил украинский президент.Из всего этого сложного логического построения украинский президент делает простой и, как он считает, единственно верный ответ со стороны Европы. Германия и Евросоюз ни в коем случае не должны поддаваться на шантаж Москвы, не отменять санкции и не запускать «Северный поток-2». Об этом необходимо заявить уже сейчас, дабы сорвать планы Москвы, призвал украинский президент.На пространные и эмоциональные обвинения Зеленского, более похожие на панику, лаконично отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.— прокомментировал бредовую гипотезу украинского президента Песков.

Они скажут: мы просто реагировали. А потом скажут Европе: смотрите, нет другой возможности поставлять газ кроме как срочно запустить «Северный поток-2».Который вы, немцы, не запускаете. Вы должны лоббировать снятие санкций, потому что Европа останется без газа – из-за Украины

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А вы знали об этом?

Греческий философ Платон в четвёртом веке до нашей эры рассказал о земле под названием Атлантида, которая существовала в Атлантическом океане и будто бы завоевала большую часть Европы и Африки, ещё в доисторические времена. Согласно истории афиняне нанесли ответный удар по Атлантиде и всё закончилось тем, что Атлантида скрылась под волнами.Пока нет твёрдых доказательств буквальности этой истории, но в основе наверняка лежит настоящие события.Минойская цивилизация, к примеру, которая была на острове Крит до 1400 года до нашей эры, а потом исчезла. Она могла послужить вдохновением для греков на историю об Атлантиде. Крит, конечно, находится в Средиземном море, а не в Атлантике, минойские поселения пострадали во время извержения вулкана Санторин. И некоторые греческие города, впрочем, что были у побережья также уходили под воду во время всяческих природных катаклизмов.

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