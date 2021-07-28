Чудесная помощь преподобного Сергия в наши дни

Сергий Б.

Однажды я попал в переделку

Давно это было... Ночью один попал в переделку — и не был ограблен и избит только потому, что зовут Сергей и что про преподобного Сергия знал. Старый вор, синий от наколок, заслонил меня от своих и уговорил их меня не трогать, а мне наказал благодарить Преподобного и помянуть всех с именем Сергей.

Анна

Теперь у нас есть Дашенька

Более 20 лет назад на источнике преподобного Сергия Радонежского я попросила святого помочь моей сестре забеременеть и родить ребенка. Почти сразу произошло чудо. А ведь моя сестра до этого много лет не могла забеременеть. Благодаря молитвам преподобного Сергия теперь у нас есть наша Дашенька, дар от Господа.



Наталья И.

Я хотела уходить из центра по работе с наркозависимыми

Это произошло со мной в 2002 г. К тому времени я уже 7 лет работала в Центре св. прав. Иоанна Кронштадтского в Москве. Наш центр помогает людям, пострадавшим от сект, оккультизма, алкозависимости и наркомании. Послушание моё было очень тяжёлым: постоянное общение, помощь этим несчастным требовали большой физической и духовной самоотдачи. И вот настал момент, когда я совсем иссякла. Малодушие захлестнуло меня полностью. Лукавый нашептывал мне, что такая большая жертва с моей стороны не имеет смысла — неизвестно ещё, насколько нужна моя помощь.

Появились мысли об уходе. И я, как обычно в трудные для меня минуты, решила помолиться у мощей прп. Сергия в Троице-Сергиевой Лавре с просьбой получить ответ на мои сомнения.



Троице-Сергиева лавра

При входе в храм, где покоятся мощи Преподобного, я столкнулась с тремя нашими подопечными, как говорится, «лоб в лоб». Они рассказали, что приехали за помощью к прп. Сергию, чтобы святой помог им справиться с наркозависимостью. Мне всё стало ясно. Ответ от Преподобного «стоял» передо мной в виде этих трёх ребят. Святой как бы передал их из своих рук в мои. Все мои сомнения сразу исчезли. Слава Богу! Один из них ныне закончил духовную семинарию и стал священником. Учится в духовной академии. Сейчас у него трое деток, а может, уже и четверо — давно не созванивалась. Вот такое произошло со мной чудо!

Максим

Святой помог мне найти работу

Я две недели искал работу, была пара вариантов, но неинтересных. После поездки к преподобному Сергию мне позвонили сами, и место оказалось идеальным для меня! Слава Богу!

Ольга

Обо мне начали рассказывать гадости на работе

Случай, о котором я хочу написать, произошел этой весной. У меня появились проблемы на работе: кто-то начал рассказывать обо мне нехорошие вещи, которые я не совершала, руководителю учреждения. Он вызвал моего непосредственного начальника и сказал ему, чтобы тот уволил меня как можно быстрее. Мой начальник тоже был в растерянности, так как у него не было никаких видимых причин увольнять меня, но в то же время он не мог ничего сделать. Я работаю в Университете и работа связана с учебой, поэтому я и поехала к Батюшке Сергию в Лавру. Преподобный всегда помогал мне в учебе, а позже — в работе. Я помолилась Батюшке и когда пришла на следующий день на работу, начальник сказал, что произошло какое-то недоразумение и что я могу спокойно работать дальше. Я уверена, что все это произошло по молитвам Преподобного.



У мощей прп. Сергия

Анна

Перед каждым экзаменом я молилась Преподобному

В этом году я закончила вечернюю школу и сдавала ЕГЭ. Перед каждым экзаменом молилась Преподобному. По математике оказался неожиданно лёгкий вариант с моими любимыми задачками. Русский... Это были три года ужаса моих учителей в вечёрке. Я не умею писать сочинения по чужому тексту и за всё время учёбы в школе едва написала одно целое тренировочное сочинение, провозившись с ним несколько дней. А на самом ЕГЭ мне попался замечательный текст для сочинения, и для аргументов идеально подошли те произведения, которые я давно и хорошо знаю и люблю, причем они далеко не из списка рекомендуемых школьникам книг. Итог: «5» по математике и 90 баллов по русскому. После ЕГЭ я практически сразу забыла, как решала все эти задания. Но аттестат уже есть — значит, он для чего-то был нужен. Дивен Бог во святых Своих!

Ксения К.

Я молилась о поступлении в вуз

В то лето, когда я закончила школу и поступала в институт, зашла однажды в церковь на службу. После неё батюшка рассказал, как в свои студенческие годы молился прп. Сергию Радонежскому перед экзаменом, чтобы сдать его на «4». И сдал его именно на «4»... После этого я стала молиться, чтобы мне сдать вступительное испытание в ВУЗ на минимальный проходной балл. И я сдала... Именно набранное мною количество баллов было проходным. Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас!

Яна Я.

Я долго искала работу

Преподобный Сергий Радонежский

Однажды я долго, в течение нескольких месяцев, искала работу. Хотя у меня хорошее образование и я знаю три иностранных языка, меня никуда не брали... И вот привезли к нам в город икону батюшки Сергия с частичкой мощей. Я пошла на молебен (правда, не с целью просить работу, а просто помолиться: очень я люблю ходить в церковь, люблю Сергиев Посад и святого Сергия Радонежского). После молебна вернулась домой, открыла почту — а там приглашение на собеседование! И в другой раз я очень переживала из-за собеседования и решила, чтобы успокоиться, почитать акафист Сергию Радонежскому и легла спать. Утром пришла на собеседование с хорошим настроением — и меня встретили так, как будто только меня и ждали, с распростертыми объятиями! И, конечно, приняли, причём все совпало, как я и хотела: и график и зарплата! Вот так!

Екатерина К., г. Минск

Я почувствовала душу своего сына

Случайно увидев на сайте Православие.Ru прямой вопрос: «Помог ли вам когда-то преподобный Сергий?», не задумываясь, ответила себе: «Конечно, помог!» Преподобный Сергий — один из моих любимых угодников Божиих. Я думала, что мне будет легко изложить те случаи, когда он помогал нам, но оказалось, что прп. Сергий присутствовал в нашей жизни постоянно, и вычленить что-то конкретно не получалось. Казалось: ну, что тут такого, какое это чудо, зачем писать?.. Потом решила, что будет нечестно, если промолчу. В результате прп. Сергий помог мне осмыслить большой кусок моей жизни — очень тяжелый, но и очень важный.

И хотя моя жизнь не стала безмятежной, теперь я знаю, что Богородица и святые угодники обязательно помогут мне, лишь бы я не забывала о них и доверяла во всём. Тогда нам всё возможно!

Чудо особенно заметно на фоне полной безнадежности ситуации, когда в жизни человека, казалось бы, нет никаких предпосылок для улучшений, когда все обстоятельства давят на него, лишают сил и надежд. Именно поэтому у меня получился довольно длинный рассказ.

***



Встреча преподобных Стефана и Сергия

Преподобный Сергий явно присутствует в жизни нашей семьи с 2010 г. В этот год мой сын Константин пошёл служить в армию. До этого времени нам с ним и ему самому было тяжело.

Когда Косте было 9 лет, мы с мужем развелись. Спустя 3 года я стала жить гражданским браком с другим мужчиной. Отношения между ним и Костей не сложились и к 15 годам стали очень напряженными. Костя отдалился от меня, успеваемость в школе снизилась, и, что хуже, он стал часто прогуливать уроки. Будучи способным, особенно к языкам, ничего не доводил до конца, постоянно пропадал по клубам, чужим квартирам и игральным автоматам. В результате пришлось перевести его в другую школу из гимназии. Потом он решил не идти в последний класс, а поступить в колледж на иностранные языки. И поступил. Но не окончил его, т.к. не смог учиться — опять стал пропускать, но только уже по причине «любви» (появилась очередная девочка). Два раза его восстанавливали на 1-м курсе — и всё зря. В результате, когда ему исполнилось 18 лет, у него даже не было аттестата среднего образования (он должен был его получить после 3 курса колледжа). Вот так, без образования, без интересов, без работы мой Костя получил повестку из военкомата.

Я жертвовала общением с сыном ради престижной работы, муж выпивал

Думаю, резонно задать здесь вопрос: «А что делали мать, отец, другие родственники, наблюдая, как пропадает ребенок?» Скажу честно: такой финал был обусловлен всей нашей предыдущей жизнью: я жертвовала общением с сыном ради престижной высокооплачиваемой работы, муж-врач выпивал, бабушки и дедушки болели, переносили операции, и все мы были очень далеки от церкви. Ребенку обеспечивалась материальная сторона жизни (игрушки, компьютер, модная одежда, кафе, поездки), а о духовной стороне жизни я почти не думала, хотя старалась растить его приличным и воспитанным человеком. Поэтому престиж в образовании для последующего устройства в жизни играл большую роль. Но Костя, как назло, нарушал все мои честолюбивые планы.

Когда всё начало рассыпаться, я вдруг почувствовала, что не справляюсь. Я стала понимать, что в том, как я живу, в моих ценностях, кроется большая проблема. Я начала пересматривать и переоценивать свою жизнь. То, что я делала и чем, о ужас!, хвасталась, стало мне противно. Я начала испытывать за себя стыд там, где раньше испытывала удовлетворение и гордость. Через восточных философов и эзотерические книги я неожиданно нащупала тропинку, с которой не хотелось сходить. Как будто случайно я подошла к бездонному колодцу, наполненному такой мудростью, что хотелось пить из него без конца. В результате я выставила большие стопки всех моих эзотерических книг возле мусорных баков. И стала ходить в ближайшую церковь.

На тот момент, когда Костя получил повестку, у меня за плечами было 9 лет сложного пути к храму, к Православию, череда неумелых, болезненных исповедей, сложных подготовок к Причастию, всевозможных ломок и препятствий. Но я тогда уже знала, что без этого я жить не могу, что это единственный путь, который будет спасителен как для меня, так и для моего сына и всей нашей семьи. Помню, как в один из дней, на исповеди, батюшка сказал, что не допускает меня к причастию: мы должны определиться в отношениях с гражданским мужем (кстати, в тот день мой Костя причастился и был очень удивлен, что мне не разрешили). Тогда мне впервые стало страшно. Я поняла, что это всё очень серьёзно, что игры кончились и надо совершать поступок. В 2008 г. мы официально оформили брак.

Мне стало неважно, закончит сын престижный вуз, станет ли успешным в этой жизни

За эти годы в мою жизнь вошла молитва. После развода это были просто стенания и крики о помощи, об облегчении боли, о прощении, защите. Потом, в новой семье, — просьбы о том, чтобы не повторять прежних ошибок. Когда обострились отношения с Костей, я начала молиться нашей Владычице Богородице. Раньше я как-то мало к Ней обращалась. Когда Костя пропадал по несколько дней, я неотступно взывала к Ней, просила вернуть его, сохранить. Именно в это время я признала полное своё фиаско как матери и молила Богородицу взять под Свой покров моего сына, а меня вразумить, как себя с ним вести. Только тогда я поняла, что мне уже неважно, закончит мой сын престижный вуз, будет ли много зарабатывать и станет ли успешным в этой жизни. Мне было всё равно, как мы выглядим в глазах окружающих, что мы теперь круглые «двоечники» во всём.

Молилась я и многим святым. Мой домашний иконостас увеличивался. Каждый образ святого становился образом друга. Слава Богу, в интернете сейчас много материалов, житий. Какие-то святые становились особенно близки мне по духу. Вот таким «близким» стал для меня и преподобный Сергий Радонежский, игумен земли Русской. Информации про него было, кстати, не так много. Но мне даже это нравилось, потому что это было так на него похоже: скромность даже в наши дни, спустя 700 лет! Я стала чаще обращаться к прп. Сергию, постоянно подходила к его иконе в храме и просила за сына. У меня была уверенность, что святой «вытянет» моего Костю из «двоечников», укрепит, вразумит и благословит на бой в этом миру, как он благословил на бой прпп. Ослябю и Пересвета.



Игорь Сушенок. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского

Вот так, с Богородицей и с преподобным Сергием, я решила благословить Костю идти в армию. К моему удивлению, он сказал, что и сам хочет служить, хотя раньше собирался упрашивать отца-врача «отмазать» его.

Утром перед выездом в военкомат я решила помазать Костю маслом, освященном на мощах прп. Сергия. Когда я тянулась рукой к его лбу, бутылочка почти опрокинулась, и масло щедро вылилось на лицо и грудь сына. Мы почему-то оба обрадовались, и я сказала, что прп. Сергий дал своё благословение на службу. Вот с этого момента и начались чудеса от преподобного.

Костя попал в очень хорошую часть, у него был замечательный командир и сослуживцы. Ему, привыкшему к ночным клубам, ходившему в рэперской одежде и с серьгами в ушах, расслабленному и несобранному, очень понравилось служить! Когда я к нему приезжала в часть, поражалась, как быстро он меняется, не верила своим глазам. Больше же всего я удивилась, когда он сказал, что хочет экстерном сдать экзамены за среднюю школу и получить аттестат зрелости. Я честно высказала ему мои сомнения и недоверие к этому предприятию, зная, что он не привык утруждать себя учебой, да и как во время службы в армии еще учиться и сдавать экзамены — 12 предметов экстерном?! Но он был спокоен и уверен в себе. Мне стало за себя стыдно, я решила во что бы то ни стало помочь ему, т.к. понимала, что его желание появилось не просто так, а с Божьей помощью. Всё прошло гладко, быстро. Все документы сами собой собирались, не было никаких препятствий. Люди в процессе попадались прекрасные, понимающие. Командир части отпускал на экзамены. В конце концов, Костя всё сдал и получил свой аттестат. Оценки были хорошие, таких бы он в школе не получил.

В армии он приобрел много хороших друзей, с которыми дружит и сейчас. Ему дали прекрасную характеристику. После срочной службы Костя прослужил в своей части по контракту ещё 2 года. Как только пришел из армии, сразу же поступил на заочное отделение вуза на отделение психологии. Учится там до сих пор. Потом очень быстро нашел стабильную работу в хорошей компании, на которую его привел друг.

А еще я верю, что благословение прп. Сергия и заступничество Богородицы помогло Косте найти хорошую невесту из семьи военного. В прошлом году дети поженились.



Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому. Пелена. XV в.

Когда молилась Богородице, прп. Сергию и другим святым, я вдруг впервые почувствовала душу своего сына

Обязательно хочу сказать, что в то сложное время, когда я полностью положилась на Приснодеву Марию, когда молилась прп. Сергию и другим святым, я вдруг впервые почувствовала душу своего сына, за долгие годы ощутила тепло, которое от неё исходит. Оказалось, что дверь-то не закрыта! 18-летний ребенок неожиданно пустил меня к себе, как будто я наконец-то угадала пароль доступа. У нас сейчас с сыном и его женой теплые отношения. Надеюсь, с помощью Богородицы и по вразумлению прп. Сергия Радонежского мы сохраним эту связь на долгие годы, дождемся внуков и постараемся воспитать их в любви к Богу, Богородице и святым угодникам Божиим. Слава Тебе, Господи, за все Твои уроки и заботу о нас!

Ольга Ш.

Съездили две девчонки в Сергиев-Посад поклониться преподобному...

После крещения племянника я начала активно воцерковляться, даже чересчур. Надоела многим, особенно одному священнику, у которого начала часто исповедоваться. Он меня направил на дистанционные курсы катехизации. Но так как опоздала на осенний курс, ждала начало весеннего. При этом в декабре посетила Лавру, где меня буквально «перевернуло», вытряхивало из меня весь мусор. С первого дня я ощущала себя там как дома. Радовалась каждому мгновению. Продлевала дни пребывания в гостинице... А стоила она достаточно. Там у меня появилась очень близкая подруга, с которой мы до сих пор общаемся. Естественно, молилась о своем прощении. В это время, как выяснилось позже, мой будущий муж благополучно поступил на те самые дистанционные курсы, но, проучившись некоторое время, бросил. В итоге на весенние курсы мы пошли одновременно. В конце обучения было предложено всем желающим встретиться в Москве. И мы встретились. Познакомились, обменялись телефонами и забыли. Вернулись домой. Каждый занялся своим делом. Мы с одного города, но встреча произошла в Москве. Через некоторое время созвонились, пообщались и начали периодически встречаться... Довстречались... Начали вместе работать. Поженились.



Троице-Сергиева лавра

Моего мужа зовут Сергей. И мужа той самой моей подруги тоже зовут Сергей

Моего мужа зовут Сергей. И мужа той самой моей подруги тоже зовут Сергей. Вот так съездили две девчонки в Сергиев-Посад поклониться преподобному. Вообще с момента начала воцерковления меня начали окружать одни Сергеи: священник, друг, подопечный... Потом появился кум Сергей. Я благодарна преподобному Сергию Радонежскому за то, что он незримо хранит и оберегает нашу семью. В конце октября еду в Троице-Сергиеву лавру. Не была два года. Как будто вечность прошла! Надеюсь хоть немного успокоить свою душу. Мой муж умер, но это место и для него и для меня было всегда больше, чем просто место упокоения Игумена всея Руси, — это наш дом.

Ольга В.

Мне сказали, что будет патология

Два врача кричали: “Вы представляете, ЧТО у вас там развилось?! Завтра срочно на кесарево сечение с вещами!”

Преподобный Сергий Радонежский — удивительный святой. Первый раз он мне помог, когда я еще была неверующей, лишь крещеной в младенчестве. Я была беременна дочерью, когда в конце 8 месяца беременности мне поставили в качестве диагноза тяжелую патологию. Два врача, указывая на мой живот, кричали: «Вы представляете, ЧТО (а не кто) у вас там развилось?! При таком пульсе у вас во время родов будет остановка сердца. Завтра срочно на кесарево сечение с вещами!» Я прорыдав ночь, а утром поехала в Лавру к прп. Сергию. Приложилась к мощам. Слава Богу, по молитвам Сергия Радонежского родила здоровую дочку, причем сама и в срок, хоть и не в своем роддоме.

И еще Преподобный помог моему сыну поступить в институт. У сына нарушение письменной речи, и один из экзаменов — сочинение — сдать для него нереально. Я опять к Сергию Радонежскому поехала помолиться о помощи. Приезжаем с сыном сдавать документы в институт, а на его факультете сочинение заменили тестом по русскому языку. Слава Богу! Благодаря Сергию Радонежскому, его теплым молитвам сын поступил в институт. Слава Богу!

Светлана Демина

«Знал я Анатолия, которого придавила балка»

Хочу рассказать об одном чуде. Ездила я в лавру прп. Сергия и в трапезном храме решила заказать обедню о здравии близких. Перечислила всех и дошла до Анатолия (папа мой). И тут вдруг монах, который записывал имена, начал что-то чертить на бумаге. Потом говорит: «Знал я одного Анатолия, которого придавила балка». И показывает мне чертеж. Мне как-то стало не по себе. Потом думаю: наверное, ошибся. На том и расстались. Прошло время. Мы с папой на даче строили дом, и оставалось положить последнюю балку наверх. Папа хотел просто закинуть ее без мер предосторожности. А мне на память пришел тот монах со своим чертежом: все в точности повторяет нашу ситуацию, да и слова о том, что балка задавит Анатолия, в голове звучат. Я говорю:» Папа, так не годится, нужно по-другому сделать». И балку подняли благополучно. Вот такая история.



Маргарита Д.

В воскресной школе начались нестроения

Я — мама троих детей, двое из которых учатся в воскресной школе. Как-то в воскресной школе начались большие конфликты и нестроения. Мы с детишками воскресной школы поехали в Лавру к мощам святого, просили о воскресной школе. Через 3 месяца (прошло лето) к нам пришли новые педагоги из Московской духовной академии (при Троице-Сергиевой Лавре). Замечательные педагоги, которых мы очень любим!

Мария

Как я нашла жилье, отучилась в ПСТГУ и вышла замуж

Мне Преподобный помогает всегда. Не знаю почему, но у себя на родине я ходила в храм Преподобного, а когда приехала в Москву, перво-наперво поехала в Лавру (с детства мечтала там побывать). О том, что со мной будут происходить чудеса, почему-то была уверена. Как и была уверена в молитвенной помощи святого.

В Москве у меня знакомых не было — была только уверенность, что Преподобный поможет

То, что я по молитвам Преподобного поступила в Свято-Тихоновский, я здесь опущу. Потому что «самое интересное» у меня началось в первую сессию. Начнем с того, что я ехала на сессию без каких-либо «договоренностей» о проживании: в Москве у меня знакомых не было — была только уверенность, что Преподобный поможет. И я сразу приехала в Сергиев Посад. Дело было осенним вечером, на улице было темно и, по моим украинским «меркам», холодно. Помню, я спросила у кого-то на вокзале, как пройти к Лавре, и побежала. К сожалению, лаврские ворота уже закрывали. Я зашла на тогда еще находившийся рядом с Лаврой телеграф: решила погреться. А сама мысленно молюсь: «Преподобный, помоги!» И тут в телеграф влетает стайка молоденьких хорошеньких девчушек. Они были в длинных юбках и платочках, и я сразу поняла: наши. Я кинулась к одной из девочек, говорю: «Помогите, мне переночевать негде». Девочки оказались ученицами иконописного класса, и я переночевала у них. Казалось бы: ничего особенного — так бы помогли всем. Однако у меня был «знак»: девочка, к которой я обратилась, оказалась ученицей той школы, в которой я преподавала русский язык после первого университета.



Троице-Сергиева лавра

Дальше — еще удивительнее. Утром проснулись. Я приложилась к мощам. Выхожу за ворота. А сама все молюсь, не перестаю: «Преподобный, помоги, посели где-нибудь». И, пожалуйста, не подумайте, что я какая-то излишне экзальтированная барышня — вовсе нет: нормальная. Но чувствую какую-то неизъяснимую радость. И эта радость ведет меня. Я иду, иду. Вроде ноги я переставляю, а ведет — радость. И вдруг вижу: женский силуэт внизу дороги. Я поняла, что женщина пожилая, бегу к ней и кричу: «Бабушка, постойте». «Бабушка» остановилась. Поставила ведро на землю (она за водой ходила). Ждет меня. Я подбегаю. Говорю: «Бабушка, возьмите меня к себе, мне жить негде». Она мне: «А ты меня знаешь?» Я: «Нет». Она: «Бери ведро». Я беру ведро. Она: «Неси на крыльцо». Я отнесла. Там стояло еще одно пустое. Она мне: «Набери в это воды». Я пошла на улицу (там была колонка), набрала, принесла. Она мне: «Заноси в дом». Я заношу. Заходим в дом. А там под иконами сидит матушка, молится. Я внутренне ахнула. Та «бабушка», которую я на улице встретила, была без апостольника, и я не поняла, что она монахиня. И вот та, что привела меня с улицы, спрашивает у другой: «Ну что, матушка, возьмем ее жить?» А та заулыбалась, просияла и руками как замашет: «Возьмем-возьмем!» Так я у них и осталась.

Наверное, то, что в Свято-Тихоновском учиться не просто, я тоже опущу. Как и то, что на каждой сессии мне, не очень радивой студентке, помогал преподобный Сергий...

Расскажу, как меня Преподобный после учебы замуж выдал. На защите меня рекомендовали в аспирантуру. Матушка моя, которую я на улице встретила (она построже), была не очень за продолжение учебы. Но я рассуждала так: все равно я не замужем, чем еще заниматься? В общем, пошла учиться дальше. Но внутри было какое-то беспокойство: не хватало мне чего-то. Тем более что поступала я в Свято-Тихоновский девушкой взрослой, а оканчивала уже совсем... взрослой. Когда я только начинала учиться, познакомилась с человеком, который был меня старше и очень меня любил, но попыток жениться не предпринимал (такое бывает, когда мужчина взрослый и в браке ни разу не состоявший, а девушка глупая и о замужестве не думающая). Человек был очень хороший, добрый, я его помнила и, что тут скрывать, страдала. Но честно училась. А тут уже одна учеба закончилась, вторая началась, а я... В общем, поехала к Преподобному. Молюсь, а о чем — сама не знаю.

Просто молюсь. Уехала. Так получилось, что от Преподобного попала в другой монастырь — Покрова Божией Матери. И вот, выхожу я из этого монастыря — вдруг телефонный звонок. Звонит тот самый мужчина, который ныне муж мой. Естественно, я сразу приехала к нему. Собрались у друзей, в беседке пьем чай, болтаем... А меня мысль не покидает: ну как же это так? это же чудо! Пока все сидели на улице, я тихонько прошла в дом руки сполоснуть. А сама думаю: ну как же? кто помог? А друзья наши — люди хорошие, добрые, но не церковные. И вот я иду к ванной, все думаю «Ну, кто же?!» И вдруг смотрю: на столике рядом с ванной стоит иконочка преподобного Сергия, единственная в этом доме. Ну, я тогда все поняла, конечно.

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