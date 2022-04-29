Измена: дать друг другу еще один шанс

Может ли пара пережить неверность? Да, при условии, что партнеры не будут торопиться и проявят чуткость. Делимся советами по преодолению кризисного этапа в семейной жизни.

Восстановить отношения после измены очень непросто — сразу предупреждает французский психоаналитик Роберт Нойбургер, через кабинет которого прошли сотни пар. «Мы переживаем неверность как предательство. Она оставляет в душе глубокий след, ставит под сомнение основы нашего союза», — отмечает психоаналитик.

«Сейчас в основании брака лежит моногамная любовь, а не объединение кланов, воспитание детей, экономические или статусные соображения, как когда-то, — считает психотерапевт Альбина Локтионова. — Наша главная ценность — отношения, в которых двум людям хорошо. Измена дает нам сигнал, что эта ценность под угрозой, и пробуждает самый большой страх: что любовь ушла».

Вот почему она воспринимается болезненно, хотя не всегда приводит к масштабному кризису в паре

«Однократную измену не так сложно перенести, как длительные отношения на стороне», — отмечает Роберт Нойбургер. По его мнению, наихудший вариант — связь с кем-то из окружения пары. Тем не менее спасти отношения можно, при условии, что мы не «застрянем» в позиции жертвы и сможем начать все сначала.

ПЛАН, КАК ВОЗРОДИТЬ ОТНОШЕНИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ

Говорить… но в меру

Сейчас важно проанализировать свои отношения сквозь призму общих ценностей и обоюдного желания остаться вместе. Придется признать, что обоим партнерам предстоит пересмотреть свое поведение.

«Тот, кого обманули, не должен общаться с позиции собственной безупречности, — предостерегает Альбина Локтионова. — Неверность — всегда симптом разлада отношений, даже если мы этого не замечали».

Разговаривать не означает пережевывать без конца свою боль

«Это ни к чему не ведет. Смысл в том, чтобы разобраться в ситуации, извлечь из нее урок и больше к ней не возвращаться. Бессонные ночи, самооправдание и жажда мести непродуктивны. Разговор успешен, если в итоге партнеры испытывают хотя бы некоторое облегчение», — поясняет психотерапевт.

Обратиться к психотерапевту

Работа со специалистом позволяет выйти из диалога, который рискует перерасти в сведение счетов. На консультации возникает безопасное пространство, в котором каждый уверен, что его услышат и примут его слова во внимание. «Это позволяет партнерам глубже почувствовать друг друга, а значит, стать ближе», — полагает Альбина Локтионова.

Проводить время вместе

Выстраивая отношения заново, важно проводить вместе больше времени. Но так, чтобы избегать новых ссор и сведения счетов: вместо похода в ресторан лучше отправьтесь в кино или на прогулку. Также необходимо вернуть в свою жизнь близость, рекомендует Роберт Нойбургер: «Поскольку именно она была нарушена, то о ней и нужно позаботиться».

Лучше воздержаться от разговоров о семейном кризисе в своем окружении

Он касается только супругов, но не друзей, и уж конечно не детей. «Самое плохое — когда родители вовлекают детей в свой конфликт, превращают их в доверенных лиц, — говорит Альбина Локтионова. — Конечно, дети догадываются, что у родителей не все ладно, они видят, например, что мама заплаканная или что родители едва обменялись парой слов. Вполне достаточно сказать им что-то вроде: „У нас были сложности, но сейчас они закончились. Теперь мы чаще будем куда-нибудь ходить по выходным“».

И не стоит забывать, что оба партнера страдают. Нет «монстра» и невинной жертвы, а есть два взрослых человека, в жизни которых наступил трудный момент.

Жить дальше вдвоем, а не втроем

«Ты считаешь, что он(а) красивее/умнее/сексуальнее, чем я? Когда вы в первый раз поцеловались?..» Обманутый нередко испытывает искушение задавать вопросы о человеке, с которым вступил в связь его партнер.

«Ему (или ей) следует проявить деликатность и сопротивляться этому искушению, а также любой ценой избегать наслаждения от выставления напоказ деталей измены. Это все равно что открыть ящик Пандоры — одна подробность тянет за собой другую, другая третью — и нет конца этим разрушительным воображаемым интимным деталям, — отмечает Роберт Нойбургер. — „Другой“ становится призраком, встающим между супругами. Его следует держать подальше».

Не поддаваться искушению слежки

Чтобы восстановить отношения, жизненно важно вернуть взаимное доверие. «Но это очень трудно, — предупреждает Роберт Нойбургер. — Мобильные телефоны и компьютеры провоцируют нас на то, чтобы их проверить. Нет ничего хуже этого. Очень быстро „контролируемый“ начинает задыхаться, а „контролирующий“ никогда не увидит того, что сможет его успокоить».

Подозрения в этом случае оказываются непереносимыми и отравляющими

Также следует понимать, отмечает Роберт Нойбургер, что «время для партнеров течет по-разному. Тот, кто обманул, но уже оборвал внебрачную связь, воспринимает все случившееся как прошлое». Для него это приключение окончено. А вот для обманутого партнера измена и нанесенная ей рана ощущаются как настоящее.

Совершить важное символическое действие

Со временем отношения восстановятся. А оживить их, придать им новый импульс можно, придумав какое-то символическое действие. Сыграть свадьбу? Почему бы и нет! Кто-то отправляется в путешествие, а кто-то даже меняет место жительства. Каждый ищет свой вариант.

«Лучшая терапия, — замечает Роберт Нойбургер, — это дважды подумать, прежде чем изменять. А если все-таки устоять перед искушением не удалось, то промолчать и не заставлять партнера нести груз своей вины».

Веселый совместный досуг — лучший способ вновь сблизиться и пережить кризисный этап в паре. Присмотритесь к знаменитой карточной игре Uno, которая поможет с пользой для пары скоротать вечера.

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