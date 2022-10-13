Зеленский: В России придумали как заставить ЕС отменить санкции и запустить «Северный поток-2»

Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten выстроил очередную, как он считает логичную, конспирологическую теорию российского заговора против Украины и Европы. Далее логика президента Украины, которая очевидна только ему одному, и в которую, как он рассчитывает, должны поверить в Европе.
В последнем Москва обвинит, как утверждает Зеленскиц, Киев. Все для того, чтобы нанести сокрушительный ответный удар по ГТС Украины и окончательно оставить бедную Европу без энергоносителей. Затем, уверен Зеленский, последует ультиматум Германии с предложением запустить таки «СП-2», чтобы несчастные европейцы сумели пережить зиму.
Более того, российский президент (логика Зеленского) потребует от ЕС снятия всех санкций против России — как условие возобновления поставок газа по «Северному потоку-2».
— уверенно заявил украинский президент.
Из всего этого сложного логического построения украинский президент делает простой и, как он считает, единственно верный ответ со стороны Европы. Германия и Евросоюз ни в коем случае не должны поддаваться на шантаж Москвы, не отменять санкции и не запускать «Северный поток-2». Об этом необходимо заявить уже сейчас, дабы сорвать планы Москвы, призвал украинский президент.
На пространные и эмоциональные обвинения Зеленского, более похожие на панику, лаконично отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
— прокомментировал бредовую гипотезу украинского президента Песков.
А вы знали об этом?
Греческий философ Платон в четвёртом веке до нашей эры рассказал о земле под названием Атлантида, которая существовала в Атлантическом океане и будто бы завоевала большую часть Европы и Африки, ещё в доисторические времена. Согласно истории афиняне нанесли ответный удар по Атлантиде и всё закончилось тем, что Атлантида скрылась под волнами.Пока нет твёрдых доказательств буквальности этой истории, но в основе наверняка лежит настоящие события.Минойская цивилизация, к примеру, которая была на острове Крит до 1400 года до нашей эры, а потом исчезла. Она могла послужить вдохновением для греков на историю об Атлантиде. Крит, конечно, находится в Средиземном море, а не в Атлантике, минойские поселения пострадали во время извержения вулкана Санторин. И некоторые греческие города, впрочем, что были у побережья также уходили под воду во время всяческих природных катаклизмов.
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