Топ-25: самые любопытные факты про поисково-спасательных собак

Спасательные и поисковые собаки – удивительные создания, ведь когда случается беда, они без всяких сомнений рискуют своей жизнью ради людей. Специальное обучение воспитывает в них качества, незаменимые во время операций по спасению людей во время стихийных бедствий. Служебные собаки находят жертвы завалов и заблудившихся или похищенных людей, спасая тысячи жизней ежегодно. Эти очаровательные герои по-настоящему заслуживают нашу благодарность и особое внимание. А все ли вы знаете про их особые навыки?



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Не секрет, что поисково-спасательные собаки находят людей по запаху. Хотя четкое понимание всего процесса распознавания ароматов до конца все еще не изучено. Но мы точно знаем, что в обонянии участвуют следующие элементы: тонкий слой кожи, в составе которого находятся отвечающие за запах клетки, выделения потовых и сальных желез, дыхательные газы или вещества, выделяемые в процессе легочного и тканевого дыхания. Картину дополняют следы косметики, бытовых средств и лекарств на одежде и обуви человека.



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Служебных собак при спасательных службах разделяют на ориентировочно-исследовательских и на обонятельно-поисковых. Вынюхивающие или обонятельные собаки обычно работают без поводка и ориентируются по запахам, которые человек оставляет в воздухе. Такой способ называется поиском по верхнему чутью.





Ориентировочно-исследовательские собаки – это следопыты, которые обычно идут на поводке и пользуются своим нижним чутьем, анализируя не только воздух, но и раздражители, воспринимаемые на слух, вкус и зрительным центром. Такая собака нюхает, слушает, облизывает, копает и рассматривает, используя все свои познавательные рефлексы, данные ей от природы и полученные в процессе специального обучения.



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Для службы в поисковых и спасательных отрядах собак набирают из приютов и в специальных собаководческих компаниях. Их отбирают по принципу ярко выраженной склонности искать добычу. Например, если собака с удовольствием и без труда находит спрятанную игрушку, у нее есть потенциал для служебной карьеры.



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В зависимости от погодных условий и влажности воздуха обонятельно-поисковая ищейка, ориентирующаяся на распознавание запахов в воздухе, может засечь нужный аромат на расстоянии от 400 метров и более.



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Американский Фонд спасательных собак (The Search Dog Foundation) оценивает свои услуги по обучению служебного пса в 30 000 долларов.



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Охотничьи и пастушьи породы собак, такие как лабрадоры, золотые ретриверы, немецкие овчарки, бельгийские малинуа и бордер-колли – самые частые претенденты на обучение профессии будущих ищеек и спасателей.



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Некоторые поисково-спасательные собаки проходят специальные курсы по обнаружению людей, попавших под лавину. Лучшие из собак-курсантов могут учуять людей под толщей снега в 4,6 метров. Чаще всего в операциях по спасению людей из-под лавин участвуют собаки породы сенбернар.



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Щенки, которых выбирают для должности служебной собаки, начинают свое обучение в возрасте всего 8-10 недель.



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В США на сегодняшний день около 150 отрядов служебно-поисковых собак, и продолжают появляться новые. По всей видимости, спрос на их услуги только растет.



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Порода ньюфаундленд не так часто используется в спасательных и поисковых операциях, как другие, но зато именно этим собакам нет равных, когда дело доходит до работы в воде. Преимуществами служебных собак этой породы во время поисков в воде являются их мускулистое телосложение, плотный двойной слой шерсти и перепончатые лапы. А самое главное – они отлично плавают.



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Работа ищейки и спасателя – большой стресс для собаки, поэтому обычно они уходят на пенсию в возрасте 8 – 10 лет. Собаки, участвовавшие в операциях по спасению людей после серьезных катастроф, в качестве благодарности и поощрения вскоре после ответственных миссий меняют специализацию на более комфортную для них. Например, их переводят в отряды, работающие в дикой природе. Согласитесь, большие собаки любят бегать по лесам и полям.



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Единственный американский стандарт для поисково-спасательных собак – сертификат типа FEMA, который не так просто заслужить. Процесс получения этой лицензии обычно длится около года, и только 15% кандидатов получают звание сертифицированной поисково-спасательной собаки.



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Существует отдельная категория собак, которая занимается поисками останков жертв преступлений или катастроф. Эти собаки могут найти целое тело, будь оно погребено под землей или же покоится на дне водоема, а также способны вычислять местонахождение отдельных фрагментов трупа (волосы, кровь, кости и другие останки).



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Если собаку зачисляют на курс обучения поисково-спасательному делу, и она впоследствии оказывается непригодной для этой службы, животное перенаправляют на другую специализацию. Это может быть карьера в отделе по борьбе с наркоторговлей, служба собаки-поводыря, работа компаньона для ветеранов с синдромом посттравматического шока. Иногда они попадают в семьи, где становятся обычными домашними питомцами.



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По оценкам экспертов благодаря своим навыкам и острому нюху одна поисково-спасательная собака может заменить 20 – 30 профессиональных спасателей.



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Во время терактов 9 сентября 2001 года около 300 преданных служебных собак и их мужественных хозяев прибыли на место трагедии, чтобы помочь в поисках жертв. Спустя всего 10 лет в живых осталось лишь несколько из этих героических животных по причине недолговечности собачьей жизни.



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Дрессировщик служебной собаки тратит примерно 1 000 часов тренировок на то, чтобы обучить животное для работы в полевых условиях.



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Острота обоняния собак определяется минимальной концентрацией веществ, обладающих собственным запахом. Поисково-служебные собаки способны учуять ароматы от одной частицы из десяти квадриллионов (10 000 000 000 000 000). Их обоняние в 100 миллионов раз сильнее человеческого.



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Самая большая дистанция обнаружения по запаху среди служебных собак – 3,2 км. Такой результат был достигнут поисково-спасательной собакой в Аляскинской тундре.



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Собаки помогают людям в поиске пропавших или преступников и в спасении пострадавших уже на протяжении 300 лет. Первыми служебными собаками были представители породы сенбернар, которых обучали для работы в Швейцарских Альпах. Они искали путешественников, попавших в затруднительное положение во время зимних штормов по пути из Швейцарии в Италию.



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Служебные собаки часто сопровождают своих дрессировщиков и хозяев на работе и даже в отпуске, потому что они всегда должны быть готовы к экстренному вызову.



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Одна пара поисково-спасательной собаки и отвечающего за нее человека может обследовать территорию в 1,3 квадратных километров в день.



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Собаки породы бладхаунд (bloodhound) были первыми поисково-спасательными собаками США. Полиция использовала их чутье, чтобы искать преступников и беглых арестантов.



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В спокойный, безветренный и солнечный день собакам труднее всего обнаружить свою цель. Все дело в том, что именно в такую погоду дым и другие запахи поднимаются очень высоко в воздух и уносятся конвективными потоками атмосферы. Поэтому идеальными условиями для поиска считаются пасмурные дни и ночное время суток.



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Бретань (Bretagne) – золотистый ретривер и последняя из собак, участвовавших в поисково-спасительных операциях на развалинах после теракта 9 сентября 2001 года. К сожалению, в июне 2016 года ее усыпили в возрасте 16 лет. В последний путь животное отправили со всеми почестями – пожарные и спасатели выстроились в колонну и попрощались с героем перед процедурой эвтаназии. Знаменитый пес также участвовал в поисковых работах после ураганов Катрина и Рита (Katrina, Rita).

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2326932198203591236

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