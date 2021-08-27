9 неочевидных признаков измены

Обман в отношениях - это не только спрятанный телефон и задержки на работе. Все вышеназванное очевидно, а есть вещи, которые гораздо сложнее распознать, потому что они непривычны и малозаметны. Это не значит, что нужно играть 24 часа в сутки в детективов. Просто будьте начеку. Впоследствии это избавит вас от боли в сердце и поможет открыто поговорить со второй половинкой, не опускаясь до примитивных упреков.

1. Неверность для вашего партнера - не проблема

Если гипотетически ваш любимый или любимая не осуждает измены, снижает серьезность ситуации или относится к ней с юмором - постерегитесь. Это мощный сигнал о том, что перед вами потенциальный изменщик. В самом деле, что может помешать ему или ей переспать с кем-то на стороне, если ничего плохого он/она в этом не видит?

2. Его друзья изменяют своим партнерам

Посмотрите внимание на окружение этого человека. Если его друзья или подруги сами ходят налево, это так или иначе влияет и на него самого. Прав был Еврипид, сказав, что о человеке можно с легкостью судить по приятелям...

3. Зашкаливающий тестостерон

Касается мужчин. Если ваш парень - брутальный мачо, словно с обложки какого-нибудь романа Кимберли Лэнг или Полы Куин, то это косвенный признак изменщика.

4. Рецидивисты

Физиогномисты заметили связь между высоким уровнем тестостерона (квадратная челюсть, низкий голос, буйная растительность на теле, мощная мускулатура) и склонностью к интрижкам. Такие мужчины, по данным исследований, чаще изменяют, чаще разводятся, меньше времени проводят с детьми. В то же время они более энергичны и сконцентрированы. Но повторюсь,Просто будьте бдительны.

Те, кто изменил своим вторым половинкам один раз, с большой долей вероятности сделают это снова. Именно поэтому, вступая в отношения с человеком, важно знать о его прошлом, чтобы иметь представления о том, какое вас ждет будущее. Кардинальные изменения, к сожалению, редки. Взрослые люди не меняются, если сами того не хотят.

5. Не проявяет чувства на людях

Речь идет о тех чувствах, которые бы говорили окружающим, что вы - пара. Особенно естественно это для мужчин. Приобнять за талию, обозначить "свою" территорию, слегка приревновать. Отсутствие проявлений защиты по отношению к партнеру говорит об отсутствии ответственности и несерьезности отношений.

6. Страх перед возможной неудачей в постели

Может показаться странным, но это правда. Человек, который боится показать себя в постели недостаточно крутым и чувствует себя неуверенно, действительно более склонен к измене.

7. Отсутствие опыта серьезных отношений

Это тоже косвенный признак. Просто подумайте, с кем у вашей второй половинки действительно тесные, близкие и доверительные отношения. Насколько она/он хорошо ладит со своими родителями? Есть ли близкие подруги/друзья? Отсутствие таких связей - плохой знак. Они говорят о том, что такой человек не умеет строить крепкой и глубокой дружбы, любви. Так почему с вами будет по-другому?

8. Нарциссизм

Если по шкале самовлюбленности и эгоизма вы можете поставить своей второй половинке "9" или "10", то это выдает потенциального предателя. Этот факт выявили психологи и коучи по отношениям. Мужчины, которые изменяют, делают это потому, что зациклены на себе любимом. И никогда не преминут побаловать себя эмоциями. Пусть даже и через чужую постель.

9. Его/ее родители наступали на эти грабли

Развод родителей, измена в семье - эти вещи накладывают на человека очень глубокий отпечаток. Вообще модель поведения в семье часто определяет то, как будет он строить свою собственную жизнь. Родители жили душа в душу, детей воспитывали в уважении и добродетелях, а отец никогда не повышал голос на маму? Значит, и в семьях их детей будет гармония. А если дети росли в гражданском браке, видя необязательность и интрижки папы с мамой? Судите сами.

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