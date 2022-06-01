Бегство князя Курбского. История побега главного предателя XVI века

Андрей Курбский

В 1563 году удельный дьяк Савлук Иванов обиделся на своего князя Владимира Старицкого и решил раскрыть государю Ивану Грозному сведения о том, какие разговоры велись при дворе двоюродного брата царя и с кем он вел переписку за спиной у правителя.

Князь Владимир строптивого кляузника хотел было уморить в тюрьме, да не успел. Грозный, получивший челобитную, истребовал к себе дьяка написавшего её, и Старицкому пришлось отпустить Савлука на допрос к царю. А поведал на следствии он вот что.

Владимир Старицкий, и приближенные к нему высшие бояре и служилые князья, уже давно высказываются в негативном ключе о государе Иоанне. Дескать, хорошо бы его не стало, тогда князь Владимир мог бы занять престол и вернуть боярству и князьям почет и уважение.

А еще князь Старицкий имел сношения с Литвой, против которой уже который год шла тяжелая война, о чем имелись письма от Польского короля. А во время Полоцкого похода, военного триумфа Ивана Грозного, из ставки Старицкого князя к литовцам перебежал дворянин Борис Хлызнев, который передал неприятелю известные ему сведения о планах царя. Полоцку это не помогло, и в кратчайшие сроки мощная крепость была взята русским воинством, но тот факт, что предатель бежал к неприятелю именно из окружения князя Владимира Старицкого подтверждал показания удельного дьяка, что у кузена Грозного были связи с Литвой.

Словом, вскрылся мощный заговор в котором принимали участие близкие родственники царя и значительная часть боярства. Со своим братом Грозный примирился на церковном суде, который был проведен по результатам расследования, а вот с боярами предстояло разбираться.

Но пришла еще одна тревожная весть. В конце апреля 1654 года из Юрьева, западного форпоста России, бежал его наместник - князь Андрей Михайлович Курбский. Курбский был не просто другом царя, он был еще и одним из самых прославленных полководцев, а следовательно обладал большим количеством секретной информации о военных планах и состоянии русской армии.

Ночью, спустившись на веревке по крепостной стене, он сел на коня и вместе с несколькими слугами, ждавшими его с лошадьми за пределами крепости, скрылся по направлению литовского замка Вольмар. Несмотря на экстравагантно-романтический характер побега, уход Курбского в Литву не был спонтанным.

За несколько месяцев до того, как князь перемахнул через крепостную стену Юрьева, он получил «закрытые» письма от польского короля Сегизмунда Второго и гетмана Радзивила. Это были секретные предварительные договоренности. Когда же все условия были согласованы, предатель получил «открытые письма», т.е. бумаги завизированные самим королем и радой(парламентом), которые гарантировали Курбскому, при переходе в Литву, различные преференции.

Кроме того, у Курбского была с собой огромная, по тем временам сумма денег: 30 дукатов, 500 серебряных и 300 золотых талеров, кроме того 44 московских рубля серебром. Впрочем, все это добро у Андрея Михайловича отобрали немцы-охранники в пограничном замке Гельмет, через который ему необходимо было проехать, чтобы попасть в городок Вольмар, где его ждали люди от польского короля.

Историю с ограблением Курбского в самом начале его предательской карьеры, мы знаем благодаря жалобе самого Андрея Михайловича польскому королю на беспредел сотворимый его подданными в отношении князя. В ней же он и перечислил отобранное у него добро, нажитое непосильным трудом!

В последующем князь Курбский обвинял Ивана Грозного в собственной нищете, хотя по факту его обобрали ливонские немцы при переходе через границу, а государь лишь конфисковал земли предателя, уже после его бегства. Впрочем, за свою измену Андрей Михайлович получил от польского короля имение недалеко от Ковеля, которое тут же принялся расширять, отжимая земли у соседей, действуя в том числе и военными методами.

Однако помимо передачи литовской стороне военных секретов, князь принимал прямое участие в боевых действиях на стороне Речи Посполитой, а также он вел идеологическую войну с московским царем, написав свою версию истории московского великого князя, а также опубликовав несколько писем царю, в которых обличал «неправоту» государя.

Парадоксально, но события о жизни и политики Ивана Грозного мы знаем, в основном из иностранных источников, в том числе и из переписки Курбского с самим государем. Это как если бы наши потомки изучали историю правления нынешнего президента по опусам Ходорковского и материалам западной прессы. Но тем не менее со времен Карамзина эпоха Ивана IV рассматривается именно в этом ключе, и ученым еще предстоит разгрести нагромождение лжи, которая начала плодиться еще при жизни Грозного.

Кстати, князь Андрей Курбский бросил не только свою страну, свою службу, но убегая из Юрьева он так же оставил и свою семью. На момент бегства, его жена была беременна, и Андрей Михайлович оставил свою супругу в положении в крайне тяжелой ситуации. Впрочем, вскоре после бегства, на своей новой родине он завел себе и новую семью

Вероятнее всего князь Андрей Курбский был одним из лидеров заговора против царя, Владимир Старицкий был недалеким человеком, но умные и хитрые бояре при нем могли править Россией прикрываясь его авторитетом, он был удобен для них. Но убить Грозного царя не получалось. До поры до времени царь прощал Старицкого, ведь это было его родственник, а вот бояр он прощать не собирался.

Курбский очевидно был среди заговорщиков, а затем и вовсе стал литовским агентом, и в последующем, когда над ним нависла опасность раскрытия, после того как дьяк Старицкого Иванов стал давать показания, он бежал. Бежав в Литву он выдал всех московских агентов при польском дворе, составил список симпатизирующих Москве в Великом княжестве Литовском.

Впрочем, предательство Курбского не закончилось ничем хорошим и для его потомков. После смерти князя в 1583 году, земли жалованные ему польским королем, у его наследников отобрали, а они занимали должности и социальное положение значительно ниже, нежели могли бы, останься Курбский верен Отечеству и государю.

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